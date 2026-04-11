  • Ex அண்ணி மீது மானநஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்த ஹன்சிகா! 2 கோடி வேணுமாம்..என்ன விவரம்?

Ex அண்ணி மீது மானநஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்த ஹன்சிகா! 2 கோடி வேணுமாம்..என்ன விவரம்?

Hansika Motwani : ஹன்சிகா மோத்வானி, தனது சகோதரரின் முன்னாள் மனைவிமுஸ்கான் மீது மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:48 PM IST
  • முன்னாள் அண்ணி மீது மான நஷ்ட வழக்கு!
  • ஹன்சிகா செய்த வேலை
  • என்ன விவரம்?

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்
Sun Transit
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
IPL
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
Gold price
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
LPG Gas Cylinder
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
Ex அண்ணி மீது மானநஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்த ஹன்சிகா! 2 கோடி வேணுமாம்..என்ன விவரம்?

Hansika Motwani : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருந்தவர், ஹன்சிகா. கடந்த சில நாட்களாக திரையுலகில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறார். இவருக்கும் சோஹைலுக்கும் 2022ல் திருமணம் ஆன நிலையில் சில வருடங்களிலேயே இருவரும் பிரிந்து விட்டனர். இதையடுத்து, சமீபத்தில் ஹன்சிகா கொடுத்திருக்கும் புகார் பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்பாேம்.

ஹன்சிகா மோத்வானி:

தென்னிந்திய திரை உலகில் முக்கிய நடிகை ஆக இருந்தவர், ஹன்சிகா மோத்வானி‌. குழந்தை நட்சத்திரமாக இந்தி தொடர் மூலம்  அறிமுகமான இவர், வளர்ந்த பின்பு ஹீரோயினாக மாறினார். இவருக்கு தமிழில் முதன்முதலாக மாப்பிள்ளை, எங்கேயும் காதல் போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம்  தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானார். வட இந்திய நடிகையாக இருந்தாலும் இவருக்கு தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் தான் அதிகமாக பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. இதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்ட அவர், விஜய், சிவகார்த்திகேயன், சித்தார்த் போன்ற முக்கிய நடிகர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார்.

திருமணமும் விவாகரத்தும்..

நடிகை ஹன்சிகா, 2022 ஆம் ஆண்டு சோஹைல் கத்தூரியா என்கிற தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக அறிவித்தார். அந்த சமயத்தில் சோஹைலின் முதல் திருமண புகைப்படங்கள் வெளியானது. அப்போதுதான், சோஹைல் இதற்கு முன் ஹன்சிகாவின் தோழி ரிங்கியை திருமணம் செய்திருப்பதும், அந்த திருமணத்தில் ஹன்சிகா கலந்து கொண்டிருப்பதும் தெரிய வந்தது. தனது தாேழியின் கணவரையே ஹன்சிகா திருமணம் செய்திருப்பது சர்ச்சையான நிலையில், அவர் “லவ் ஷாதி ட்ராமா” என்கிற வெப் தொடரை வெளியிட்டார். இந்த தொடரில் அவர் தனது திருமணத்தில் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனை குறித்தும் அதை சமாளித்தது குறித்தும் பேசியிருந்தார்.

சோஹைலும் ஹன்சிகாவும் ஒன்றாக பல நாடுகளுக்கு சுற்றுலா சென்று வீடியோக்களை பதிவிட்டு வந்தனர். பல புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டனர். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த புகைப்படங்கள் இன்ஸ்டாவில் இருந்து காணாமல் போனது. இது குறித்து ஹன்சிகா எதுவும் பேசாமல் இருந்தாலும், அவர்கள் இருவரும் பிரிந்து வாழ்வதை ரசிகர்கள் கண்டுபிடித்து விட்டனர். இதைத்தாண்டி, ஹன்சிகா சில மாதங்களுக்கு முன்பாக சோஹைலிடம் இருந்து விவாகரத்து கேட்டு மனு கொடுத்தார். கூடவே, தனக்கு எந்த ஜீவனாம்சமும் வேண்டாம் என்றும் தெரிவித்தார். உடனடியாக விவாகரத்து கிடைத்தது. இதையடுத்து, அமைதியாக இருந்த இவர்களின் வாழ்க்கையில் தற்போது பூகம்பம் கிளம்பியிருக்கிறது.

மான நஷ்ட வழக்கு தாெடுத்த ஹன்சிகா!

ஹன்சிகா, தனது சகோதரரின் முன்னாள் மனைவி முஸ்கான் மீது மான நஷ்ட வழக்கு தொடுத்துள்ளார். ஹன்சிகாவின் சகோதரர் பிரசாந்துக்கும் சின்னத்திரை நடிகை முஸ்கான் நான்ஸி என்பவருக்கும் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது. இவர்கள், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2022ல் பிரிந்திருக்கின்றனர். முஸ்கான் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஹன்சிகா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது வன்கொடுமை, வரதட்சணை கொடுமை உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். இதையடுத்து, ஹன்சிகா தற்போது ஒரு விஷயத்தை செய்திருக்கிறார்.

மும்பையில் இருக்கும் அம்போலி காவல் நிலையத்தில் ஹன்சிகாவின் முன்னாள் அண்ணி, ஒரு புகாரை கொடுத்திருந்தார். அதில், “ஹன்சிகாவும் அவரது தாயார் மோனாவும் டெனது திருமண வாழ்வில் தலையிட்டு எனக்கும் எனது  கணவருக்கும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினர். அதனால் நான் தாக்குதலுக்கு உள்ளானேன். இதனால் முகத்தில் ஒரு பக்க தசைகளில் செயலிழப்பை ஏற்படுத்தும் நோயால் பாதிக்கப்பட்டேன்” என்று கூறியிருந்தார். இதனால் ஹன்சிகா உள்பட மூன்று பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, தனது மீதான இந்த புகாரை ரத்து செய்யக்கோரி ஹன்சிகா மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியிருந்தார். 

சமீபத்தில், முஸ்கன் நான்ஸி மீது ஹன்சிகா ரூ.2 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார். அவர் தாக்கல் செய்திருக்கும் மனுவில், தனது அண்ணனுக்கும் நான்சிக்கும் திருமணம் நடந்த போது நான்சியிடம் ரூ.27 லட்சத்தை கடனாக கொடுத்ததாகவும் அதை அவர் திருப்பித்தராமல் ஏமாற்றுவதாகவும் தெரிவித்தார். தன் மீது பொய்யான புகார்களை நான்சி சமூக வலைதளங்களில் கூறி வருவதாகவும், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்றவை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கும் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்ததற்கும், அவர் ரூ.2 கோடி நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என்றும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தன்னிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்பதுடன், இனி தனக்கு எதிராக எந்த கருத்தையும் பேச தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : ஹன்சிகா மோத்வானி யார்?

பதில் : ஹன்சிகா மோத்வானி தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர். குழந்தை நட்சத்திரமாக ஆரம்பித்து, பின்னர் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் ஹீரோயினாக பிரபலமானார்.

கேள்வி : ஹன்சிகா சமீபத்தில் ஏன் செய்திகளில் வந்துள்ளார்?

பதில் : தனது சகோதரரின் முன்னாள் மனைவி மீது மானநஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்ததன் காரணமாக அவர் தற்போது செய்திகளில் உள்ளார்.

கேள்வி : ஹன்சிகாவின் திருமணம் குறித்து என்ன தகவல்?

பதில் : ஹன்சிகா 2022ஆம் ஆண்டு சோஹைல் கத்தூரியா என்பவரை திருமணம் செய்தார். பின்னர் சில ஆண்டுகளில் இருவரும் பிரிந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படம் லீக்! விஜய்க்கு ஆதரவாக திரண்ட நடிகர்கள்..ஒருவர் மட்டும் கண்டனம்..

மேலும் படிக்க | ஸ்ரீலீலாவை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்! மாதவிடாய் குறித்து பேச்சு..MBBS படித்தவர் இப்படி பேசலாமா?

