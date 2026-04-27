ஒரே ஒரு கையெழுத்தால் பல கோடி சொத்தை இழந்த பிரபல நடிகை! நடந்தது என்ன?

Hema Sudha : பிரபல நடிகர்கள் அஜித், விஜய், தனுஷ் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுக்கு அம்மாவாக நடித்த பிரபல நடிகை ஹேமா சுதா தனது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டத் துயரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 27, 2026, 03:51 PM IST
Hema Sudha : சிறுவயதில் செழிப்பான குடும்பத்தில் வளர்ந்த நடிகை ஹேமா சுதா, தந்தைக்குப் புற்றுநோய் ஏற்பட்டதால் குடும்பம் கடுமையானப் பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கியதாகவும் அதனால்  படிப்பைத் தொடர கூட தாயின் தாலியை அடமானம் வைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார். 

நடிகை ஹேம சுதா:

நடிகை ஹேம சுதா, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் பிரபலமான நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர் ஆவார். இவர், பல காமெடி கேரக்டரிலும், செண்டிமெண்டான கேரக்டரிலும் நடித்திருக்கிறார். இவர், மிகவும் வசதியான குடும்பத்தில் வளர்ந்தவராக இருக்கிறாராம். சிறு வயதில், இவரது வீட்டில் பல பேர் உதவியாளர்களாக வேலை பார்த்திருக்கிறார்களாம். மூன்று கார், அதற்கென்று தனி டிரைவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்களாம். ஆனால், ஒரே ஒரு கையெழுத்தால், அவரது மொத்த சொத்தும் கையைவிட்டு போயுள்ளதாம்.

ஹேம சுதாவின் குழந்தை பருவம்:

ஹேம சுதா, பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இவர் மொத்தம் நான்கு சகோதரர்களுக்கு ஒரே ஒரு தங்கச்சியாக பிறந்திருக்கிறார். இதனால் இவரை வீட்டில் செல்லமாக இருந்திருக்கிறார். அதே சமயத்தில், அவருடைய அப்பாவிற்கு புற்றுநோய் இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. 

இதை தெரிந்துகொண்ட போது, சுதா எட்டு வயது குழந்தையாக இருந்திருக்கிறார். அப்போது, தந்தையின் சிகிச்சைக்காக சொத்துகள் அனைத்தையும் விற்க வேண்டிய நிலைக்கு இவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர்.

தன்னுடைய படிப்பை தொடரக்கூட, தனது தாய் தாலி செயினை அடமானம் வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பிறகு, அவர் சினிமாவில் நுழைந்த பின்புதான் அவருக்கு பெயரும் புகழும் பணமும் கிடைத்திருக்கிறது. இருப்பினும், அதிலும் பல கசப்பான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது.

ஒரே ஒரு கையெழுத்து..எல்லா சொத்தும் போச்சு!

ஹேமசுதாவின் கதையை கேட்கும் போது, ஏதோ ஒரு தெலுங்கு படத்தின் கதையை கேட்பது போலத்தான் இருக்கிறது. தன் வாழ்க்கையை பற்றி ஹேமசுதா ஒருமுறை நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, தான் ஒரு காலத்தில் டெல்லியில் ஹோட்டலை தொடங்கியதாகவூம், அந்த ஹோட்டலுக்காக தன் கையிருப்பு பணத்தை மொத்தமாக போட்டுவிட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், தான் போட்ட ஒரே ஒரு கையெழுத்தால் மொத்த சொத்தும் காணாமல் போனதாகவும், கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருந்த தன்னுடைய உழைப்பு அனைத்தும் வீணாய் போனதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். 

தனக்கு ஒரே ஒரு மகன் இருப்பதாக கூறிய ஹேமா, அவருடன் ஒரு சின்ன தகராறு ஏற்பட்டதால், அவர் வெளிநாட்டிற்கு குடும்பத்துடன் சென்று விட்டாராம். அதற்கு பின்பாக, தன்னுடன் அவர் பேசியதையே நிறுத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தன்னுடைய கணவரும் தன்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்டதாகவும், இப்போது தனியாகத்தான் வாழ்ந்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இவர் எமோஷனலாக பேசிய இந்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஹேம சுதாவின் திரைப்படங்கள்:

நடிகை ஹேம சுதாவின் மகனும் இப்போது இவரிடம் பேசுவதில்லை, கணவரும் இப்போது இவருடன் இல்லை என்பதை தெரிந்துகொண்ட ரசிகர்கள், இவருக்கு ஆதரவாக கமெண்ட்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். ஹேம சுதா, திரைப்படங்கள் மட்டுமன்றி சீரியல்களிலும் நடித்து வருகிறார். இவர் நடித்த பல படங்களில் டாப் ஹீரோக்கள்தான் ஹீரோவாக இருக்கின்றனர். இவர், அவர்களுக்கு அம்மாவாக நடித்திருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக, மதகஜ ராஜா, பொல்லாதவன், தீராத விளையாட்டுப்பிள்ளை, கொடி பறக்குது, கேப்டன், அரசு, வேதாளம், 7ஜி ரெயின்போ காலனி உள்ளிட்ட படங்களை சொல்லலாம்.

ஹேம சுதா, இதுவரை நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்திருகிறார். இதில், 2 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான லக்கி பாஸ்கர் ஹிட் அடித்தது. தொடர்ந்து, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் கன்னடம், இந்தியில் கூட தொடர்ந்து நடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

