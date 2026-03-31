நடிகை ஹனி ரோஸுக்கு நேர்ந்த அநியாயம்..செல்பி எடுக்கும் போது பின்னால் கை வைத்த நபர்!

Honey Rose Faced Misconduct : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஹனி ரோஸ். இவர், சமீபத்தில் ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு சென்ற போது அவருக்கு ஏற்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 31, 2026, 04:11 PM IST

நடிகை ஹனி ரோஸுக்கு நேர்ந்த அநியாயம்..செல்பி எடுக்கும் போது பின்னால் கை வைத்த நபர்!

Honey Rose Faced Misconduct : தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழி படங்களில் நடித்து பிரபலமானவராக இருப்பவர் ஹனி ரோஸ். இவர், சமீபத்தில் ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு சென்றிருந்தார். அங்கு இவருக்கு நடந்த சம்பவம், கடும் கண்டனங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. இது குறித்து முழுமையாக இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

யார் இந்த ஹனி ரோஸ்?

கேரளாவின் இடுக்கி பகுதியை சேர்ந்தவர், ஹனி ரோஸ். அங்கேயே படித்து வளர்ந்த இவர், பாய் ஃப்ரண்ட் என்கிற மலையாள படம் மூலம் திரையுலகிற்குள் வந்தார். தொடர்ந்து மலையாளம் மட்டுமன்றி பிற மொழிகளில் இருந்து வந்த ப்ராஜெக்ட்களையும் ஓகெ செய்து நடித்து வருகிறார். தமிழிலும் முதல் கனவே எனும் படத்தில் இவர் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து சிங்கம் புலி, காந்தர்வன் உள்ளிட்டவை இவர் நடித்த தமிழ் படங்களாகும்.

தெலுங்கில் இவர், வீர சிம்ம ரெட்டி திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்தது பாலையா. இதில் அவர், ஹீரோவின் தாயாக நடித்தது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. காரணம், இவருக்கு 34 வயதுதான் ஆகிறது. இவ்வளவு இளம் வயதில், தன்னை விட பல வயது மூத்த நடிகருக்கு தாயாக நடிப்பது குறித்து யோசிக்காமல் இவர் நடித்ததால்தான்.

அநாகரீகமாக நடந்து கொண்ட ரசிகர்கள்..

நடிகைகள் பலருக்கு ஏதேனும் கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுவது வழக்கமான விஷயம். அப்படி செல்லும் எந்த பிரபலமாக இருந்தாலும், அவரை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த கடைத்திறப்பு விழாவை பார்க்க ரசிகர்கள் கூடிவிடுவர். அப்படி, ஹனி ரோஸும் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் உள்ள ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு பல ரசிகர்கள் அவருடன் செல்ஃபி எடுக்க வந்தனர். அப்போது அவர்களின் போனை வாங்கி அவரும் செல்ஃபி எடுத்தார்.

அங்கு ஒரு ரசிகர், ஹனி ரோஸ் செல்ஃபி எடுத்த போது அவரது பின் பக்க பகுதியை பிடித்துக்கொண்டார். ஹனி ரோஸ் அந்த இடத்தில் எதுவும் சொல்லாமல் செல்ஃபி எடுக்க வந்தவர்களுடன் போட்டோ எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்து விட்டார். தற்போது இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து வரும் நெட்டிசன்கள், ஒரு தனி மனிதருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கூட, ஹனி ரோசுக்கு யாரும் கொடுக்கவில்லை என்று கூறி வருகின்றனர்.

ஹனி ரோஸ் போட்ட வீடியாே..

ஹனி ரோஸ், தான் கடை திறப்பு விழாவிற்கு சென்றது குறித்தோ, தனக்கு ஏற்பட்ட சம்பவம் குறித்தோ எதுவும் பேசவில்லை. ஆனால், அவர் எந்த ஆடையில் அந்த கடைத்திறப்பு விழாவிற்கு சென்றாரோ, அதே ஆடையில் கோபமாக இருப்பது போன்று ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார்.

