/ஆபாசமாக சித்தரிப்பு! ‘பெத்தி’ படத்தில் ஜான்வி கபூர் வெறும் காட்சி பொருளா? கடும் கண்டனங்கள்

சமீபத்தில், ராம் சரண் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம், பெத்தி. இந்த படத்தில் ராம் சரணுக்கு ஜோடியாக ஜான்வி கபூர் நடித்திருந்தார். இதில், ஜான்விகபூரை காண்பித்த விதம் குறித்து இணையத்தில் ரசிகர்கள் அனைவரும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
பெத்தி திரைப்படம், ஜூன் 4ஆம் தேதியான நேற்று வெளியானது. இதில், முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.135.36 கோடியை வசூலித்திருக்கிறது. இந்த படத்தை புச்சி பாபு சனா இயக்கியிருக்கிறார்.
பாலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வளர்ந்து வருபவர், ஜான்வி கபூர். ஸ்ரீதேவியின் மகளான இவர், தற்போது இந்தி மட்டுமன்றி தெலுங்கு படங்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். இவர் இதற்கு முன்னர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் உடனும் ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார். அந்த படத்தில் இவரை எந்த அளவிற்கு கவர்ச்சியாக காட்ட முடியுமோ, அந்த அளவிற்கு கவர்ச்சியாக காட்டினர். தற்போது நடித்திருக்கும் பெத்தி திரைப்படத்திலும் ஜான்வி கபூரை வெறும் கவர்ச்சிக்காக மட்டும் வைத்திருப்பதாக பலரும் விமர்சித்தனர்.
ஆச்சியம்மா எனும் கேரக்டரில் நடித்திருக்கும் ஜான்வி கபூரை, மோசமான கேமரா கோணத்தில் காட்சிப்படுத்திப்பட்டுள்ளனர் என்று கூறி வருகின்றனர். ராம் சரணே, இவரிடம் அத்துமீறி நடித்திருப்பதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளது.
இதற்கு முன்னரும் ஜான்வி கபூரை பல படங்களில் கவர்ச்சியாக சித்தரித்திருக்கின்றனர். இது குறித்து ஒரு முறை ஜான்வி கபூரும் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, “படப்பிடிப்பு தளங்களில் கூட, ஒரு கேமரா... ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் (DOP) எனக்கு உடன்பாடில்லாத சில கோணங்களில் கேமராவை வைத்தால், என்னால் அதை எதிர்த்து, 'இல்லை, இது சரிவராது, எனக்கு இது வேண்டாம்' என்று சொல்ல முடிகிற நிலை இருக்க வேண்டும். அதுவும் நான் ஏதோ தொழில்முறைப் பண்பு இல்லாதவள் (Unprofessional) என்பது போலத் தோன்றாமல் அதைச் சொல்ல வேண்டும்.
சில நேரங்களில் நான் மிகவும் பணிவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். 'நாம் எந்தப் பிரச்சனைக்காகப் போராட வேண்டும் என்பதை நாமே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம், பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம்' என்று நினைத்திருக்கிறேன். ஆனால் இப்போது நான் கொஞ்சம் மாறிவிட்டேன், 'இதற்கான வழியை நான் எப்படியாவது கண்டுபிடித்துவிடுவேன்.' ஏதோ ஒரு வழியில் என் கருத்தை நான் தெளிவாகப் புரிய வைத்துவிடுவேன். ஆனால், நான் பார்ப்பதற்குப் பணிவாகத் தெரிவது எனக்கு முக்கியம்.
இயக்குநர்களும் இதையேதான் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு... ஒரு கதாநாயகி எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட குணங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற சில கற்பனைகள் இருக்கின்றன. அதாவது... அவளுக்கு நாணம் இருக்க வேண்டும், இப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைப்பார்கள். அதோடு, 'அவள் பிகினி உடையில் தோன்றினால், அது எங்களுடைய திரைப்படத்தில் பெரிய திரையில் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இவள் அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே பிகினிக்கு இணையான உடைகளில் வெளியில் சுற்றுகிறாளே, அப்புறம் இவளை நாம் ஏன் நடிக்க வைக்க வேண்டும்?' என்பது போன்ற பல பேச்சுகள் இருக்கும்.
மேலும், மக்களுக்கு உங்களை எந்தளவுக்குப் பிடிக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் கணிக்கிறார்கள். ஒருவேளை மக்கள், 'ஓ இல்லை, இவளுடைய கதாபாத்திரம் சரியில்லை (character dheela)' என்று பேசத் தொடங்கினால், இயக்குநர்களும், 'சரி, மக்கள் இவளைப் பற்றி இப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள், அதனால் இவளை நாம் படத்தில் நடிக்க வைக்க முடியாது போல' என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடுகிறார்கள்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்