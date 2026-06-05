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ஆபாசமாக சித்தரிப்பு! ‘பெத்தி’ படத்தில் ஜான்வி கபூர் வெறும் காட்சி பொருளா? கடும் கண்டனங்கள்

சமீபத்தில் பெத்தி திரைப்படம் வெளியானது. இதில், ஹீரோயினாக நடித்திருந்த ஜான்வி கபூரை, ஆபாசமாக சித்தரித்ததாக ரசிகர்கள் கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:50 PM IST
ஆபாசமாக சித்தரிப்பு! ‘பெத்தி’ படத்தில் ஜான்வி கபூர் வெறும் காட்சி பொருளா? கடும் கண்டனங்கள்
Image Credit: Peddi News | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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