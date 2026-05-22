/கங்கனா ரனாவத் கழுத்தில் தாலி..கை முழுக்க வளையல்! ரகசிய திருமணமா? வைரல் போட்டோ..

Kangana Ranaut : பிரபல நடிகை கங்கனா ரனாவத்தின் புகைப்படம் ஒன்று சமீபத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் அவர் கழுத்தில் தாலியும் குங்கும பொட்டும் வைத்திருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Kangana Ranaut : சர்ச்சைக்கு பெயர் போன நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், கங்கனா ரனாவத். இவர், நாடாளுமன்ற எம்.பியாகவும் இருக்கிறார். இந்த தருணத்தில், அவர் கழுத்தில் தாலியுடன் இருக்கும் போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.
இந்தியில், 20 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான, ‘கேங்க்ஸ்டர்’ எனும் திரைப்படம் மூலம் சினிமாவிற்குள் அறிமுகமானவர், கங்கனா ரனாவத். அதைத்தொடர்ந்து லைஃப் இன் எ மெட்ரோ, வாவ் லம்ஹா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த இவர், தமிழிலும் ரவி மோகனுக்கு ஜோடியாக் தாம் தூம் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் இவருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தாலும், அவர் அதன் பிறகு தமிழ் படங்கள் எதிலும் நடிக்கவில்லை. இந்தி சினிமாவில் மட்டுமன்றி தெலுங்கிலும் நடிக்க ஆரம்பித்த இவருக்கு அங்காவது நல்ல மார்கெட் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அங்கும் கிடைக்கவில்லை.
அரசியல், சினிமா என பிசியாக வலம் வரும் நடிகை கங்கனா ரனாவத், கழுத்தில் தாலி (வட இந்தியர்கள் அணியும் மங்கள்சூத்ரா) அணிந்திருக்கும் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பு படையினரின் உதவியுடன் காரில் ஏற சென்ற கங்கனா ரணாவத்தை பலர் சூழ்ந்து எடுத்த புகைப்படங்கள்தான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. தாலியோடு சேர்த்து அவர் கைகளில் பச்சை நிற வளையல்களையும் அணிந்திருந்தார்.
கங்கனா ரனாவத், ரகசியமாக திருமணம் செய்து கொண்டாரா? என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். ஒரு சிலர், இது குயின் 2 திரைப்படத்தின் கதாப்பாத்திரமாக இருக்கலாம் என்றும், அதற்கான படப்பிடிப்பில் அவர் இவ்வாறு தாலி அணிந்திருக்கலாம் என்றும் கூறி வருகின்றனர். குயின் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு, ஏற்கனவே மும்பையில் தொடங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருப்பதால், இப்படத்திற்காக அவர் இந்த காஸ்டியூமில் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. எது எப்படியிருப்பினும், அவர் இன்றளவும் தனக்கு திருமணம் ஆனதாக எங்கும் வெளிக்காட்டிக்கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கங்கனாவிற்கு தாம் தூம் திரைப்படத்திற்கு பிறகு, ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையை தழுவி எடுக்கப்பட்ட ’தலைவி’ திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த படத்தின் மூலம் ரீ-எண்ட்ரி கொடுத்த இவர், ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பில் வெளியான ‘சந்திரமுகி 2’ திரைப்படத்தில் சந்திரமுகியாகவே நடித்திருந்தார். இவர், நடிகை என்பதை தாண்டி தயாரிப்பாளரகவும் இயக்குநரகாவும் இருக்கிறார்.
நடிகை கங்கனா ரனாவத், 2024ஆம் ஆண்டு, மக்களவை தேர்தலில், இமாச்சல பிரதேசத்தின் மண்டி தொகுதியில் பாஜக கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டார். அங்கு வெற்றி பெற்ற பிறகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் ஆனார். இவர், தன்னுடைய துணிச்சலான கருத்துகளால் அவ்வப்போது கவனம் பெறும் ஒருவராக இருக்கிறார்.
எம்.பி.யாக பதவியேற்ற பின்பு அவர் அளித்த பேட்டிகளில் அரசியலில் இருப்பதை விட திரையுலக வாழ்க்கை எளிதானது என்று தெரிவித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதே சமயத்தில் பஞ்சாயத்து அளவிலான குடிநீர், சாலை பிரச்சனைகள் போன்றவற்றிற்கு மக்கள் தன்னிடம் வருவதாகவும், இது போன்ற பிரச்சனைகளை சமாளிப்பது மிகவும் கடினமானதாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அரசியல் என்பது மிகவும் குறைந்த வருமானம் மற்றும் அதிக செலவு தரக்கூடிய பொழுதுபோக்கு போன்றது என்று அவர் தெரிவித்திருந்த கருத்து கடும் கண்டனங்களை எதிர்கொண்டது.