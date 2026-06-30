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“சீண்டினால் சும்மா இருக்க மாட்டேன்” ஈவ்டீசிங் செய்தவருக்கு கயாடு லோகர் செய்த சம்பவம்!

Kayadu Lohar : தமிழ் திரையுலகில் தற்போது வளர்ந்து வரும் நாயகியாக இருப்பவர் கயாடு லோகர். இவர், சிறுமியாக இருந்த போது, ஒருவரின் தலையில் கல்லை விட்டு எரிந்த கதையை சமீபத்திய நேர்காணலில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:34 PM IST
“சீண்டினால் சும்மா இருக்க மாட்டேன்” ஈவ்டீசிங் செய்தவருக்கு கயாடு லோகர் செய்த சம்பவம்!
Image Credit: Kayadu Lohar | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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