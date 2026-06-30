/“சீண்டினால் சும்மா இருக்க மாட்டேன்” ஈவ்டீசிங் செய்தவருக்கு கயாடு லோகர் செய்த சம்பவம்!

Kayadu Lohar : தமிழ் திரையுலகில், வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருக்கிறார், கயாடு லோகர். இவர், தன் சிறு வயதில் நடந்த விஷயம் குறித்து மனம் திறந்திருக்கிறார். அதில், தனது பள்ளிப்பருவ அனுபவத்தை பகிர்ந்து, தான் செய்த சிறப்பான சம்பவம் ஒன்று குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
கயாடு லோகர், 10வது படிக்கும் போது டியூஷனுக்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது, டியூஷனுக்கு போய் வரும் வழியில் ஒரு பையன் ஈவ் டீசிங் செய்திருக்கிறார். முதல் முறை அந்த பையன் இதை செய்த போது, கயாடு லோகர் அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்திருக்கிறார். இதனால் அந்த பையனுக்கு தைரியம் வரவே, மீண்டும் கயாடுவை சீண்டியிருக்கிறார். கயாடு லோகர் அப்போதும் அமைதியாக இருந்திருக்கிறார். இவரை பயந்த சுபாவம் என நினைத்த அந்த பையன், மூன்றாவது முறை கையாடுவிடம் தன் வேலையை காட்டியிருக்கிறான். இப்போது கடும் ஆத்திரம் கொண்ட கயாடு, செம கோபத்தில் தெருவில் கிடந்த கல்லை கொண்டு, அந்த பையனின் தலையில் குறிபார்த்து நச்சென்று விட்டெரிந்திருக்கிறார். இதனால், அந்த பையன் தலையில் அடிப்பட்டதோடு, ரத்தம் வடிந்திருக்கிறது. “உனக்கு இதெல்லாம் தேவை தாண்டா..” என நினைத்த கயாடு லோகர், அங்கிருந்து கிளம்பியிருக்கலாம்.
இதனை நினைவு கூர்ந்த கயாடு, தன்னை பார்த்தால் ஒன்றும் அறியாத அப்பாவி பெண் போன்று, பாவமாக தோன்றும் என்றும், ஆனால் தன்னை சீண்டினால் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார். இதை கேள்விப்பட்ட நெட்டிசன்கள் பலர் கயாடு லோகருக்கு ‘சம்பவக்காரி கயாடு’ என்றே பெயர் வைத்திருக்கின்றனர். “யாராவது தவறு செய்தால் அமைதியாக இருக்க கூடாது, எதிர்த்து கேட்க வேண்டும், திருப்பி அடிக்கவும் வேண்டும்” என்று வீர வசனமும் பேசுகிறார் கயாடு.
நடிகை கயாடு லோகர், அடுத்ததாக சூர்யாவின் கயாடு லோகருக்கு பெரிய பிரேக் கிடைத்தது, பிரதீப் ரங்கநாதனின் ‘டிராகன்’ திரைப்படம் மூலமாகத்தான். இந்த படத்தில் இவர் மெயின் ஹீரோயின்களுள் ஒருவராக நடித்திருந்தார். கூடவே, இவருக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பித்தது. தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், இசைஞானி இளையராஜா இசையமைக்கும் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாகவும் இவர் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், தமிழ் மட்டுமன்றி தெலுங்கு மொழியிலும் சில படங்களில் கமிட் அகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது, சூர்யாவின் 48வது திரைப்படம் உருவாக இருக்கிறது. தற்போது விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படம் ரிலீஸிற்கு தயாராக இருக்கும் நிலையில், அடுத்ததாக ஆவேசம் திரைப்பட இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கும் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதற்கு அடுத்த படமான ‘சூர்யா 48’ திரைப்படத்தை ஹோம்பாலே நிறுவனம் தயாரிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இதில், யாரை ஹீரோயின் ஆக்குவது என்பது குறித்து விவாதம் நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக சிலர் கயாடு லோகரை பரிந்துரைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.