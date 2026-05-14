/“பண்ணை வீட்டிற்கு வந்தால் 25 லட்சம் தரேன்..” பிரபல நடிகையின் காஸ்டிங் கவுச் குற்றச்சாட்டு!

Kirrak Seetha Casting Couch Allegations : பிக்பாஸ் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சி மூலமாக பிரபலமான நடிக கிர்ராக் சீதா. இவர், தென்னிந்திய சினிமாவில் நடக்கும் காஸ்டிங் கவுச் பற்றி பேசியிருப்பது தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Kirrak Seetha Casting Couch Allegations : 29 வயதாகும் கிர்ராக் சீதா, சிறு வயதிலிருந்தே நடிப்பின் மீதும் கலையின் மீதும் பேரார்வம் கொண்டவராக இருந்தார்.இவருக்கு, குச்சிப்புடி, பரதநாட்டியம் போன்ற்ற நாட்டியங்கள் அனைத்தும் அத்துபடி. நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த இந்த நடிகை, படித்துக்கொண்டிருக்கும் போதே பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக டியூஷன் எடுத்து, கல்லூரி கட்டணங்களை சமாளித்திருக்கிறார். அதன் பிறகு, எப்படியாவது சினிமாவிற்குள் நுழைய வேண்டும் என்பதற்காக யூடியூப் சேனல், சமூக வலைதளங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் வீடியோக்கள் போட்டு வந்தார். கூடவே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸிலும் நடித்தார். இவர், தனது காமெடி வீடியோக்களாலும் பிரபலமானார்.
நடிகை கிர்ராக் சீதா, எந்தவித சினிமா பின்புலமும் இன்றி, திரையுலகிற்கு வந்த ஒருவர். இவர் நடித்த ‘பேபி’ எனும் திரைப்படம் மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றதையொட்டி, அவர் நடித்த நெகடிவ் கதாப்பாத்திரமும் பலத்த வரவேற்பை ரசிகர்கள் மத்தியில் பெற்றது. ஆந்திராவை சேர்ந்த இவர், தெலுங்கு சினிமாவில் மிகவும் பிரபலமான ஒருவராக இருக்கிறார். தொடர்ச்சியாக திரையுலகில் பல கட்டங்களை எட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்த இவருக்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி பெரிய மேடையை போட்டு கொடுத்தது. பிக்பாஸ் இல்லத்தில் கிட்டத்தட்ட 40 நாட்கள் இருந்த பிறகு, அங்கு ரசிகர்களின் வாக்குகளை குறைவாக பெற்றதால் வெளியேறினார்.
தமிழ் சினிமா மட்டுமன்றி, ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமா அளவில், ‘காஸ்டிங் கவுச்’ என்கிற பிரச்சனை இருப்பதாக பல பிரபலங்கள் இதற்கு முன்னர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இது குறித்து, தனக்கு நேர்ந்த அனுபவத்தை கிர்ராக் சீதா பேசியுள்ளது அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது. சமீபத்தில், கிர்ராக் சீதா ஒரு பாட்காஸ்டில் பேசியிருந்தார். அதில், தான் 7 ஆர்ட்ஸ் ஷூட்டிங்கில் இருந்த போது, தன்னை அழைத்த ஒரு நபர் சினிமா வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறியதாக தெரிவித்தார். அப்போது, இவருக்கு 21 வயதுதானாம். அந்த பட வாய்ப்பு குறித்து பேசும் போடு, ”பார்ம் ஹவுசுக்கு வா” என அவர் சொன்னதாக கூறப்படுகிறது. அதற்கு கிர்ராக், “ஆபீஸ் இருந்தால் அங்கு வருகிறேன், பார்ம்ஹவுசிற்கு நான் ஏன் வர வேண்டும்?” என்று கேட்டிருக்கிறார். ஆனால், அவரோ முழு டீமும் அங்கேதான் இருப்பதாக சொன்னதகாவும், இது தனக்கு சரியாக தோன்றவில்லை என்பதால் அங்கு தான் செல்லவில்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இவர் அங்கு செல்லாததால் தொடர்ந்து இவருக்கு அழைப்புகள் வந்த வண்ணம் இருந்துள்ளது. சில நாட்கள் கழித்து மீண்டும் தொடர்பு கொண்ட அவர்கள், “ஏன் வரவில்லை?” என கேட்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு கிர்ராக் சீதா, தன்னால் வர முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார். தொடர்ந்து, “உங்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் தருகிறோம். வாங்க” என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சீதா, பணத்திற்காக தன்னால் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபட முடியாது என்று கூறி நேரடியாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
'సినిమా ఛాన్స్.. ఫామ్ హౌస్కు వస్తే రూ.25 లక్షలు..' బిగ్ బాస్ కిర్రాక్ సీత#KirrakSeetha pic.twitter.com/zopy4qVljb— Milagro Movies (@MilagroMovies) May 13, 2026
பட வாய்ப்புகள் தருவதாக கூறி, இளம் பெண்களை தவறாக பயன்படுத்த முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருவதாக கூறும் அவர், புதிதாக வரும் நடிகைகள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அந்த பாட்காஸ்டில் கூறியிருக்கிறார்.
இந்த காஸ்டிங் கவுச் பிரச்சனை என்பது இன்னும் பேசப்படாத விஷயங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இது குறித்து, துணை நடிகைகளோ, சினிமாவில் இருப்பவர்கள் பேசினாலும், அவர்களை மேலிடத்தில் இருப்பவர்கள் ஆஃப் செய்து விடுவதாக கூறப்படுகிறது. நடிகை மான்யா ஆனந்தும் இது குறித்து பேசி சர்ச்சையில் சிக்கினார். பின்னர், அது பொய் தகவல் என கூறப்பட்டது.
மலையாள திரையுலகில் இருக்கும் பெண்கள், பாலியல் துன்புருத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து, இதற்கென்று ஹேமா கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. முன்னாள் நீதிபதி ஹேமா தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த விசாரணை குழுவில் சினிமா துறையில் நிலவும் அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட் கலாச்சாரம் குறித்து பல திடுக்கிடும் விஷயங்கள் வெளிவந்தன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
யார் இந்த கிர்ராக் சீதா?
கிர்ராக் சீதா தெலுங்கு திரையுலகை சேர்ந்த நடிகை. ‘பேபி’ திரைப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றார். காமெடி வீடியோக்கள், ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் சமூக வலைதளங்களின் மூலம் பிரபலமானவர்.
கிர்ராக் சீதாவின் பின்னணி என்ன?
நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், சிறு வயதிலிருந்தே நடனம் மற்றும் நடிப்பில் ஆர்வம் கொண்டவர். குச்சிப்புடி, பரதநாட்டியம் உள்ளிட்ட நாட்டியங்களை கற்றுள்ளார். கல்லூரி படிக்கும் காலத்தில் டியூஷன் எடுத்து குடும்பத்திற்கும் படிப்பிற்கும் உதவியுள்ளார்.
கிர்ராக் சீதா எந்த படத்தின் மூலம் பிரபலமானார்?
அவர் நடித்த ‘பேபி’ திரைப்படத்தில் வந்த நெகடிவ் கதாப்பாத்திரம் ரசிகர்களிடையே பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கிர்ராக் சீதா கலந்து கொண்டாரா?
ஆம். அவர் தெலுங்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சுமார் 40 நாட்கள் வீட்டில் இருந்தார். பின்னர் குறைந்த வாக்குகள் காரணமாக வெளியேறினார்.
கிர்ராக் சீதா கூறிய காஸ்டிங் கவுச் சம்பவம் என்ன?
சமீபத்திய பாட்காஸ்டில், திரைப்பட வாய்ப்பு தருவதாக கூறி ஒருவர் தன்னை “பார்ம் ஹவுசிற்கு வர” அழைத்ததாக அவர் தெரிவித்தார். அது சந்தேகமாக தோன்றியதால் செல்லவில்லை என்றும் பின்னர் பணம் வழங்குவதாக கூறியும் அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் கூறினார்.