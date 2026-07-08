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கருமுட்டையை Freeze செய்த நடிகை கீர்த்தி சனோன்! நேர்மையாக சொன்ன விஷயம்..

Kriti Sanon Egg Freezing : பிரபல நடிகை கீர்த்தி சனோன், தான் தன்னுடைய கருமுட்டைகளை சேமித்து வைத்திருப்பதாக சமீபத்தில் பேசியிருக்கிறார். இது, மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பேசப்படும் விவாதமாக மாறியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:36 PM IST
கருமுட்டையை Freeze செய்த நடிகை கீர்த்தி சனோன்! நேர்மையாக சொன்ன விஷயம்..
Image Credit: Kriti Sanon Egg Freezing | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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