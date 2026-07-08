/கருமுட்டையை Freeze செய்த நடிகை கீர்த்தி சனோன்! நேர்மையாக சொன்ன விஷயம்..

Kriti Sanon Egg Freezing : பாலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் கீர்த்தி சனோன். இவரை ‘பரம சுந்தரி’யாக பல பேருக்கு தெரியும். இவர் நடிப்பில் வெளியான MiMi என்கிற திரைப்படம், ஹிட் அடித்தது. இந்த படத்தில், ‘வாடகைத்தாய்’ எனப்படும் surrogacy முறை குறித்து பேசியிருப்பார்கள். இது இந்தியாவில் பேசுபொருள் ஆனதற்கும் இவர்தான் காரணம். இந்த நிலையில், இவர் தன்னுடைய கருமுட்டைகளை உறைய வைத்திருப்பது பற்றி பேசியிருக்கிறார்.
தன் கருமுட்டையை உறைய வைத்தது குறித்து பேசிய கீர்த்தி சனோன், தான் அவற்றை புத்திசாலித்தனமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் திட்டமிட்டு செய்ததாகவும், மீமி படத்திற்காக உடல் எடையை அதிகரிக்க வேண்டியிருந்த சமயத்தில் தான் இந்த சிகிச்சையையும் மேற்கொண்டதாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.
பொதுவாக, கருமுட்டை சேமிப்பு சிகிச்சையின் போது உடலில் கடுமையான வீக்கம் ஏற்படும் என்று குறிப்பிட்ட அவர், மீமி படத்திற்காக உடல் எடை கூட வேண்டும் என்பதால் அந்த இரண்டு மாத படப்பிடிப்பு பிரேக் இடைவெளியை பயன்படுத்தி, இதற்கு சரியான நேரமாக பயன்படுத்திக்கொண்டதாக கூறியிருந்தார்.
தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் தன்னிடம் வந்து, உனக்கு நீயே கொடுத்துக்கொள்ளும் மிகச்சிறந்த பரிசு இதுதான் என்று கூறி இந்த யோசனையை கொடுத்திருந்ததாக தெரிவித்திருந்தார்.
கர்ப்பகாலத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண், எந்த மாதிரியான உடல் உபாதைகளை சந்திப்பாரோ, அதே போன்ற ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் போன்ற உணர்வுதான் தனக்கும் இருந்ததாகவும், இந்த முடிவை எடுத்ததில் தனக்கு முழு நிம்மதி இருப்பதாகவும் கீர்த்தி சனோன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தான் கெரியரில் கவனம், செலுத்தும் போது தேவையற்ற பதற்றம் அல்லது அழுத்தம் மனதில் இருக்கக்கூடாது என்று விரும்பியதாகவும், இதனால் ஸ்மார்ட் ஆக திட்டமிட்டு இதனை செய்ததாகவும் கீர்த்தி சனோன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவை சேர்ந்த பல செலிப்ரிட்டிகள், குறிப்பாக பெண் பிரபலங்கள் தங்கள் கரு முட்டையை சேமித்து வைத்திருக்கின்றனர். அதன் மூலம் சிலர் குழந்தையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
பிரியங்கா சோப்ரா, தன்னுடய 30களில் கருமுட்டையை சேமித்து வைத்திருக்கிறார். பிரியங்கா சோப்ராவின் தாயார் ஒரு மருத்துவர் ஆவார். அவருடைய அறிவுறுத்தல்களின் படி, எதிர்காலத்தில் இது குறித்து கவலைப்படாமல் இருப்பதற்காக இந்த முயற்சியை பிரியங்கா சோப்ரா மேற்கொண்டார். அவருக்கு இப்போது திருமணமாகி ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்கிறது.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களில் ஒருவராகவும், நடிகர் ராம் சரணின் மனைவியாகவும் இருப்பவர், உபாசனா. இவரும், தனக்கு 29 வயதாக இருக்கும் போது கருமுட்டையை சேகரித்து வைக்க முடிவெடுத்தார். இதில் இருக்கும் நன்மைகளை அவர் எடுத்து சொன்னபோது அது பெரும் சர்ச்சையானது. இதனை அவர் இன்சூரன்ஸ் உடன் ஒப்பிட்டு பேசியிருந்ததும் வைரலானது. இதை தன்னுடைய கெரியருக்காக செய்ததாக, அந்த சமயத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இதன் மூலம் அவருக்கு முதலில் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இப்போது அவர் இரட்டை குழந்தைகளுக்கும் தாயாகி இருக்கிறார்.
இவர்களை தாண்டி, பாலிவுட்டில் இருக்கும் அகான்ஷா ரஞ்சன் கபூர், ஏக்தா கபூர், மோனா சிங் உள்ளிட்டோரும் தங்களுடைய கருமுட்டைகளை உறைய வைத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பெயருக்கு, ‘கருமுட்டையை உறையவைத்தல் முறை’ கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கலாம். ஆனால், இதனை அனைவராலும் செய்து விட முடியாது. இதற்கென்று ஆகும் செலவை கேட்டாலே நமக்கு தலை சுற்றிவிடும்.
இந்தியாவில் இதற்கு ஆகும் செலவு மட்டும் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் முதல் 3 லட்சம் வரை இருக்கிறது. இதற்கென மருத்துவரிடம் சென்று ஆலோசனை பெறுவது முதல், ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து, மருந்துகள் உட்கொள்வது, கருமுட்டையை எடுப்பது, அதை உறைய வைப்பது, வருடா வருடம் அதற்கு சந்தா செலுத்துவது என பல லட்சம் ரூபாய் செலவாகலாம். எனவே, இந்த கருமுட்டை சேகரிப்பு என்பது, நடுத்தர மற்றும் மலிந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.