விஜய்-த்ரிஷா விவகாரம்..நடிகை குஷ்பு ஓப்பனாக சொன்ன விஷயம்! என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Kushboo About Vijay Trisha Relationship : பிரபல நடிகையும் பாஜகவின் முக்கிய பிரமுகருமான குஷ்பு, சமீபத்தில் விஜய்-த்ரிஷா விவகாரம் குறித்து மனம் திறந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 12, 2026, 03:26 PM IST
Kushboo About Vijay Trisha Relationship : நடிகையும், பாஜக அரசியல் பிரமுகருமாக இருக்கும் குஷ்பு, சமீபத்தில் த்ரிஷா-விஜய் விவகாரம் குறித்து மனம் திறந்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

கடந்த சில நாட்களாகவே, இணையம் முழுவதும் த்ரிஷா-விஜய் குறித்த பேச்சாகத்தான் இருக்கிறது. இப்பாேது, திரையுலகை சேர்ந்த பல்வேறு நபர்களும் இந்த விவாகரம் குறித்து தங்களது கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகை குஷ்புவும் தனது கருத்தினை சமீபத்தில் ஊடகத்திற்கு தெரிவித்திருக்கிறார்.

விஜய்-த்ரிஷா குறித்து குஷ்பு கருத்து:

விஜய்யும் த்ரிஷாவும் சமீபத்தில் ஒரு திருமண விழாவில், ஒரே நிற ஆடையணிந்து ஒன்றாக கலந்து கொண்டனர். இதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான், விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா, விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி, விவாகரத்து வேண்டும் என்று மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். விஜய் குறித்த இந்த இரண்டு விஷயங்களும், தமிழ்நாட்டில் பூதாகரமாக வெடித்தது. பல திரையுலகினரும் இது குறித்த தங்களின் கருத்துகளையும் தெரிவித்து வந்தனர். இதில் சிலர் அவருக்கு ஆதரவாகவும், சிலர் எதிராகவும் இருந்தனர். தற்போது, குஷ்புவும் இது குறித்த தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். 

“இந்த சம்பவத்தில், மக்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது என்பது எனக்கு புரியவில்லை. இது, அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை. அது, மக்களை பாதிக்கிறது என்றால், அதைப்பற்றி பேசலாம். இல்லை என்றால், ஏன் இதனை இவ்வளவு பெரிய விஷயமாக மாற்ற வேண்டும்? இதனால் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லைதானே” என்று பேசியிருக்கிறார். இது, தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பேசப்படுகிறது.

விஜய்யின் நீலாங்கரை வீடு..

விஜய்க்கு, சென்னை நீலாங்கரையில் ஆடம்பர வீடு இருக்கிறது. இந்த வீட்டில் விஜய் தற்போது வசித்து வருகிறார். இந்த வீட்டில் தங்குவதற்கு, தன்னை விஜய் அனுமதிப்பதில்லை என்று சங்கீதா தன்னுடைய இரண்டாவது மனுவில் தெரிவித்திருக்கிறார். தான், லண்டனில் செட்டில் ஆகிவிட்டதால் சென்னையில் விவாகரத்து பதிவிட்டுவிட்டு, தங்குவதற்கு வீடின்றி தவிப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இது, தற்போது பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறது.

குஷ்பு-த்ரிஷா நட்பு:

குஷ்புவும், த்ரிஷாவும் திரையுலகில் ஒருவருடன் ஒருவர் நல்ல நட்பு பாராட்டுபவர்களாக இருக்கின்றனர். அவ்வப்போது, இருவரும் ஒருவரை ஒருவரை பாராட்டி, இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரி போட்டுக்கொள்வர். தற்போது குஷ்பு இப்படி த்ரிஷா குறித்து பேசியிருப்பதை அடுத்து இவர் இதை நட்பின் ரீதியாக பேசினாரா, அல்லது பொதுவாகத்தான் பேசினாரா என அனைவரும் டீ-கோட் செய்து வருகின்றனர். 

சங்கீதா விவாகரத்து மனு:

விஜய் மனைவி சங்கீதா, இலங்கை-லண்டன் தொழிலதிபர் சொர்ணலிங்கத்தின் மகளாவார். இவருக்கும் விஜய்க்கும் 1999ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து, 2021ஆம் ஆண்டில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் நட்பை மீறிய உறவு இருப்பது தனக்கு தெரிய வந்ததாகவும், ஆரம்பத்தில் இதிலிருந்து விடுபடுவதாக தெரிவித்து, அதில் அவர் தொடர்ந்து இருந்ததாகவும் சங்கீதா தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது, விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் புயலை உருவாக்கியது.
பல ஆண்டுகால நட்பு..

விஜய்யும் த்ரிஷாவும் சினிமாவில் பல ஆண்டுகால நண்பர்களாக இருக்கின்றனர். கில்லி படத்தில் ஆரம்பித்து, ஆதி, குருவி, திருப்பாச்சி உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்துள்ளனர். அப்போதே இவர்களின் உறவு குறித்து பத்திரிகைகளில் கிசுகிசு எழுதப்பட்டது. இதையடுத்து, 15 ஆண்டுகள் ஒன்றாக நடிக்காமல் இருந்த இவர்கள், 15 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் லியோ திரைப்படத்தில் ஒன்றாக நடித்தனர். இதில், அவர்கள் இருவரும் நடித்த முத்தக்காட்சி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. தாெடர்ந்து, தி கோட் படத்தில், ‘மட்ட’ பாடலிலும் த்ரிஷா நடனம் ஆடியிருந்தது பலருக்கும் சந்தேகத்தை உருவாக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

