  சுந்தர். சி - ரஜினியை இழிவாக கலாயத்த நெட்டிசன்கள்! குஷ்பு கொடுத்த மாஸ் ரிப்ளை..

சுந்தர். சி - ரஜினியை இழிவாக கலாயத்த நெட்டிசன்கள்! குஷ்பு கொடுத்த மாஸ் ரிப்ளை..

Kushboo Mass Internet Troll Reply : தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகியது பெரும் பஞ்சாயத்தாக சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், இது குறித்த கலாய்த்த நெட்டிசன்களை குஷ்பு பதிலுக்கு கலாய்த்த ட்வீட்ட இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 14, 2025, 03:46 PM IST
  • தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகல்!
  • இணையத்தில் கலாய்த்த நெட்டிசன்கள்
  • குஷ்பூ கொடுத்த ரிப்ளை!

சுந்தர். சி - ரஜினியை இழிவாக கலாயத்த நெட்டிசன்கள்! குஷ்பு கொடுத்த மாஸ் ரிப்ளை..

Kushboo Mass Internet Troll Reply : மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்களுள் ஒன்று, ‘தலைவர் 173’. இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அதிலிருந்து, தான் விலகுவதாக அவரே அறிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர். 

சுந்தர்.சி விலகல்-நெட்டிசன்கள் ட்ரோல்:

தலைவர் 173 படத்தை, கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த படத்தை, சுந்தர்.சி இயக்குவதாகவும் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் தான், இப்படத்தில் இருந்து தான் விலகிக்கொள்வதாக சுந்தர்.சி அறிவித்தார்.

சுந்தர்.சி தலைவர் 173 படத்திலிருந்து விலகியதற்கு ‘தவிர்க்க முடியாத காரணம்’ என்று தனது அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில், இதற்கு பின் என்ன காரணம் இருக்கும் என்பது குறித்து பலரும் ட்ரொல் செய்து வருகின்றனர். அப்படி, நெட்டிசன் ஒருவர் செய்த ட்ரோலுக்கு குஷ்பு அளித்துள்ள பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

குஷ்பு ரிப்ளை:

ஒரு நெட்டிசன், தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகியதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “ஐட்டம் பாடலுக்கு குஷ்பூ கூட ஆடலாமா என கேட்டிருப்பாரோ..” என்று ரஜினியை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதற்கு குஷ்பூவும் ரிப்ளை கொடுத்திருக்கிறார்.

Troll

“இல்ல உங்க வீட்டுல இருந்து யாரையாவது ஆட வைக்கலாமான்னு நினைச்சோம்” என்று பதிலளித்துள்ளார். தற்போது, இந்த ரிப்ளை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

குஷ்பூவுக்கு ஆதரவாக திரும்பிய நெட்டிசன்கள்:

குஷ்பூவின் இந்த ரிப்ளை தற்போது பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. சுந்தர்.சி ரஜினியின் படத்தில் இணைந்த போது அவர் தன் கணவருக்கு எந்த அளவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்தாரோ, அதே போல அந்த படத்திலிருந்து அவர் விலகிய போதும் அதே அளவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார். அதே பாேல, முகத்தை காட்டாமல் இணையத்தில் ட்ரோல் செய்பவர்களுக்கு நல்ல பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அவர் ட்வீட் போட்டிருப்பதும் கவனத்தை பெற்று வருகிறது.

யார் அடுத்த இயக்குநர்?

தலைவர் 173 படத்தை இயக்கும் புது இயக்குநர் யார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு இப்போது பெரிதாக எழுந்திருக்கிறது. சுந்தர்.சி இயக்கப்போவதாக தகவல் வெளியான போது, ஒரு சில ரசிகர்கள் ‘தலைவருக்கு எப்படி இவரு செட் ஆவாரு?’ என்று கேள்வி கேட்டு வந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் இப்போது இயக்கப்போவது இல்லை என்று தெரிந்த பின்பு அடுத்து யாராக இருக்கக்கூடும் என்று கேட்டு வருகின்றனர். ரஜினியை வைத்து ‘பேட்ட’ படத்தை இயக்கிய கார்த்திக் சுப்புராஜே, இப்படத்தை இயக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர். என்ன நடக்கிறது என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிரபல நடிகை! 13 வருடங்களுக்கு பின்பு கோலிவுட் ரீ-எண்ட்ரி..

மேலும் படிக்க | தலைவர் 173 : சுந்தர்.சி விலகல்..இதற்கு பின்னால் இப்படியொரு காரணமா? என்ன தெரியுமா?

