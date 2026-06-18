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'திருநங்கை' என கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு..குஷ்பு மகள் நெத்தியடி பதில்!

Anandita Sundar : நடிகை குஷ்பு-சுந்தர்.சி தம்பதிக்கு இரு மகள்கள் இருக்கின்றனர். அதில், இரண்டாவது மகள் சமீபத்தில் கொடுத்திருக்கும் நேர்காணல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:27 AM IST
'திருநங்கை' என கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு..குஷ்பு மகள் நெத்தியடி பதில்!
Image Credit: Anandita Sundar | Insta Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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'திருநங்கை' என கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு..குஷ்பு மகள் நெத்தியடி பதில்!
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