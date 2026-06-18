/'திருநங்கை' என கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு..குஷ்பு மகள் நெத்தியடி பதில்!

Anandita Sundar : நடிகை குஷ்புவும், இயக்குநர் சுந்தர்.சியும் 2000ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு, அவந்திகா மற்றும் அனந்திதா என இரு மகள்கள் உள்ளனர். மூத்த மகளுக்கு 25 வயது ஆகிறது. இளைய மகளுக்கு 23 வயது ஆகிறது. இருவரும் சினிமாவில் பெரிதாக தலைக்காட்டாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது அனந்திதா ‘டபுள் ஆக்குபென்சி’ எனும் திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறார். இந்த படம், சமீபத்தில் திரைக்கு வந்தது.
குஷ்புவின் இரு மகள்களும், தங்களுடைய டீன்-ஏஜ்ஜில் உடல் எடை கூடி இருந்தனர். அவர்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை குஷ்பு வெளியிடும் போது, குழந்தைகளாக இருந்த அவர்கள் இருவரையும் சில நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வந்தனர். சுமார் 4 ஆண்டுகளுக்கு குஷ்பு மற்றும் அவருடைய இரு மகள்கள் மூவருமே சரமாரியாக வெயிட் லாஸ் செய்தனர். இது, பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
குஷ்புவின் இரண்டாவது மகள், வெயிட் லாஸ் செய்தது பலருக்கும் சந்தேகத்தை கிளப்பியது. அவர், அருவை சிகிச்சை செய்து வெயிட் லாஸ் செய்ததாகவும், Ozempic எனப்படும் மருந்துகளை எடுத்ததால்தான், அவருக்கு முகத்தில் இருக்கும் சதையெல்லாம் குறைந்ததாகவும் ஆதாரமே இல்லாமல், குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர்.
இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு, அனந்திதா தான் சமீபத்தில் கலந்துகொண்ட பாட்காஸ்டில் பதில் கொடுத்திருக்கிறார். இதில் அவர் தன் உடல் எடையை ட்ரோல் செய்தவர்கள் குறித்தும், தன் உடலை நகைச்சுவை பொருளாக வைத்து பேசியவர்கள் குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.
அனந்திதா, தான் உடல் எடையை திடீரென குறைத்ததாக அனைவரும் நினைப்பதாகவும் ஆனால், அது அவ்வளவு எளிதாக நடக்கவில்லை என்றும் கூறினார். தான் 2018-2019 சமயத்திலேயே வெயிட்டை குறைக்க ஆரம்பித்து விட்டதாக கூறிய அவர், தான் இப்படி ஒல்லி ஆவதற்கு 7 வருடங்கள் ஆனது என்று தெரிவித்தார். கொரோனா சமயத்தில் தாங்கள் உடல் எடை குறைந்ததை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று கூறிய அவர், அதன் பிறகுதான் தான் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதாக பலர் கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
தான் அப்படி சிகிச்சை செய்து உடல் எடை குறைந்ததாக சொல்லும் நபர்கள், அதனை நேரில் பார்த்தார்களா, அந்த சிகிச்சை காசு கொடுத்தார்களா? என்று கேட்கிறார் அனந்திதா. மேலும், Ozempic-ஆல் தான் உடல் எடை குறைந்ததாக பலர் கூறுவதை கேட்கும் போது, தனக்கு சிரிப்புதான் வருவதாகவும், இது போன்ற வெறுப்புகள் எப்போதும் தீரப்போவது இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார். 15 வயதில், ஒரு குழந்தை அத்தனை வெறுப்பை சம்பாதித்திருக்க வேண்டியதில்லை என்றும், என் பெற்றோர் செலிப்ரிட்டி என்றாலும், நான் அசிங்கமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல, உங்களுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது என்றும் அவர் கேட்டிருந்தார்.
தான், திருநங்கை என கலாய்க்கப்பட்டதாக சொல்லும் அனந்திதா, திருநங்கைகள் அழகானவர்கள் என்றும், அப்படி தன்னை அழைத்தால், தான் அசிங்கமாக உணர்வேன் என பிறர் நினைப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். தனக்கு மிகவும் அன்பான பல திருநங்கைகளை தெரியும் என்று கூரிய அவர், அதை தன்னிடம் ஒரு Insultஆக பயன்படுத்தினால், நான் அவமானப்பட மாட்டேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அப்படி அழைப்பவர்களின் Transphobic (திருநங்கைகள் அல்லது திருநம்பிகள் மீதான வெறுப்பு அல்லது பாரபட்சம்)எண்ணத்தைதான் அது காட்டுவதாக அவர் தெரிவித்தார். இவருடைய இந்த நேர்காணல், தற்போது வைரலாகி வருகிறது.