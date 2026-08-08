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மோகன் சர்மா நல்லவரே இல்ல..எல்லாம் வேஷம்! பகீர் கிளப்பிய குட்டி பத்மினி..

Kutty Padmini Mohan Sharma : சில நாட்களுக்கு முன்பு, நடிகர் மோகன் சர்மா, தான் மிகவும் கஷ்டப்படுவதாகவும் தனக்கு ஃபிலிம் சேம்பரில் இருந்து தனக்கு எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை என்று கூறியிருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து நடிகை குட்டி பத்மினி தன்னுடைய யூடியூப் சேனலில் பேசியிருப்பது மேலும் பெரும் அதிர்ச்சிக்கு வழி வகுத்துள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Aug 08, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:37 AM IST
மோகன் சர்மா நல்லவரே இல்ல..எல்லாம் வேஷம்! பகீர் கிளப்பிய குட்டி பத்மினி..
Image Credit: Kutty Padmini Mohan Sharma | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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