/மோகன் சர்மா நல்லவரே இல்ல..எல்லாம் வேஷம்! பகீர் கிளப்பிய குட்டி பத்மினி..

Kutty Padmini Mohan Sharma : “அய்யய்யோ..இவருக்கா இப்படி ஆகிடுச்சு?” என்று அனைவரின் மனங்களையும் பதற வைத்தது, நடிகர் மோகன் சர்மாவின் தற்போதைய நிலை. ’போயஸ் கார்டனில் வீடு இருந்துது, அதை வித்துட்டேன், மருந்து வாங்கக்கூட காசு இல்லை. இப்போ முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கிறேன்” என்று இவர் ஒரு பிரபல சேனலுக்கு கொடுத்த பேட்டி, பெரிதாக வைரல் ஆனது. இதில் இன்னும் கவனிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம், தனக்கு ஃபிலிம் சேம்பரில் இருந்து உதவி கிடைக்கவில்லை என இவர் கூறியிருந்ததுதான். தற்போது இதற்கு குட்டி பத்மினி கொடுத்திருக்கும் நேர்காணல், “இவர் இப்படி பேசியதெல்லாம் நடிப்பா..?” என அனைவரையும் கேட்க வைத்துள்ளது.
நடிகர் மோகன் சர்மா, நடிகை லட்சுமியின் முன்னாள் கணவர் ஆவார். சினிமாவில் உயர்ந்த இடத்தில் இருந்த போது போயஸ் கார்டனில் வீடு இருந்ததாக கூறிய இவர், அந்த வீட்டையும் விற்று விட்டதாகவும், தற்போது உடலும் மனதும் சோர்ந்த நிலையில், கையில் காசு இல்லாமல் நோய் நொடி வந்தாலும் தன்னை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கொள்ள ஆள் இல்லையே என வாழ்க்கையே வெறுத்துப்போய் விட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தன்னை ரோட்டரி கிளப் நண்பர்கள்தான் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்ததாக கூறியிருந்த இவர், தன்னிடம் இப்போது மருந்து மாத்திரை வாங்க காசு இல்லாததால், ஃபிலிம் சேம்பரில் உதவி கேட்டதாகவும், தனக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
ஃபிலிம் சேம்பரில் இருந்து தனக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை என நடிகர் மோகன் சர்மா கூறியதை சுட்டிக்காட்டிய குட்டி பத்மினி, அவர் கடந்த ஆண்டு 2 லட்சம் வாங்கி அதற்கான ரசீதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பதாகவும், தான் அதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மோகன் சர்மா 3 பெண்களை திருமணம் செய்து அவர்களை கெடுத்தவர் என்றும், அவர் நல்ல மனிதரே இல்லை என்றும் நடிகை குட்டி பத்மினி தெரிவித்துள்ளார். கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கூறும் அவர், கஷ்டப்படுவது போல நடிப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்யும் முன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என கூறியிருக்கிறார்.
மோகன் சர்மா, போயஸ் கார்டன் வீடு போய் விட்டது என கூறுகிறாரே, அந்த வீடு எங்கே போனது? யார் விற்றது? அந்த வீடு யாருடையது? அதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார். அந்த வீட்டை வாங்க, நடிகை லட்சுமி ஐந்தரை லட்சம் தந்ததாகவும், அவரை ஏமாற்றி அந்த ஃப்ளாட்டை மோகன் சர்மா தன் பெயரில் ரெஜிஸ்டர் செய்து கொண்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
மோகன் சர்மாவின் மகன் ஜெர்மனியில் நன்றாக சம்பாதித்து வருவதாக கூறிய குட்டி பத்மினி, அவரது மூன்றாவது மனைவியும் அவருக்கு விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்து விட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
மோகன் சர்மா, கடந்த ஆண்டு தான் முதியோர் இல்லத்தில் இருந்த போது தன் மீது கொலை முயற்சி நடத்தப்பட்டதாகவும், தன்னை யாரோ தாக்கியிருந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். இது குறித்து பேசியிருக்கும் குட்டி பத்மினி, மோகன் சர்மா தன் வீட்டை விற்க இரண்டு மீடியேட்டரிடம் பேசி அவர்களை ஏமாற்ற பார்த்ததாகவும், யாரிடம் பணம் வாங்கிக்கொண்டு வீட்டை கொடுத்தாரோ அவர்கள்தான் மோகன் சர்மாவை தாக்கியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வர் விஜய்யே மோகன் சர்மாவிற்கு உதவி செய்தாலும், அதை அவர் வாங்கிக்கொண்டு சில நாட்களில் அதையும் குறை கூறுவார் என்றும், உப்பு திண்ணவன் தண்ணீ குடிச்சுதான் ஆகணும், என்னை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் இல்லை, உருகவேண்டிய மனிதரே இல்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இவருடைய இந்த வீடியோ தற்பாேது மக்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.