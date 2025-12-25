ரஜினி–நடிகை லதா காதல் கிசுகிசு! உண்மையா? அவரே சொன்ன பதில்

Actress Latha Love Rumors With Rajinikanth : தமிழ் திரையுலகில், எத்தனை நடிகர்கள் வந்தாலும் ஆண்டாண்டுகளுக்கு சூப்பர் ஸ்டாராக திகழ்ந்து வருகிறார், ரஜினிகாந்த். அனைத்து நடிகர்களையும் போலவே, இவர் திரையுலகில் வளர்ந்து வந்த காலத்திலும் இவரையும் ஒரு நடிகையையும் வைத்து கிசுகிசுக்கப்பட்டு வந்தது. இது குறித்து அந்த நடிகையே விளக்கமளித்துள்ளார்.
ரஜினி-லதா காதல்:
நடிகர் ரஜினிகாந்த், திரையுலகில் வளர்ந்து கொண்டிருந்த சமயம் அது. 1975ல் தமிழ் திரையுலகிற்கு ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ படம் மூலம் திரைக்கு வந்த அவர், சில ஆண்டுகளில் மளமளவென வளர்ச்சி கண்டு விட்டார். 1978ல் துரை இயக்கத்தில் உருவான ‘ஆயிரம் ஜென்மங்கள்’ என்கிற படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வந்தார். அப்போதுதான், அந்த படத்தில் நடிக்கும் பிரபல நடிகைக்கும், ரஜினிக்கும் காதல் என்று கிசுகிசு எழுந்தது. இது குறித்து, இப்போது வரை திரையுலகம் முனுமுனுத்து வருகிறது.
எழுந்த கிசுகிசு என்ன?
எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் அடிக்கடி ஹீரோயினாக பார்க்கக்கூடிய முகமாக இருந்தார் லதா. இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த உலகம் சுறும் வாலிபன், நல்ல நேரம், ரிக்ஷாகாரன் என பல படங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படி நடித்ததாலோ என்னவோ எம்.ஜி.ஆருக்கு லதா மீது தனி பிரியம் என பலரும் பேசிக்கொண்டனர். ரஜினிக்கும் லதாவிற்கும் காதல் என்று வதந்திகள் வெளியான சமயத்தில், எம்.ஜி.ஆர் ரஜினிகாந்தை கூப்பிட்டு வார்னிங் கொடுத்ததாகவும் அதன் பிறகு ரஜினி லதா இருக்கும் திசை பக்கம் தலைவைத்தே படுக்கவில்லை என்றும் அப்போதைய பத்திரிகைகள் கிசுகிசு எழுதின. பல ஆண்டுகளாக இப்படி ரஜினிக்கும் லதாவிற்கும் காதல் என்ற கிசுகிசு இருப்பதை ஒட்டி, தற்போது முதன்முறையாக அது குறித்து அந்த நடிகையே வாய்திறந்துள்ளார்.
லதா கூறிய விஷயம்..!
நடிகை லதா, சமீபத்தில் ஒரு யூடியூப் சேனலில் மனம் திறந்து பேட்டியளித்துள்ளார். அப்போது, தனக்கும் ரஜினிக்கும் காதல் என்று பிறர் எழுதிய விஷயங்களை முற்றிலுமாக மறுப்பதாக கூறியிருக்கிறார். அதாவது, லதா, ரஜினிகாந்த், விஜயகுமார் என மூவரும் ஆயிரன் ஜென்மங்கள் படத்தில் ஒன்றாக நடித்தார்களாம். அந்த சமயத்தில் அனைவரும் ஒன்றாக ஜாலியாக பேசிக்கொண்டே இருப்பார்களாம். அப்போது, மூவரும் ஒன்றாக பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று திரும்பினார்களாம். இதை பார்த்த அந்த காலத்தி பத்திரிகைகள், இதை பெரிய விஷயமாக மாற்றி, எழுதி விட்டார்களாம். கூடவே, “நல்ல வேளை இப்போது இருப்பது போல, அப்போது யூடியூப் எல்லாம் கிடையாது. அதனால், கிசுகிசுவோடு நிறுத்தி விட்டார்கள். இந்த காலத்தில் அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தால் என்னென்னவோ செய்திருப்பார்கள்” என்று ஜோக் அடிக்கிறார்.
அதையெல்லாம் இப்போது கடந்து வந்து விட்டதாக கூறும் லதா, இப்போது எல்லோரும் நல்ல குடும்ப நண்பர்களாக இருப்பதாகவும், எம்.ஜி.ஆருக்கு பின்பு தலைக்கணம் இல்லாத ஒரே நடிகர் என்றால் அது ரஜினிகாந்த் தான் என்றும் பேசியிருக்கிறார் லதா.
இப்போது என்ன செய்கிறார் லதா?
நடிகை லதா, தனது இளமைக்காலத்தில் படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்து வந்தார், கொஞ்சம் வயது தெரிய ஆரம்பித்த பின்பு குணச்சித்திர வேடங்களுக்கு மாறினார். தமிழ் மட்டுமன்றி, தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் நடித்துள்ளார். பல டெலிவிஷன் தொடர்களிலும் நடித்திருக்கும் லதா கடந்த ஆண்டு கூட மிஸ்டர் மனைவி தொடரில் நடித்தார். இப்போது சின்னத்திரையில் தோன்றுவதை கொஞ்சம் நிறுத்தியிருக்கிறார். இவர் பல ஹீரோக்களுக்கு பாட்டியாக நடித்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
