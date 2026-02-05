ஆண் வாரிசுக்கு ஆசைப்பட்ட சிரஞ்சீவி? பெண் குழந்தை வாரிசு இல்லையா? மருமகள் ரிப்ளை!

Lavanya Tripathi Reply To Journalist : நடிகர் ராம் சரண்-உபாசனா தம்பதிக்கு சமீபத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன. ஏற்கனவே இவர்களுக்கு 2023ல் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்த நிலையில், சமீபத்தில் இவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை - ஒரு ஆண் குழந்தை என ட்வின்ஸ் பிறந்தனர். இதனை, அப்போலோ மருத்துவமனை வாசலிலேயே பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாடியதை பார்த்திருப்போம். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் சிரஞ்சீவி மீது பலரும் அவர் ஆண் வாரிசுக்கு ஆசைப்பட்டதாக பலர் சமூக வலைதளங்களில் பேசி வந்தனர்.
ஆண் வாரிசுக்கு ஆசைப்பட்டாரா?
சிரஞ்சீவி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, தனது வீட்டில் தன்னை சுற்றி எப்போதும் பெண் குழந்தைகள் இருப்பதாகவும், வீட்டிற்கு சென்றால் ஏதாே லேடீஸ் ஹாஸ்டல் வார்டன் போல தனக்கு உணர்வு ஏற்படுவதாகவும் தெரிவித்தார். கூடவே, ஆண் வாரிசை பெற்று தருமாறு, ராம் சரணிடம் கேட்டதாகவும் அவரும் ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்று விட்டதாகவும் இரட்டை குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு முன்பான சமயத்தில் பேசியிருந்தார். இதனால் நெட்டிசன்கள் அவரை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் தாக்கினர். “இந்த காலத்திலும் ஏன் இப்படி ஆண் வாரிசுக்கு அலைகிறீர்கள்?” என்று பேசினர். அதன் பிறகு ராம் சரண், தனது மனைவி கர்ப்பம் தரித்திருப்பதை அறிவித்த பின்னும் இதே போன்ற பேச்சுதான் எழுந்தது.
இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்த பின்பு, சிரஞ்சீவி பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். இதுவும் விமர்சிக்கப்பட்டது. “ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்ததற்காக அவர் இப்படி ப்ரஸ் மீட் வைக்கிறாரே..” என்று சிலர் விமர்சித்தனர். ஆனால், இதற்கு முன்னர் தனக்கு பேத்தி பிறந்திருந்த போதும் அவர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்திருந்தார்.
பதிலடி கொடுத்த லாவண்யா திரிபாதி!
தெலுங்கு நடிகை லாவண்யா, தமிழில் பிரம்மன், மற்றும் மாயவன் போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கிலும் இவர் நடித்த சில படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன. இவர், சிரஞ்சீவியின் சகோதரர் மகனான வருண் தேஜ்-ஐ திருமணம் செய்துள்ளார். இதையடுத்து, சிரஞ்சீவி வீட்டு மருமகளும் ஆனார். இந்த தம்பதிக்கு சமீபத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
I usually ignore tweets like this and let them pass on my timeline, but I didn’t expect it from you..
This tweet is in extremely poor taste, turning a genuinely happy moment into something unpleasant.
You clearly don’t know how he treats the women in his family, especially his… https://t.co/c4HAy7UODs
— Lavanya konidela tripathi (@Itslavanya) February 3, 2026
ஹரிச்சரன் என்கிற சினிமா தொடர்பாளர் ஒருவர், சமீபத்தில் ஒரு பதிவி வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “2026ல் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்ததை இப்படி கொண்டாடுவது ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது. ராம் சரணின் முதல் குழந்தை Klin Kaaraவிற்கு இந்த கொண்டாட்டத்தில் 10 சதவீதம் கூட இல்லாதது, இப்படிப்பட்ட மனநிலை கொண்டவர்களை காட்டுகிறது..” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இதற்கு லாவண்யா திரிபாதி பதில் அளித்துள்ளார்.
“இது போன்ற ட்வீட்களை நான் பெரும்பாலும் தவிர்த்து விடுவேன். ஆனால் இதை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை. இந்த ட்வீட் மிகவும் மோசமானதாக உள்ளது. ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தை விரும்பத்தகாத விஷயமாக மாற்றுகிறது.
அவர் எப்படி தன் வீட்டில், தன் குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்களை, குறிப்பாக தனது பேத்திகளை எப்படி நடத்துவார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது. அவர் செய்வதில் 1% கூட பிற ஆண்களால் செய்ய முடியாது. அதனால், உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி கருத்துகளை சொல்லாதீர்கள்” என்று பதிலளித்துள்ளார். இதையடுத்து, இந்த ட்வீட்டை பதிவிட்ட அந்த நபர், அதனை டெலிட் செய்திருக்கிறார். இந்த பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
