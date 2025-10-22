'டியூட்' படத்திற்கு ரூ. 15 கோடி சம்பளம்.. வாங்கியது உண்மையா? மமிதா பைஜு விளக்கம்!

தமிழ் சினிமாவில் சமீபத்தில் பிரபலமாகி பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருபவர் நடிகை மமிதா பைஜு. மலையாள நடிகையான இவர், தெலுங்கு படமான பிரேமலு படத்தின் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். இவர் அறிமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக டியூட் படத்தில் நடித்தார்.
ரூ. 15 கோடி சம்பளம்
சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான இப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வெளியானது. பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த படம் என்பதால், அதீத எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. ஆனால் இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றன. இருப்பினும் வசூலுக்கு எந்த குறையும் இல்லை. வெளியான 5 நாட்களிலேயே ரூ. 95 கோடி வசூலை அள்ளியிருப்பதாக அறிவித்துள்ளனர்.
டியூட் படத்தின் வெற்றிக்கு மத்தியில், நடிகை மமிதா பைஜு-வின் சம்பளம் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பேசப்பட்டு வந்தது. அதாவது, டியூட் படத்திற்கு நடிகை மமிதா பைஜு ரூ. 15 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக தகவல்கள் பரவி வந்தன. இந்த தகவல் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது. ஏனென்றால், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளாக இருக்கும் நயன்தாரா, த்ரிஷா போன்ற நடிகைகள் கூட ரூ. 15 கோடி சம்பளம் பெற்றது இல்லை.
நடிகை மமிதா பைஜு விளக்கம்
இந்த நிலையில், தனது சம்பளம் குறித்து பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு நடிகை மமிதா பைஜு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். "நான் டியூட் படத்திற்காக ரூ. 15 கோடி சம்பளம் எல்லாம் வாங்கவில்லை. சமூக வலைத்தளங்களில் பரவு தகவல்கள் அனைத்தும் பொய்யானவை. 15 கோடி சம்பளம் வாங்கும் அளவிற்கு மமிதா பைஜு வளர்ந்துவிட்டாரா? என்றெல்லாம் கமெண்ட் பார்த்தேன். இது தொடர்பான செய்திகள் எதுவும் உண்மை இல்லை" என கூறி இருக்கிறார்.
டாப் ஹீரோக்களுடன் படம்
நடிகை மமிதா பைஜு தற்போது பல பிரபல நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார். அவர் விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயன், நடிகர் சூர்யாவின் 46வது படம், தனுஷின் 56வது படம் மற்றும் விஷ்னு விஷாலின் இரண்டு வானம் போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார். இப்படங்களை தாண்டி அவர் இன்னும் பல தமிழ் திரைப்படங்களில் கமிட் ஆவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
