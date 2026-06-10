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அடித்துக்கொல்லப்பட்ட நடிகையின் நாய்! கதறியழுத வீடியோ..உச்ச நீதிமன்றம் காரணமாம்..

Manjari Fadnis : பிரபல நடிகையான மஞ்சரி ஃபட்னிஸ், தன்னுடைய நாய் அடித்துக்கொள்ளப்பட்டதாக கூறி வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:52 PM IST
அடித்துக்கொல்லப்பட்ட நடிகையின் நாய்! கதறியழுத வீடியோ..உச்ச நீதிமன்றம் காரணமாம்..
Image Credit: Manjari Fadnis | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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