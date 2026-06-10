/அடித்துக்கொல்லப்பட்ட நடிகையின் நாய்! கதறியழுத வீடியோ..உச்ச நீதிமன்றம் காரணமாம்..

Manjari Fadnis : பாலிவுட் திரையுலகின், மாடலாகவும் பாடகியாகவும் நடிகையாகவும் இருப்பவர் மஞ்சரி ஃபட்னிஸ். இவர், 2008ஆம் ஆண்டு முதல் திரையுலகில் இருக்கிறார். இவர், சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த வீடியோ அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மஞ்சரி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அழுதுகொண்டே ஒரு வீடியாேவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், அவர் அழுதுகொண்டே வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோவால் ரசிகர்கள் பலர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். இதில், அவர் கூறிய விஷயங்கள் பின்வருமாறு:
”நான் இந்த வீடியோவை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வராமல் இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால், இதைச் சொல்வது மிகவும் முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறேன். எங்களிடம் மைக்கி என்று ஒரு நாய் இருந்தது. அவன், அவனுடைய குடும்பத்தினரால் கைவிடப்பட்டவன். அவன் கடந்த 2019 அல்லது 2020 முதல் எங்களது குடியிருப்புப் பகுதியில் ஒரு அங்கமாக வாழ்ந்து வந்தான். அவன் மிகவும் சாதுவான, அன்பான ஒரு நாய்.
ஒரு நாள் திடீரென அவன் காணாமல் போனான். அனைவரும் எல்லா இடத்திலும் அவனை தேடினோம், போஸ்டர் ஒட்டினோம். அவனுக்கு என்ன ஆனது அவன் எங்கே போனான் என்று கேட்க முயற்சித்தோம்.
இறுதியாக, இங்கிருக்கும் ஒரு நபர் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார். இதை செய்தவர்களை பற்றி தெரிந்த ஒருவரே வந்து உண்மையை சொன்னார். மைக்கி எங்களது கட்டடத்தின் பேஸ்மெண்டில் உறங்கி கொண்டிருதான். அப்போது யாரோ ஒரு பெரிஒய தடி அல்லது இரும்பு கம்பியை கொண்டு அவன் தலையில் அடித்திருக்கின்றனர். இதனால், அவன் முற்றிலும் நிலை குலைந்து போனான்.
இதற்கு பின்னர், அவர்கள் அவனை இழுத்துக்கொண்டுப்போய், பி1 மற்றும் லாபி பகுதிக்கு இடையே இருக்கும் படிக்கட்டு பகுதியில் வைத்து இன்னும் கொடூரமாக அடித்திருக்கின்றனர். அவன் வாயிலிருந்து ரத்தம் வழிந்துள்ளது. அவன் வலியாலும், பயத்தாலும் அங்கேயே மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழித்திருக்கிறான்.
நாயின் பாதி உயிர் பிரிந்த நிலையில், உயிருக்குபோராடி கொண்டிருந்த போது அவனை ஒரு கோணிப்பைக்குள் போட்டு, பின்னால் இருக்கும் பி2 என்கிற பாழடைந்த காட்டுப்பகுதியில் தூக்கி வீசியிருக்கிறார்கள். அவன் எப்படியோ அங்கிருந்து தவழ்ந்து வெளியே வந்ததாக சொல்கிறார்கள். ஆனால், அவன் உயிரோடு இருக்கிறானா இல்லையா என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை. நாங்கள் இப்போது அவன் உடலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்.
உச்ச நீதிமன்றம், இப்படியான குற்றவாளிகள் தப்பித்துக்கொள்ள வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது. அவர்களுக்கு சட்ட விரோதமான வழிகளை பயன்படுத்தி, தங்களுக்கு பிடிக்காத நாய்களை முற்றிலுமாக ஒழித்து விடுகிறார்கள். யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யாத, அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வந்த எங்களுடைய பகுதி நாய்களை இப்படி செய்கிறார்கள்” என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். இவரது இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.