English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மாப்பிள்ளைக்கு மீனாட்சி செளத்ரி போடும் கண்டீஷன்கள்! திருமணம் செய்ய ‘இந்த’ தகுதி இருக்கனுமாம்..

மாப்பிள்ளைக்கு மீனாட்சி செளத்ரி போடும் கண்டீஷன்கள்! திருமணம் செய்ய ‘இந்த’ தகுதி இருக்கனுமாம்..

Meenakshi Chaudhary Conditions For Groom : பிரபல நடிகை மீனாட்சி செளத்ரி, தனக்கு ஒருவர் மாப்பிள்ளையாக வர வேண்டும் என்றால் அவருக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து போட்டுள்ள லிஸ்ட், தற்போது வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 11, 2026, 03:44 PM IST
  • மீனாட்சி சௌத்ரி விதித்த விதிமுறைகள்!
  • மாப்பிள்ளைக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்க வேண்டும்?
  • இதோ விவரம்

Trending Photos

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்
camera icon6
Saturn Transit
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்
ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?
camera icon6
LPG gas
ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?
T20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில்... தொடர் நாயகன் விருது வென்றவர்கள் யார் யார்?
camera icon10
Team India
T20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில்... தொடர் நாயகன் விருது வென்றவர்கள் யார் யார்?
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!
மாப்பிள்ளைக்கு மீனாட்சி செளத்ரி போடும் கண்டீஷன்கள்! திருமணம் செய்ய ‘இந்த’ தகுதி இருக்கனுமாம்..

Meenakshi Chaudhary Conditions For Groom : தென்னிந்திய  நடிகைகளில் முக்கியமான ஒருவராக விளங்குகிறார், மீனாட்சி சவுத்ரி. இவர் சமீபத்தில் தனக்கு ஒருவர் மணமகனாக வரவேண்டும் என்றால் அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தெரிவித்துள்ள லிஸ்ட் பலரையும் அதிர வைத்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மீனாட்சி சவுத்ரி: 

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்த பிரபலமான நடிகையாக விளங்குபவர் மீனாட்சி சவுத்ரி. ஹரியானாவில் பிறந்து வளர்ந்த இவர், இந்திய ராணுவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். இவர் 2018 ஆம் ஆண்டில்  femina மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை வென்று பிரபலமானார். அதே சமயத்தில், மிஸ் இந்தியா போட்டியில் கலந்து கொண்டு அதில் முதல்  ரன்னர் ஆப் பட்டத்தையும் பெற்றார். மீனாட்சியை திரையுலத்திற்கு அழைத்து வந்தது,Upstarts என்கின்ற இந்தி திரைப்படம் தான். இதன் பிறகு தெலுங்கில் ஹிட் செகண்ட் கேஸ் உள்ளிட்ட சில படங்களில் கவனிக்கத்தக்க ரோல்களில் நடித்தார்.

The Goat பட நாயகி:

மீனாட்சி சவுத்ரி, 2024ல் வெளியான தி  கிரேட்டஸ்ட் ஆப் ஆல் டைம் திரைப்படத்தில் ஸ்ரீநிதி என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். வெங்கட் பிரபு இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் அவர் விஜய்க்கு ஜோடியாகவும் பிரசாந்தின் மகளாகவும் நடித்திருந்தார். விஜய் இதுவரை ஒரு சில படங்களில் தான் உதட்டுடன் உதடு வைத்து முத்தமிடும் காட்சியில் நடித்திருக்கிறார். அப்படி நடித்த காட்சிகளில் ஒன்று மீனாட்சி சவுத்ரியுடன் ஆன முத்தக்காட்சி.

மாப்பிள்ளைக்கு விதிக்கப்படும் கண்டிஷன்! 

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பொதுவாக யார் யாரை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அவர்களுக்கென்று சில விதிமுறைகள் விதிக்கப்படுகின்றன. காண  மணமகனோ அல்லது  மணமகளே இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் இருக்கிறது. அப்படி 29 வயதாகும் மீனாட்சி  சவுத்ரிக்கும் சில எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. அது குறித்து இவர் சமீபத்தில் மனம் திறந்திருந்தார். 

தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள போகும் நபருக்கு குறைந்தது 100 ஏக்கர்  நிலம் ஆவது சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது இவரது நிபந்தனையாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் நிதி பாதுகாப்பில் மட்டுமின்றி வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நடைமுறை விஷயங்களிலும் அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் கூறி இருக்கிறார். தனக்கு வரும் பார்ட்னரிடம் நிதி தேவைகளுடன் வீட்டு வேலைகளையும் பகிர்ந்து கொள்வதாகவும் மீனாட்சி தெளிவுபடுத்தினார். மேலும் தனது கணவராக வர வேண்டியவர் தனது துணிகளை தானே துவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், சமைக்கத் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

தனக்கு துணைவராக வர வேண்டியவர் வீட்டு வேலைகளை பொறுப்புடன் கையாளத் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றும், அடிப்படை விஷயங்களில் பிறரை சார்ந்த இல்லாமல் அனைத்தையும் செய்யத் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். கூடவே வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும்  கடமையுடனும் பொறுப்புடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் மீனாட்சி தெரிவித்திருக்கிறார். அனைவரும் திருமணம் எப்போது என்று இவரிடம் கேள்வி எழுப்பி வந்ததால் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மீனாட்சி இப்படி ஒரு நகைச்சுவையான பதிலை தெரிவித்திருக்கிறார்.

விமர்சனங்கள்..

மீனாட்சி  சவுத்திரியின் இந்த பேச்சு, ஒரு சிலரால் நகைச்சுவையாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும் இன்னும் சிலரால் விமர்சிக்கப்பட்ட வருகிறது. ஒரு சில பேர் சமூக  ஊடகங்களில் தங்கள் கருத்தினை ஓப்பனாக தெரிவித்து வருகின்றனர். அதில் ஒருவர் “100 ஏக்கர் நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருப்பவர்கள் ஏன் துணி துவைக்க வேண்டும்?”போன்ற நக்கலான கருத்துக்களை பதிவிட்ட வண்ணம் உள்ளனர்.

நடிகை மட்டும் கிடையாது..

மீனாட்சி சவுத்ரி நடிகை மட்டும் கிடையாது. இவர், மாநில அளவிலான நீச்சல் வீராங்கனை ஆகவும் பேட்மிட்டன்  வீராங்கனை ஆகவும் விளங்கி இருக்கிறார். அதுமட்டுமன்றி திரையுலகில் இருக்கும் மருத்துவர்களும் இவரும் ஒருவர். பஞ்சாப் மருத்துவக் கல்லூரியில் இவர் பல் அறுவை சிகிச்சை படித்து முடித்து இருக்கிறார். மாடலிங் துறையில் இருந்து சினிமாவிற்கு வந்த இவருக்கு தி கோட், லக்கி பாஸ்கர், சங்கராந்திக்கி வஸ்துநம் உள்ளிட்ட படங்கள் ஹிட் அடித்து கொடுத்தன. இதனால் இந்திய அளவில் அதிகம் தேடப்படும் சிறந்த நடிகைகள் ஒருவராக இவரும்  விளங்குகிறார்.

மேலும் படிக்க | விஜய் - த்ரிஷா: 20 ஆண்டு கால நட்பும், கிசுகிசுக்களும், முழு விவரம் இதோ

மேலும் படிக்க | அரசன் படத்தில் இணைந்த 3 முக்கிய நட்சத்திரங்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Meenakshi ChaudharygroomMarriageTamil Actress

Trending News