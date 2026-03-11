மாப்பிள்ளைக்கு மீனாட்சி செளத்ரி போடும் கண்டீஷன்கள்! திருமணம் செய்ய ‘இந்த’ தகுதி இருக்கனுமாம்..

Meenakshi Chaudhary Conditions For Groom : தென்னிந்திய நடிகைகளில் முக்கியமான ஒருவராக விளங்குகிறார், மீனாட்சி சவுத்ரி. இவர் சமீபத்தில் தனக்கு ஒருவர் மணமகனாக வரவேண்டும் என்றால் அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தெரிவித்துள்ள லிஸ்ட் பலரையும் அதிர வைத்துள்ளது.
மீனாட்சி சவுத்ரி:
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்த பிரபலமான நடிகையாக விளங்குபவர் மீனாட்சி சவுத்ரி. ஹரியானாவில் பிறந்து வளர்ந்த இவர், இந்திய ராணுவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். இவர் 2018 ஆம் ஆண்டில் femina மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை வென்று பிரபலமானார். அதே சமயத்தில், மிஸ் இந்தியா போட்டியில் கலந்து கொண்டு அதில் முதல் ரன்னர் ஆப் பட்டத்தையும் பெற்றார். மீனாட்சியை திரையுலத்திற்கு அழைத்து வந்தது,Upstarts என்கின்ற இந்தி திரைப்படம் தான். இதன் பிறகு தெலுங்கில் ஹிட் செகண்ட் கேஸ் உள்ளிட்ட சில படங்களில் கவனிக்கத்தக்க ரோல்களில் நடித்தார்.
The Goat பட நாயகி:
மீனாட்சி சவுத்ரி, 2024ல் வெளியான தி கிரேட்டஸ்ட் ஆப் ஆல் டைம் திரைப்படத்தில் ஸ்ரீநிதி என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். வெங்கட் பிரபு இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் அவர் விஜய்க்கு ஜோடியாகவும் பிரசாந்தின் மகளாகவும் நடித்திருந்தார். விஜய் இதுவரை ஒரு சில படங்களில் தான் உதட்டுடன் உதடு வைத்து முத்தமிடும் காட்சியில் நடித்திருக்கிறார். அப்படி நடித்த காட்சிகளில் ஒன்று மீனாட்சி சவுத்ரியுடன் ஆன முத்தக்காட்சி.
மாப்பிள்ளைக்கு விதிக்கப்படும் கண்டிஷன்!
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பொதுவாக யார் யாரை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அவர்களுக்கென்று சில விதிமுறைகள் விதிக்கப்படுகின்றன. காண மணமகனோ அல்லது மணமகளே இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் இருக்கிறது. அப்படி 29 வயதாகும் மீனாட்சி சவுத்ரிக்கும் சில எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. அது குறித்து இவர் சமீபத்தில் மனம் திறந்திருந்தார்.
தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள போகும் நபருக்கு குறைந்தது 100 ஏக்கர் நிலம் ஆவது சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது இவரது நிபந்தனையாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் நிதி பாதுகாப்பில் மட்டுமின்றி வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நடைமுறை விஷயங்களிலும் அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் கூறி இருக்கிறார். தனக்கு வரும் பார்ட்னரிடம் நிதி தேவைகளுடன் வீட்டு வேலைகளையும் பகிர்ந்து கொள்வதாகவும் மீனாட்சி தெளிவுபடுத்தினார். மேலும் தனது கணவராக வர வேண்டியவர் தனது துணிகளை தானே துவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், சமைக்கத் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
தனக்கு துணைவராக வர வேண்டியவர் வீட்டு வேலைகளை பொறுப்புடன் கையாளத் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றும், அடிப்படை விஷயங்களில் பிறரை சார்ந்த இல்லாமல் அனைத்தையும் செய்யத் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். கூடவே வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் கடமையுடனும் பொறுப்புடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் மீனாட்சி தெரிவித்திருக்கிறார். அனைவரும் திருமணம் எப்போது என்று இவரிடம் கேள்வி எழுப்பி வந்ததால் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மீனாட்சி இப்படி ஒரு நகைச்சுவையான பதிலை தெரிவித்திருக்கிறார்.
விமர்சனங்கள்..
மீனாட்சி சவுத்திரியின் இந்த பேச்சு, ஒரு சிலரால் நகைச்சுவையாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும் இன்னும் சிலரால் விமர்சிக்கப்பட்ட வருகிறது. ஒரு சில பேர் சமூக ஊடகங்களில் தங்கள் கருத்தினை ஓப்பனாக தெரிவித்து வருகின்றனர். அதில் ஒருவர் “100 ஏக்கர் நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருப்பவர்கள் ஏன் துணி துவைக்க வேண்டும்?”போன்ற நக்கலான கருத்துக்களை பதிவிட்ட வண்ணம் உள்ளனர்.
நடிகை மட்டும் கிடையாது..
மீனாட்சி சவுத்ரி நடிகை மட்டும் கிடையாது. இவர், மாநில அளவிலான நீச்சல் வீராங்கனை ஆகவும் பேட்மிட்டன் வீராங்கனை ஆகவும் விளங்கி இருக்கிறார். அதுமட்டுமன்றி திரையுலகில் இருக்கும் மருத்துவர்களும் இவரும் ஒருவர். பஞ்சாப் மருத்துவக் கல்லூரியில் இவர் பல் அறுவை சிகிச்சை படித்து முடித்து இருக்கிறார். மாடலிங் துறையில் இருந்து சினிமாவிற்கு வந்த இவருக்கு தி கோட், லக்கி பாஸ்கர், சங்கராந்திக்கி வஸ்துநம் உள்ளிட்ட படங்கள் ஹிட் அடித்து கொடுத்தன. இதனால் இந்திய அளவில் அதிகம் தேடப்படும் சிறந்த நடிகைகள் ஒருவராக இவரும் விளங்குகிறார்.
