மீனாட்சி செளத்ரியின் சீக்ரெட் காதலர் இவரா? அட..பிரபலமான நடிகராச்சே!

Meenakshi Chaudhary Love Rumor Sushanth : தி கோட் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்து பிரபலமானவர், மீனாட்சி செளத்ரி. இவர், தற்போது ரகசியமாக ஒருவரை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
மீனாட்சி செளத்ரி:
தென்னிந்திய படங்களில் நடித்து பிரபலமாக இருக்கும் நாயகி, மீனாட்சி செளத்ரி. ராணுவ குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், நடிப்பை தாண்டி இன்னும் பல விஷயங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவர். சண்டிகரில் பள்ளி படிப்பை முடித்திருக்கும் இவர், மாநில அளவிலான நீச்சல் வீராங்கனை மற்றும் பேட்மின்ட்டன் பிளேயர் ஆவார்.
அது மட்டும் கிடையாது, மீனாட்சி செளத்ரி மருத்துவரும் கூட. பஞ்சாபில் இருக்கும் பல் மருத்துவ கல்லூரியில் டென்டல் சர்ஜரி படித்திருக்கிறார். இதையெல்லாம் தாண்டி, சில அழகி போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்.
தி கோட் படத்தில்..
மீனாட்சிக்கு முதலில் சினிமாக் கதவை திறந்து விட்டது, பாலிவுட் திரையுலகம்தான். அதன் பிறகு சில தெலுங்கு படங்களில் நடித்த. இவர் நடிப்பில் வெளியான, கில்லாடி, HIT: தி 3rd கேஸ் உள்ளிட்ட படங்கள் ஹிட்டு அடித்துள்ளது. தமிழில் முதலில் கொலை படத்தில் நடித்தார். பின்பு அவருக்கு விஜயுடன் The GOAT படத்தில் ஜோடியாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதில் அவர் ஸ்ரீநிதி என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். கடந்த ஆண்டு இவர் நடிப்பில் வெளியான லக்கி பாஸ்கர் திரைப்படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்த வருடம் சங்கரந்திகி வஸ்துணம் படம் ஹிட் அடித்தது.
காதலர்..
எந்த பிரபலமான நடிகையாக இருந்தாலும், அவர்களை சுற்றி காதல் கிசுகிசுக்கள் எழுவது சகஜம். அது ஒரு சில சமயம் உண்மையாகலாம் அல்லது வெறும் வதந்தியாக மட்டும் இருக்கலாம். அப்படி, மீனாட்சி செளத்ரி குறித்த ஒரு விஷயமும் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. அவர் கடந்த சில மாதங்களாக சீக்ரட்டாக ஒருவரை டேட்டிங் செய்து வருவதாகவும், இருவரும் அவ்வப்போது வெளியில் சுற்றுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் இந்த காதலர் யார் என்று தெரிந்துள்ளது.
இந்த நடிகரா??
மீனாட்சி செளத்ரி காதலிப்பது பிரபல தெலுங்கு நடிகர், சுஷாந்த்தைதான் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மீனாட்சி இரண்டாவது படமான, இச்சா வாகனமுலு துலாராடு படத்தில் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக நடித்தனர். அதன் பிறகு, இருவரும் நட்புடன் பழகி வந்ததாகவும், இப்போது இருவரும் காதலித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருவரும், சமீபத்தில் விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒன்றாக வெளியில் செல்லும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில், மீனாட்சி முகத்தை மூடியபடி இருக்கிறார். சுஷாந்த், டிராலியை தள்ளியபடி பின்னால் வருகிறார்.
சுஷாந்த், தெலுங்கு திரையுலகில் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக அல்லு அர்ஜுனின் ‘அலவைகுந்தபுரம்’ படத்தில் இவரது கேரக்டர் பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த காதல் வதந்தி குறித்து மீனாட்சியோ அல்லது சுஷாந்தோ இதுவரை வாய் திறக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
