English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மீனாட்சி செளத்ரியின் சீக்ரெட் காதலர் இவரா? அட..பிரபலமான நடிகராச்சே!

Meenakshi Chaudhary Love Rumor Sushanth : பிரபல நடிகை மீனாட்சி செளத்ரி, நடிகர் ஒருவரை காதலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:38 PM IST
  • மீனாட்சி சௌத்ரி காதலிக்கும் நபர்
  • இந்த நடிகரா?
  • இது தெரியாம போச்சே!

Trending Photos

Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
camera icon7
Bad Girl
Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்
camera icon6
lunar eclipse
சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!
camera icon6
Ilaiyaraaja
அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!
மீனாட்சி செளத்ரியின் சீக்ரெட் காதலர் இவரா? அட..பிரபலமான நடிகராச்சே!

Meenakshi Chaudhary Love Rumor Sushanth : தி கோட் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்து பிரபலமானவர், மீனாட்சி செளத்ரி. இவர், தற்போது ரகசியமாக ஒருவரை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

மீனாட்சி செளத்ரி:

தென்னிந்திய படங்களில் நடித்து பிரபலமாக இருக்கும் நாயகி, மீனாட்சி செளத்ரி. ராணுவ குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், நடிப்பை தாண்டி இன்னும் பல விஷயங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவர். சண்டிகரில் பள்ளி படிப்பை முடித்திருக்கும் இவர், மாநில அளவிலான நீச்சல் வீராங்கனை மற்றும் பேட்மின்ட்டன் பிளேயர் ஆவார். 

அது மட்டும் கிடையாது, மீனாட்சி செளத்ரி மருத்துவரும் கூட. பஞ்சாபில் இருக்கும் பல் மருத்துவ கல்லூரியில் டென்டல் சர்ஜரி படித்திருக்கிறார். இதையெல்லாம் தாண்டி, சில அழகி போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்.

தி கோட் படத்தில்..

மீனாட்சிக்கு முதலில் சினிமாக் கதவை திறந்து விட்டது, பாலிவுட் திரையுலகம்தான். அதன் பிறகு சில தெலுங்கு படங்களில் நடித்த. இவர் நடிப்பில் வெளியான, கில்லாடி, HIT: தி 3rd கேஸ் உள்ளிட்ட படங்கள் ஹிட்டு அடித்துள்ளது. தமிழில் முதலில் கொலை படத்தில் நடித்தார். பின்பு அவருக்கு விஜயுடன் The GOAT படத்தில் ஜோடியாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதில் அவர் ஸ்ரீநிதி என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். கடந்த ஆண்டு இவர் நடிப்பில் வெளியான லக்கி பாஸ்கர் திரைப்படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்த வருடம் சங்கரந்திகி வஸ்துணம் படம் ஹிட் அடித்தது.

காதலர்..

எந்த பிரபலமான நடிகையாக இருந்தாலும், அவர்களை சுற்றி காதல் கிசுகிசுக்கள் எழுவது சகஜம். அது ஒரு சில சமயம் உண்மையாகலாம் அல்லது வெறும் வதந்தியாக மட்டும் இருக்கலாம். அப்படி, மீனாட்சி செளத்ரி குறித்த ஒரு விஷயமும் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. அவர் கடந்த சில மாதங்களாக சீக்ரட்டாக ஒருவரை டேட்டிங் செய்து வருவதாகவும், இருவரும் அவ்வப்போது வெளியில் சுற்றுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் இந்த காதலர் யார் என்று தெரிந்துள்ளது.

Meenakshi Chaudhary

இந்த நடிகரா??

மீனாட்சி செளத்ரி காதலிப்பது பிரபல தெலுங்கு நடிகர், சுஷாந்த்தைதான் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மீனாட்சி இரண்டாவது படமான, இச்சா வாகனமுலு துலாராடு படத்தில் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக நடித்தனர். அதன் பிறகு, இருவரும் நட்புடன் பழகி வந்ததாகவும், இப்போது இருவரும் காதலித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருவரும், சமீபத்தில் விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒன்றாக வெளியில் செல்லும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில், மீனாட்சி முகத்தை மூடியபடி இருக்கிறார். சுஷாந்த், டிராலியை தள்ளியபடி பின்னால் வருகிறார்.

சுஷாந்த், தெலுங்கு திரையுலகில் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக அல்லு அர்ஜுனின் ‘அலவைகுந்தபுரம்’ படத்தில் இவரது கேரக்டர் பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த காதல் வதந்தி குறித்து மீனாட்சியோ அல்லது சுஷாந்தோ இதுவரை வாய் திறக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | நடிகை நிவேதா பெத்துராஜின் காதலன் இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரரா? முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | நடிகர் விஷாலின் முன்னாள் காதலிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Meenakshi ChaudharyThe GOAT ActressLove RumorActor Sushanth

Trending News