3 திருமணங்கள்..மூன்றுமே விவாகரத்து! மகிழ்ச்சியாக வாழும் பிரபல நடிகை..

Meera Vasudevan Three Divorces : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், மீரா வாசுதேவன். இவர் தமிழில் ஒரு சில படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தலும், மலையாளத்தில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கிறார். இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பு தலைப்பு செய்திகளாக மாறினார். காரணம், இவரது முன்றாவது விவாகரத்து.
மீரா வாசுதேவன்:
மலையாளம், தமிழ், இந்தி மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், மீரா வாசுதேவன். தமிழ் குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், மும்பையில் பிறந்து வளர்ந்தார். அங்கேயே சைக்காலஜி மற்றும் ஆங்கில பட்டப்படிப்பு படித்த பின்பு, இவர் சூப்பர் மாடல் ஆனார். சில விளம்பர படங்களிலும் நடித்தார். 2003ஆம் ஆண்டில் ஒரு இந்தி படத்தின் மூலம் திரையுலகிற்கு வந்தார். இவர் ஹீரோயினாக நடிக்க தனது இளமை காலத்தில் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார். ஆனால், சில காரணங்களால் அவரால் நான்கு வருடங்களுக்கு நடிக்க முடியாமல் போனது. இதையடுத்து, தெலுங்கில் கோல்மால் எனும் படம் மூலம் அறிமுகமாகி தென்னிந்தியாவிற்குள் வந்தார். அதே நேரத்தில் தமிழிலும் சமுத்திரகனியின் ‘உண்ணை சரணடைந்தேன்’ என்கிற படம் மூலம் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.
தெலுங்கில் இன்னும் சில படங்களில் அவர் நடித்திருந்தாலும், அவை பெரும் வெற்றியை பெறவில்லை. இதைத்தொடர்ந்து அவ்வப்போது ஒரு சில இந்தி மற்றும் தமிழ் படங்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.
மீரா வாசுதேவன் தமிழில் நடித்த யாவரும் நலம், ஆட்ட நாயகன், குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே, அடங்க மறு உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் அவர் பரீச்சியமான முகமாக மாறியிருந்தார். அதிலும் அடங்க மறு திரைப்படத்தில் அவர் ரவி மோகனுக்கு அண்ணியாக சிறப்பான தோற்றத்தில் நடித்திருப்பார்.
மீரா வாசுதேவன் இப்போது முழு நேரமாக சீரியலில் நடித்து வருகிறார். தமிழில் காவேரி, பெண், சித்தி 2 உள்ளிட்ட தொடர்களில் நடித்த அவர், இப்போது மலையாளத்தில் அஞ்சு சுந்தரிகள் எனும் தொடரில் நடித்து வருகிறார். இதில், அவரது கதாப்பாத்திரத்தின் பெயர் ரீனா.
3 திருமணங்கள்..3 விவாகரத்து:
நடிகைகள் பலர், தங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த முடிவுகளை சினிமாவின் வெளிச்சத்தில் இருந்து தள்ளி வைத்து விடுவர். திருமணத்தை கூட, தங்கள் 30களை கடந்த பிறகு செய்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளிப்போட்டு விடுகின்றனர். ஆனால், மீரா வாசுதேவனோ, தனது திருமணம் குறித்த முடிவுகளை சட்டென்று எடுத்து விடுகிறார். 2005ஆம் ஆண்டு, மீரா விஷால் அகர்வால் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர், பிரபல திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளரான அசோக் குமாரின் மகன் ஆவார். இவர்களுக்கு 2010ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் விவாகரத்து ஆனது. இதையடுத்து, மீரா நடிகர் ஜான் கொக்கேனை 2012ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகனும் இருக்கிறார். ஆனால், இவர்களது திருமண வாழ்க்கையும் சரியாக செல்லவில்லை. 2016ஆம் ஆண்டில் இவர்கள் இருவரும் பிரிந்து வாழ தொடங்கினர். பின்னர் விவாகரத்தும் பெற்று கொண்டனர்.
மீராவிற்கு, 2024ல் விபின் புதுயாங்கம் என்கிற நபரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர், மீரா வாசுதேவனின் சீரியல் ஒன்றில் கேமரா மேனாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருவருக்கும் வயது வித்தியாசமும் உள்ளது. மீரா, திருமணம் ஆன ஒரே ஆண்டில் இருவரும் பிரிந்து விட்டனர். இதையடுத்து, இவர்களுக்கு விவாகரத்தும் ஆகி விட்டது.
நிம்மதியாக இருக்கும் மீரா வாசுதேவன்:
மீரா வாசுதேவன், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். இதில், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும் பல விஷயங்களை பகிர்ந்துகொண்டார். அதில், தான் வாழ்க்கையில் எடுத்த முடிவுகளை எண்ணி, நிம்மதியாக இருப்பாதாக கூறியிருக்கிறார். மூன்றாவது திருமண விவாகரத்துக்கு பிந்தய வாழ்க்கை பற்றி பேசியிருக்கும் மீரா வாசுதேவன், தற்போது மிகவும் நிலையான ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்து இருக்கிறார். தவறான தகவல்கள் பரவுவதை தவிர்க்கவும், புரிதலின்மை ஏற்படாமல் இருக்கவும் தனது சமூக வலைதளங்களின் மூலம் தனது விவாகரத்தை அறிவித்ததாகவும் மீரா வாசுதேவன் கூறியிருக்கிறார். இவையெல்லாம் நடக்கும் என்றுதான் முன்பே ஏற்றுக்கொண்டதாகவும், தன்னிடம் மறைப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார். தான் வாழ்க்கையில் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று கூறியிருக்கும் அவர், தனது பணியில் மிகவும் பிசியாகவும், வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அனுபவங்கள் மூலமே வாழ்க்கையில் தெளிவு கிடைப்பதாகவும், தனது சொந்த வாழ்க்கையில் நாம் நிம்மதியாக இல்லையெனில், மற்றவர்களிடமிருந்து அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்ப்போம் என்றும் கூறுகிறார். மேலும், அப்படி நடக்கையில் மற்றவர்கள் கூறுவதைதான் உண்மை என்று நினைத்துக்கொள்வோம் என்றும், நாம் சுயமாக யோசிக்க தவறுவோம் என்றும் தெரிவிக்கிறார்.
குடும்பத்தினர்:
தனது குடும்பத்தினருடனும், குறிப்பாக மகனுடனும் தான் நெருக்கமான பிணைப்பை கொண்டுள்ளதாகவும், அவர்களின் வழிகாட்டுதலைதான் தான் இப்போது நம்பியிருப்ப்தாகவும் அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார். குழந்தைகள் மிகவும் புத்திசாலிகள் என கூறும் அவர், சில நேரங்களில் தங்களின் உரையாடல்களை கேட்ட பின்பு, தனது மகன் தீர்வு சொல்வார் என்றும், இப்போது தான் தனது குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அள்ள அள்ள குறையாத படங்கள்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
மேலும் படிக்க | ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த படத்திலும் நடிக்காதது ஏன்? இதுதான் காரணம்!
