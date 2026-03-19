ஜெயிலர் 2 அப்டேட் கொடுத்த ரஜினி மருமகள்! அதிலும் அந்த Interval காட்சிதான் ஹைலைட்..

Mirna Menon Gives Jailer 2 Update : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ஜெய்லர் இரண்டாம் பாகம் குறித்த அப்டேட் கொடுத்த நடிகை மிர்னா.
குமாரபாளையத்தில் தனியார் கல்வி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் ரஜினிகாந்த் குறித்த கேள்விக்கு படையப்பா திரைப்படத்தின் வசனத்தை கூறினார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் திரைப்பட நடிகர் பிரேம்ஜி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு நடனம் ஆடினார்.
நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஜெயிலர் திரைப்பட நடிகை மிர்னா மற்றும் நடிகர் பிரேம்ஜி ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகை மிர்னாவிடம் ஜெயிலர் திரைப்படம் குறித்த அப்டேட் கேட்ட பொழுது ஜெயிலர் திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் இடைவேளை காட்சிகளை விடவும், இரண்டாம் பாகம் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என தெரிவித்தார் .
மேலும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் குறித்த கேள்விக்கு, படையப்பா திரைப்படத்தில் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் கூறியது போல் அவரது 'அழகும் ஸ்டைலும் வயதானாலும் மாறவில்லை' என்ற வசனம் தான் அவரைப் பார்க்கும்போது நினைவிற்கு வருகிறது என கூறினார். இளம் வயது நடிகைகளிலேயே தான் அவருடன் தொடர்ந்து இரண்டு படம் நடிப்பதாகவும் தொடர்ந்து மூன்றரை ஆண்டுகள் அவருடன் பணிபுரிந்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். பின்னர் மேடையில் நடனமாடிய அவருக்கு கல்லூரி மாணவர்கள் அவரது படத்தை வரைந்து அதனை பரிசாக வழங்கினர்.
பின்னர் இதே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் பிரேம்ஜி அவர்களிடம் மீம்கள் திரையிடப்பட்டு, அவரிடம் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் நகைச்சுவையாக பதில் அளித்தார். தொடர்ந்து நடிகர் பிரேம்ஜி நடிகை மிருனா ஆகியோர் திரைப்பட பாடலுக்கு நடனம் ஆடினர். இந்த நிகழ்ச்சியினை ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கண்டு மகிழ்ந்தனர்.
யார் இந்த மிர்னா?
நடிகை மிர்னா, தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அதிதி மேனன் என்பது இவரது உண்மையான பெயராகும். ரஜினிகாந்திற்கு மருமகளாக ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் மிர்னா நடித்திருந்தார். இதிலிருந்து இவருக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. இப்போது சில பிரபல ஹீரோக்களின் படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரமாக இவர் நடித்து வருகிறார்.
