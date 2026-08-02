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ஆன்மீக பேச்சாளருடன் நடிகைக்கு திருமணம்... அலறும் இன்ஸ்டாகிராம் - என்ன மேட்டர்?

Mirnalini Ravi - Mahavishnu Engaged: நடிகை மிருணாளினி ரவி - ஆன்மீக பேச்சாளர் மகாவிஷ்ணு ஆகியோர் தங்களின் நிச்சயதார்த்த செய்தியை இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தெரிவித்தனர்.  தற்போது அவர்களின் புகைப்படமே இணையம் எங்கும் வைரலாகி வருகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Aug 02, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:33 AM IST
ஆன்மீக பேச்சாளருடன் நடிகைக்கு திருமணம்... அலறும் இன்ஸ்டாகிராம் - என்ன மேட்டர்?
Image Credit: Mirnalini Ravi - Mahavishnu Engaged | Image Source : Instagram/@MirnaliniRavi

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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