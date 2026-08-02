/ஆன்மீக பேச்சாளருடன் நடிகைக்கு திருமணம்... அலறும் இன்ஸ்டாகிராம் - என்ன மேட்டர்?

Mirnalini Ravi - Mahavishnu Engaged: கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன், 'புதுசா ஒரு வெட்கம் முளைக்கிது' என தொடங்கும் திருமண பாடலை தமிழ்நாடே பாடி வந்தது. 'மால டும்.. டும்... மஞ்சர டும்.. டும்... மாத்து அடிக்க மங்கள டும்.. டும்...' என்ற அந்த பாட்டு இடம்பெறாத திருமணங்களோ, ரீல்ஸ்களோ அப்போது பார்க்கவே முடியாது.
அந்த பாடல் முழுவதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரிதும் அறியப்பட்டவர் நடிகை மிருணாளிணி ரவி (31). 2019ஆம் ஆண்டில் தமிழில் 'சூப்பர் டீலக்ஸ்' திரைப்படம் மூலம் மிருணாளினி அறிமுகமானார். அதில் வினோதமான கதாபாத்திரத்தில் சில நிமிடங்களே வந்து போவார்.
சாம்பியன், எனிமி, எம்ஜிஆர் மகன், ஜாங்கோ, கோப்ரா, ரோமியோ உள்ளிட்ட தமிழ் திரைப்படங்களில் மிருணாளினி நடித்துள்ளார். இன்னும் சில தெலுங்கு திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார். ஆனால், 2024ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு படங்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை, புதிய திரைப்படத்தில் எதுவும் ஒப்பந்தமாகவில்லை.
மிருணாளினி திரைப்படங்களில் நடிப்பதற்கு முன்னரே ஓரளவுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். Musical.ly, Tik Tok போன்ற செயலிகளில் அவரது வீடியோக்கள் கோவிட் காலத்திற்கு முன்னரே வைரலாகும். அதில் இருந்தே அவர் திரைப்படங்களை நோக்கியும் நகர்ந்தார்.
ஆனால் தற்போது மிருணாளினி திடீரென வைரலாகி உள்ளார். ஆனால் இந்த முறை வீடியோவால் இல்லை, அவரது வருங்கால கணவரால்... ஏனென்றால் அவரது கணவரும் ஒரு வைரல் சாமியார்தான் என்பதால்...
நடிகை மிருணாளினி ரவி ஆன்மீக பேச்சாளராக அறியப்படும் மகாவிஷ்ணுவை காதலித்து வருவதாகவும், தங்களுக்கு இடையே திருமண நிச்சயதார்த்தம் ஆகி உள்ளது என்பதையும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
மதுரையைச் சேர்ந்த மகாவிஷ்ணு தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றின் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பிரபலமானவர். பின்னர், ஆன்மிகப் பேச்சாளராக மாறினார். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாற்றுத்திறன் குறித்து மகாவிஷ்ணு பேசிய 'பாவ புண்ணிய' கருத்து பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியது.
அதை தொடர்ந்து, சென்னை சைதாபேட்டையில் உள்ள ஆண்கள் மாதிரி பள்ளியில் உரையாற்ற முயன்றபோது, மகாவிஷ்ணுவின் பேச்சுக்கு மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர் ஒருவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இந்த இரண்டு சம்பவங்களின் வீடியோக்கள் இணையதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையானது.
அதன்பிறகு சமூக வலைதளங்களில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்தவர் தற்போது மீண்டும் தனது அவற்றில் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். நேற்று மிருணாளினியும், மகாவிஷ்ணுவும் தங்களின் நிச்சயதார்த்த செய்தியை கொடுத்தது மட்டுமின்றி, ஜோடியாக புகைப்படங்களை வெளியிட்டனர்.
நடிகை மிருணாளினி ரவி அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், இருவரும் சேர்ந்து இருக்கும் படத்தை வெளியிட்டு, ‘உன்னைக் காதலிப்பது என்பது என்னையே காதலிப்பதாகும். எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் எல்லா காலத்திலும் நான் உன்னையே தேர்ந்தேடுப்பேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேபோல், மகாவிஷ்ணுவும் தங்களின் புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில், "திருமணத்தில் இல்லை தவறு, புரிதல் இல்லாத திருமணம்தான் தவறு. நம்பிக்கை ஊற்றெடுத்ததால் இரு மனம், ஒரு மனமாய், திருமணம் நிச்சயமானதே" என குறிப்பிட்டுள்ளார். தங்களின் 7 ஆண்டுகால நட்பு தற்போது நிச்சயத்தில் முடிந்துள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், மிருணாளினி - மகாவிஷ்ணு ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. சிலர் மகாவிஷ்ணுவை நோக்கி, 'ஆன்மீகம் பேசி எப்படி இவரை காதலிக்க வைத்தீர்கள்...?' என தங்கள் வயித்தெரிச்சலை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இன்னும் சிலரோ 'இதுதான் உங்கள் ஆன்மீகமா...?' என்றும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் மிருணாளினி ரசிகர்களோ சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். எது எப்படியோ இவர்கள் ஜோடி செம்மையாக இருப்பதாக பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.