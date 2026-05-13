/“கெஞ்சி கேட்டுக்குறேன்..” கணவரை பிரிகிறாரா மெளனி ராய்? இணையத்தில் வெளியான பதிவு!

Actress Mouni Roy : பாலிவுட் திரை உலகில் பிரபல ஹீரோயினாக வலம் வரும் மௌனி ராய், அவரது கணவரை பிரிவதற்காக ஒரு தகவல் பரவியது. இது குறித்து அவர் தற்போது ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
Actress Mouni Roy : மௌனி ராய் ஹாலிவுட் நடிகையாக இருந்தாலும் தமிழ் திரையுலகில் அவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகம். இவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த ஒரு செய்தி தான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய அளவில் பிரபலமாக விளங்கிய சீரியல்களில் ஒன்று, நாகினி. இந்தத் தொடரை மூன்று சீசன்களிலும் நடிகை மௌனி ராய் தான், ஹீரோயின் ஆக நடித்திருந்தார். எப்போதும் பார்த்து பழசாகிப் போன சீரியல்களுக்கு மத்தியில், புதுமுகமாகவும் அனைவருக்கும் பிடித்தவர் ஆகவும் அறிமுகமானவர்தான் மௌனி ராய். இந்த தொடருக்குப் பிறகு அவருக்கு இன்னும் பல தொடர்களிலும் படங்களிலும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.
முக்கியமாக பிரம்மாஸ்திரா, கோல்ட், KGF உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார். இதைத்தொடர்ந்து அவருக்கு லண்டன் கான்ஃபிடென்ஷியல், மேட் இன் சைனா ஒலிக்க சில ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளையும் அவர் தொகுத்து வழங்கினார்.
மௌனி ராய்க்கும் கேரளாவை சேர்ந்த துபாய் தொழிலதிபரான சூரஜ் நம்பியார் என்பவருக்கும் 2022 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடம் காதலித்த இவர்கள் இருவரும், அதன் பிறகு பெரியோர்கள் சமூகத்துடன் நான்காண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டனர். கணவர் துபாய் தொழிலதிபர் என்பதால் அவருடன் அடிக்கடி துபாய்க்கு செல்வது மௌனி ராயின் வழக்கமாக இருந்தது. அவருடன் ட்ராவல் செய்யும்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் உள்ளிட்டவற்றை இணையத்தில் பகிர்வதை மௌனி ராய் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்.
தற்போது இருக்கும் பிரபலங்கள், தங்களது காதல் பிரேக்கப், விவாகரத்து போன்ற பல விஷயங்களுக்கு சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக தான் பின் கொடுக்கின்றனர். அப்படி ஒரு க்ளூவை மெளனி ராயும் கொடுத்திருக்கிறார். இவர், தனது கணவர் சூரஜ்ஜை அன்ஃபாலோ செய்திருக்கிறார். அதேபோல அவரும் மௌனி ராயை அன்பாலோ செய்திருக்கிறார். சிறிது நேரத்தில் தனது பக்கத்தை deactivate செய்துவிட்டார். இதனால் இவர்கள் இருவருக்கும் விவாகரத்து ஆகப் போவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பதிவுகள் பரவியது.
மௌனி ராய் விடுத்த கோரிக்கை:
நடிகை மௌனி ராய், இந்த செய்திகள் வெளி வருவதை பார்த்தவுடன் தனது instagram பக்கத்தில் ஒரு கோரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார். அதில், “நான் அனைத்து மீடியாக்களிடமும் பணிவுடன் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். தவறான செய்திகளை பரப்பாதீர்கள். எங்களுக்கு தயவு செய்து கொஞ்சம் பிரைவசி கொடுங்கள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இவர், கணவரை பிரிந்தாரா இல்லையா என்பது குறித்த செய்தி விரைவில் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
மௌனி ராய் யார்?
மௌனி ராய் இந்திய தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்பட நடிகை ஆவார். ‘நாகினி’ தொடரின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார்.
மௌனி ராயை பிரபலமாக்கிய தொடர் எது?
நாகினி தொடர்தான் அவருக்கு இந்திய அளவில் பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியது.
மௌனி ராய் எந்தெந்த படங்களில் நடித்துள்ளார்?
அவர் பிரம்மாஸ்திரா, KGF, Gold உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.
மௌனி ராயின் கணவர் யார்?
அவரது கணவர் சூரஜ் நம்பியார். இவர் கேரளாவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஆவார்.