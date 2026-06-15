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மௌனி ராய் ஓரின சேர்க்கையாளரா? விமர்சனங்களுக்கு ‘நாகினி’ நடிகை பதில்!

Mouni Roy : ‘நாகினி’ என்கிற தொடர் மூலம் படு பிரபலமானவர், மெளனி ராய். இவர், தன்னை பலரும் ஓரின சேர்க்கையாளர் என்று பலரும் விமர்சித்ததாக ஆதங்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 15, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:33 PM IST
மௌனி ராய் ஓரின சேர்க்கையாளரா? விமர்சனங்களுக்கு ‘நாகினி’ நடிகை பதில்!
Image Credit: Mouni Roy | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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