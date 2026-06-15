/மௌனி ராய் ஓரின சேர்க்கையாளரா? விமர்சனங்களுக்கு ‘நாகினி’ நடிகை பதில்!

Mouni Roy : பாலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நட்சத்திரங்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், மெளனி ராய். இவருக்கு, இந்தியில் மட்டுமன்றி இந்திய அளவில் அதிக ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், அவர் தான் ஓரின சேர்க்கையாளராக விமர்சிப்பதாக கூறி கொடுத்திருக்கும் நேர்காணல், தற்போது இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், பிரபலமான தமிழ் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் இந்தி டப்பிங் சீரியல் ஒன்றை ஒளிபரப்பினர். இந்த சீரியலின் பெயர், நாகினி. இதில் மெளனி ராய் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். இதில் அவரை பார்த்த தமிழ் ரசிகர்கள் பலர், அவருடைய அழகில் மட்டுமன்றி நடிப்பு திறமையிலும் மயங்கி விட்டனர். இந்த நிலையில், மெளனி ராய்க்கு தொடர்ந்து வெவ்வேறு படங்களிலும் தொடர்களிலும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்ட அவர், இப்போது இந்திய திரையுலகால் அதிகம் தேடப்படும் செலிப்ரிட்டிகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார்.
நடிகை மெளனிராய், சுராஜ் நம்பியார் என்கிற துபாய் தொழிலதிபருடன் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடந்தது. பெங்காலியான மெளனிராய், கேரளாவை சேர்ந்த சுராஜை திருமணம் செய்ததையடுத்து, அடிக்கடி தன் கணவருடன் சேர்ந்து எங்காவது ட்ரிப் செல்வது, பெரிய ஹோட்டல்களுக்கு செல்வது என்றிருந்தார். இந்த நிலையில், திடீரென அப்பதிவுகள் காணாமல் போனது, மெளனி ராயும், சுராஜும் ஒருவரையொருவர் இன்ஸ்டாவில் அன்ஃபாலோ செய்து காெண்டனர். இதனால், இருவரும் ஒருவேளை பிரிந்து விட்டனரோ என்கிற சந்தேகம் ரசிகர்களுக்கு எழுந்தது. கடைசியில் அது உண்மையும் ஆகிவிட்டது. 4 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பின்னர், தாங்கள் இருவரும் பிரிந்து விட்டதாக கூறி, இருவரும் அறிவித்தனர்.
மெளனிராய், சுராஜை பிரிவதாக தகவல் வெளியான போது, அதற்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இருப்பதாக பலரும் பேசினர். திஷா பதானி, மெளனி ராயுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் காரணத்தினால்தான் இவர் விவாகரத்து பெற்றதாக பலரும் பேசி வந்தனர். இவர்களின் பேச்சு எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்றால், ஒரு கட்டத்தில் இது உண்மை என்று நாம் நம்பும் அளவிற்கு இருந்தது. ஆனால், இது குறித்து சுராஜும் மெளனி ராயும் பதிவுகளை வெளியட்டனர். அதில், தங்களது பிரிவிற்கும், பலரும் வைரலாக குறிப்பிட்டு வரும் நபருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லலை என்று கூறி வந்தனர்.
மௌனி ராய், தன்னை ஓரின சேர்க்கையாளர் என்று பிறர் விமர்சித்ததாக ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்து பேசுகையில், “என்னை ஓரின சேர்க்கையாளர் என்று பலரும் விமர்சித்தினர். முன்னணி நடிகையுடன் இணைந்து சுற்றியதால் அப்படி கூறினார்கள். இது எனக்கு பயங்கர அதிர்ச்சியை தந்தது. இதற்காக முதலில் வருந்தினேன், ஆனால், விமர்சிப்போருக்கு எங்கள் நட்பில் ஆழம் தெரியாது. இதனால் நான் எதையும் பொருட்படுத்தவில்லை. இப்போது விமர்சனங்களுக்கு நான் கவலைப்படுவதே கிடையாது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தன்னைப்பற்றியும், நடிகை திஷா பதானி பற்றியும் வந்த அவதூறுகளுக்கு இவர் விளக்கம் அளித்து, அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார்.