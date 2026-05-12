/’நாகினி’ நடிகைக்கு விவாகரத்தா? அவரே கொடுத்த ஹிண்ட்..இதோ முழு விவரம்!

Mouni Roy Suraj Nambiar : தமிழில், ‘நாகினி’ தொடர் மூலம் பிரபலமானவர் மௌனி ராய். இவருக்கும், இவரது கணவர் சுராஜ் நம்பியாருக்கும் விவாகரத்து ஆக இருப்பதாக தகவல் பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Mouni Roy Suraj Nambiar : தமிழில், மிகவும் பிரபலமான ஒரு தொடராக இருந்தது நாகினி. இந்தி மொழியில் எடுக்கப்பட்டு டப்பிங் செய்யப்பட்ட இந்த தொடரில் ஹீரோயினாக நடித்தவர், மௌனி ராய். இவருக்கும் மலையாள தொழிலதிபரான சூரஜ் நம்பியாருக்கும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைப்பெற்றது.
காதலும்..திருமணமும்:
பாலிவுட் படங்களில் பிசியாக நடித்த வரும் நடிகையாக இருக்கிறார் மௌனி ராய். இவரை புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு சென்றது நாகினி எனும் இந்தி தொடர்தான். இந்த சீரியல் தமிழில் டப்பிங் செய்யப்பட்டது. தற்போது முதல் மௌனராக தமிழிலும் எக்கச்சக்க ரசிகர் கூட்டம் உருவானது. நாகினி தொடர், மொத்தம் மூன்று சீசன்களாக எடுக்கப்பட்டது. இதில் மூன்றிலும் மௌனி ராய் நாயகியாக நடித்திருந்தார். இவரும், கேரளாவை சேர்ந்த மலையாள தொழிலதிபரான சுராஜ் நம்பியாரும் மூன்று ஆண்டுகள் காதலித்தனர். பின்னர் இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் கோவாவில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
சுராஜ் நம்பியார், துபாயை சேர்ந்த தொழிலதிபராக இருக்கிறார். இதனால், மௌனி ராய் தனது கணவருடன் அடிக்கடி துபாய் செல்வது வழக்கம். 2022ஆம் ஆண்டு இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது. இவர்கள் நான்கு ஆண்டுகளாக தம்பதிகளாக இருக்கின்றனர். இந்த நான்கு ஆண்டுகளில், இவர்களின் திருமண உறவு முறியப்போகிறதோ, என்று அனைவருக்கும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அதற்கு காரணமும் இருக்கிறது.
இன்ஸ்டாவில் அன்ஃபாலோ..
பல செலிப்ரிட்டிகள், தங்களின் விவாகரத்தை வெளியில் சொல்வதற்கு முன்னர். சமூக வலைதளங்களிலேயே ஹிண்ட் கொடுத்து விடுகின்றனர். அப்படி, நடிகை மெளனி ராயும் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துள்ளார். மெளனி ராய், அவரது கணவர் சுராஜ் நம்பியாரை அன்ஃபாலோ செய்து விட்டதாக தெரிகிறது. அவரும், தனது மனைவி மெளனி ராயை அன்ஃபாலோ செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்படி ஒருவரை ஒருவர் அன்ஃபாலோ செய்து கொண்டதால், இவர்கள் பிரிந்திருப்பார்களோ என்கிற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், இது குறித்த அறிவிப்பையோ தகவலையோ மெளனி ராய் அல்லது அவரது கணவர் சுராஜ் நேரடியாக தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சுராஜ், தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை டிஆக்டிவேட் செய்து விட்டார்.
மெளினி ராய், தன் கணவருடன் எடுத்த புகைப்படங்களையும் நீக்கியுள்ளார். இருப்பினும், இந்த விவாகரத்து செய்துயானது இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒன்றாக இருக்கிறது.
லிஸ்டில் சேர்ந்த மெளனி ராய்..?
பாலிவுட் மட்டுமன்றி, ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகிலும் தங்கள் துணைகளை விவாகரத்து செய்தவர்கள் எக்கச்சக்கம் பேர் இருக்கின்றனர். சமீபத்தில் கூட, நடிகை ஹன்சிகா தொழிலதிபர் சோஹைல் கதூரியாவை விவாகரத்து செய்திருந்தார். இவர்கள் வரிசையில் மெளனி ராயும் இடம் பெற்று விடுவாரோ என்று ரசிகர்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.