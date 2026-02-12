பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி கல்யாணமா? திருமண வதந்திகள் குறித்து மிருணாள் தாகூர் பதில்!

Mrunal Thakur Clears Marriage Rumors : தமிழ் திரையுலகில் இன்னும் நடிக்கவே இல்லை என்றாலும், தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார் மிருணாள் தாகூர். இவர், தனது திருமண வதந்திகள் குறித்து சமீபத்திய நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
மிருணாள் தாகூர்-தனுஷ் திருமணமா?
மிருணாள் தாகூர், இதுவரை எந்த தமிழ் படங்களிலும் நடித்ததில்லை. ஆனாலும், இவருக்கு தமிழில் ரசிகர்கள் பல பேர் இருக்கின்றனர். காரணம், ‘சீதா ராமம்’ திரைப்படம். தெலுங்கில் உருவான இந்த படத்தில் அவர் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். மிருணாள், இந்தி நடிகையாக இருந்தாலும், அவருக்கு தென்னிந்திய மொழி படங்களில்தான் அதிக வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது.
மிருணாள் தாகூரும், தனுஷும் பாலிவுட்டில் நடந்த ஒரு பார்டியில் கலந்து கொண்டனர். அப்பாேது அவர்கள் இருவரும் நெருக்கமாக இருந்ததும், அவர்கள் பேசிக்கொண்ட விதமும் இணையத்தில் வைரலானது. இதையடுத்து, மிருணாள் தாகூர் தனுஷின் சகோதரிகளை இன்ஸ்டாவில் ஃபாலாே செய்திருந்தார். இது, ஸ்ட்ராங்கான திருமணம் குறித்த சந்தேங்களை பலருக்கும் எழுப்பியது. இதையடுத்து, இருவரும் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
மிருணாள் தாகூர் கொடுத்த பதில்!
மிருணாள் தாகூர் தற்போது ‘தாே தீவானே சேஹர் மே’ என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு ஜோடியாக இதில், சித்தார்த் சத்துர்வேதி நடித்திருக்கிறார். இது காதல் படமாகும். இந்த படத்தின் ப்ரமோஷனில், இருவரும் சேர்ந்து கலந்து கொண்டு வருகின்றனர். அப்படி ஒரு தமிழ் யூடியூப் சேனலின் நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட போது, அவரிடம் திருமணம் குறித்து கேள்வி கேட்க்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் அளித்திருக்கும் பதில் வைரலாகி வருகிறது.
மிருணாள் தாகூரிடம், “எப்போது திருமணம் செய்து கொள்ளப்போகிறீர்கள்?” என்று கேள்வி கேட்க்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், “வரும் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதிதான், முதன்முறையாக அனைவரும் ஏப்ரல் ஃபூல்ஸ் டே கொண்டாட இருக்கின்றனர். இது போன்ற வதந்திகளை யார் ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை. க்ளிக் பெயிட்டிற்காக எதை வேண்டுமானாலும் பதிவிடுகிறார்கள், பயமாக இருக்கிறது” என்று பதிலளித்திருந்தார். இதனால், அவர் தனுஷுடனான திருமணம் நடக்கபோவது இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
விளம்பர நோக்கில் வைரலாக்கப்பட்டாரா?
இதற்கு முன்னதாகவும், மிருணாளும் தனுஷும் காதலித்தது குறித்து, சில மாதங்களுக்கு முன்பு தகவல்கள் வைரலானது. அந்த சமயத்தில் தனுஷின் ‘தேரே இஷ்க் மே’ திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆனது. அந்த சமயம் முழுக்க, இணையத்தில் தனுஷ் குறித்த பேச்சாகத்தான் இருந்தது. அதே சமயத்தில், இப்போது மிருணாள் தாகூர் படம் வெளியாகும் சமயத்திலும், இப்படி தனுஷ்-மிருணாளுக்கு திருமணம் என்று வைரலாக பேசப்படுகிறது. இப்போது இவர் இதற்கு கொடுத்திருக்கும் ரிப்ளையும் வைரலாகும். இதை நோட் செய்த ரசிகர்கள், ஒரு வேளை இது போன்ற வதந்திகள் விளம்பர நோக்கில் செய்யப்படுகின்றனவா என்று பேசி வருகின்றனர்.
