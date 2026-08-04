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சோஷியல் மீடியாவில் பரவிய ஆபாச போட்டோஸ்..அதிர்ச்சியில் மிருணாள் வெளியிட்ட பதிவு!

Mrunal Thakur Deep Fake : தென்னிந்திய திரையுலகில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்து, பல ரசிகர்களை பிடித்தவர் மிருணாள் தாகூர். இவருடைய புகைப்படங்கள் ஆபாசமாக சித்திரிக்கப்பட்டு வைரலாவதால் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 04, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:33 PM IST
சோஷியல் மீடியாவில் பரவிய ஆபாச போட்டோஸ்..அதிர்ச்சியில் மிருணாள் வெளியிட்ட பதிவு!
Image Credit: Mrunal Thakur Deep Fake | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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