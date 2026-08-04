/சோஷியல் மீடியாவில் பரவிய ஆபாச போட்டோஸ்..அதிர்ச்சியில் மிருணாள் வெளியிட்ட பதிவு!

Mrunal Thakur Deep Fake : ‘சீதா ராமம்’ திரைப்படம் மூலம், தென்னிந்திய திரையுலகினர் மத்தியில் பிரபலமானவர் மிருணாள் தாகூர். இந்தி நடிகையாக இருந்தாலும், தென்னிந்தியாவில் இவர் நடித்த பல படங்களுக்கு செம வரவேற்பு இருக்கிறது. இதனால், வருடத்திற்கு ஒரு தெலுங்கு படத்தில் இவர் நடித்து வருகிறார்.
நடிகை மிருணாள் தாகூர், தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “எனது புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி Deep Fakeகளை உருவாக்குவதும் பகிர்வதும் சட்டவிரோதமானது. இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. இதனை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கான முறையான அறிவிப்பாக இதை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். எனது அடையாளத்தை மேலும் தவறாகப் பயன்படுத்தினால் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
கடந்த சில நாட்களாக, மிருணாள் தாகூரின் புகைப்படங்கள் Deep Fake தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மார்பிங் செய்யப்பட்ட போட்டோக்கள் வைரலாகி வருகிறது. இதைப்பார்த்த பிறகு கடுப்பாகிதான் மிருணாள் தாகூர் இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
Darling Instagram Story.....— (@MrunalThakur004) August 4, 2026
Jaan @mrunal0801
#MrunalThakur #MrunalThakurLOVe pic.twitter.com/UTT8sdyxEc
இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாக Deep-Fake டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி, பல நடிகைகளின் போட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் பரவி வருகின்றன. இதில் நடிகர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நடிகர்கள் அக்ஷய் குமார், வருண் தவான், அனில் கபூர், ஷில்பா ஷெட்டி, பிரீத்தி ஜிந்தா, கார்த்திக் ஆர்யன், சுனில் ஷெட்டி உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் தங்களை பற்றி இப்படி தவறாக பரவும் புகைப்படங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
கையில் மிக எளிமையாக கிடைக்கும் இந்த Deep Fake டெக்னாலஜியை வைத்துக்கொண்டு, பல பேர் தெரியாத முகங்களாக இருந்து கொண்டு, பெண்களின் முகங்களை மார்பிங் செய்து அவற்றை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றி வருகின்றனர். இதில் அதிகம் சிக்குவது, நடிகைகளாகத்தான் இருக்கின்றனர். தற்போது லேட்டஸ்டாக மிருளாண் தாகூரும் இதில் சிக்கியிருக்கிறார்.
இப்படி பிரபலங்களாக, செல்வந்தர்களாக இருக்கும் இவர்களுக்கே இந்த சிக்கல் என்றால், சாமானியர்களுக்கு இது போன்ர விஷயம் நடந்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும்.
டீப் ஃபேக் புகைப்படங்களை உருவாக்குபவர்கள், யாருடைய முகத்தை சித்தரிக்க விரும்புகிறார்களோ, அவர்களின் புகைப்படம், வீடியோக்கள், குரல் உள்ளிட்டவற்றை சேகரிக்கின்றனர். உதாரணத்திற்கு, மிருணாள் தாகூரின் முகத்தை சித்தரிக்கும் போது, அவர் வெவ்வேறு செய்கைகள் செய்யும் வீடியோக்கள், அவர் சொந்த குரலில் பேசிய ஆடியோ மற்றும் புகைப்படத்தை Deep Fakeல் பதிவேற்றுகின்றனர். அந்த தளம், அவர்கள் கேட்பது போல முகத்தை வேறு உடலோடு இணைத்து மாற்றி தருகிறது. இவைதான் உண்மையான போட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் போல இணையத்தில் பரவுகின்றன.
மிருணாள் தாகூர், கடைசியாக இந்தியில் மூன்று படங்களில் இந்த ஆண்டு நடித்திருந்தார். அதில், இரண்டு படங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி விட்டது. இன்னும் பூஜா மேரே ஜான் என்கிற திரைப்படம் வெளியீட்டிற்காக வெயிட்டிங்கிள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக, 2027ஆம் ஆண்டில் வெளியாக இருகும் ‘ராக்கா’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அட்லீ இயக்கத்தில் மிகப்பெரும் பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் இவர் இதில் முக்கிய கேரக்டரில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.