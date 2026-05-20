/ஷூட்டிங்கில் மும்தாஜுக்கு நேர்ந்த அநியாயம்! டிரெஸ்ஸை சின்னதாக்கிய இயக்குநர்கள்..

Mumtaj About Cinema : தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலத்தில் பெரிய கவர்ச்சி நடிகையாக வலம் வந்தவர், மும்தாஜ். இவருக்கென்று ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் இப்போது வரை இருக்கிறது. இருப்பினும், இப்போது திரையுலகில் இருந்து வெளியில் இருக்கும் மும்தாஜ், திரையுலகில் இருந்த போது தனக்கு என்னவெல்லாம் நேர்ந்தது என்பது குறித்து சமீபத்திய நேர்காணலில் அவர் விவரித்துள்ளார்.
Mumtaj About Cinema : தமிழ் திரையுலகில், சில காலம் வாழ்ந்து நடித்து விட்டு போன கவர்ச்சி நடிகைகள் பல பேர் உள்ளனர். இவர்கள் திரையுலகில் இருந்த காலம் சில காலமாகவே இருந்தாலும் இவர்களுக்கென்று தனி ரசிகர் கூட்டம் எப்போதுமே இருந்ததுண்டு, இருப்பதுண்டு. அந்த வரிசையில், தமிழ் திரையுலகின் லேட் 2000களில் மிகுந்த புகழ்பெற்ற நடிகையாக வலம் வந்தவர், மும்தாஜ்.
சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் பேசிய மும்தாஜ், தான் ஒரு நடிகையாக இருந்த போது தன்னுடைய வாழ்க்கையும் கெரியரும் இயக்குநர்கள் கையில்தான் இருந்ததாகவும், முதல் நாள் தன்னிடம் ஒரு உடையை காண்பித்து விட்டு ஷூட்டிங்கிற்கு சென்றவுடன் அந்த உடையை இன்னும் சின்னதாக்கி காண்பிப்பர் என்று தெரிவித்து இருக்கிறார். இது ஏன் என்று கேட்டால், அந்த உடையை கொண்டு வந்தவர்கள் இயக்குநர்தான் இதனை இப்படி குறைக்க சொன்னார்கள் என்பார்களாம்.
இயக்குநரிடம் இதுபற்றி கேட்டால், “இது கிளாமர் பாடல் மேட, ட்ரெஸ் சின்னதாக இருந்தால்தான் நன்றாக இருக்கும்” என்று கூறுவார்களாம். மும்தாஜ் திரையுலகில் இருக்கும் போது எந்த படத்தில் நடித்தாலும் கண்டிப்பாக இயக்குநர்கள் சொல்வதைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்கிற எழுதப்படாத விதி இருந்ததாம். ஒரு வாய்ப்புகாக, தான் மற்றவர்களின் பேச்சை கேட்டு வாழ்ந்திருந்ததாகவும் இன்று அந்த வாழ்வில் இருந்து விலகி அமைதியாக வாழ்வதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
2000ஆம் ஆண்டில் வெளியான ‘குஷி’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தவர் மும்தாஜ். இவருக்கு முதல் படத்திலேயே கவர்ச்சி தோற்றம் கொடுக்கப்பட்டதையடுத்து, அவருக்கு வரிசைக்கட்டி படங்கள் பல வாய்ப்புகளை கொடுத்தாலும் அதில் அவர் கவர்ச்சி தோற்ற்றத்திலேயே நடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. லூட்டி, சாக்லேட், ஜெமினி, லண்டன், வீராசாமி, ரஜாதி ராஜா என பல படங்களில் நடித்த அவர் ஒரு சில படங்களில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் கவர்ச்சியாக ஆடவும் செய்திருக்கிறார்.
மும்தாஜ், மும்பையில் பிறந்து வளர்ந்தவர். பள்ளி விழாவில் இவர் ஆடிய நடனத்தை பார்த்து கவரப்பட்ட தயாரிப்பாளர் சுதாகர் போடேக் இவரை தன் படத்தில் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டார். ஆனால், மும்தாஜின் நேரம் அந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கப்படவே இல்லை. இதையடுத்து நடிப்பு க்ளாசிற்கு சென்ற மும்தாஜுக்கு ஷாருக்கானுடனும் நடிக்க வாய்ப்பு கிட்டியது. ஆனால், அந்த படத்தின் இயக்குநர் இறந்ததால் அந்த ஷூட்டிங்கும் நடக்கவில்லை. கடைசியில் அவருக்கு குஷி படத்தில்தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா..’ பாடல் தமிழ் சினிமாவின் ஐக்கானிக் பாடல்களுள் ஒன்று.
மும்தாஜ், ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் பெரிதாக தலைக்காட்டாமல் நடன நிகழ்சிகளில் நடுவராக பங்கேற்றார். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 2வது சீசனி முக்கிய போட்டியாளராக இருந்த இவர் 91 நாட்கள் வரை அந்த வீட்டில் இருந்து விட்டு பின்னர் எவிக்ட் செய்யப்பட்டார். இதுதான், ரசிகர்கள் இவரை டிவியில் பார்த்த கடைசி தருணம். அதன் பிறகு இவர் எங்கு போனார் என்பது தெரியாமல் அனைவரும் தேடி வந்தனர்.
முன்னணி கவர்ச்சி நடிகையாகவும் சிறப்பாக நடனம் ஆடுபவராகவும் இருக்கும் மும்தாஜ், இப்போது தனது தலை முடி கூட வெளியில் தெரியாத அளவிற்கு எங்கு போனாலும் பர்தா போட்டுக்கொண்டுதான் போகிறார். இஸ்லாமியத்தில் நாட்டம் கொண்டு, இறை வழிபாட்டிலும், தியானத்திலும் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொண்டுள்ளார்.
முன்னர் மும்தாஜை பார்த்தால் முகம் நிறைய மேக்-அப், மாடர்ன் ஆன ஆடை, ஹை ஹீல்ஸ் என்றிருப்பார். ஆனால், தனக்காக தானே ஏற்படுத்திக்கொண்ட மாற்றத்தினால் அவர் இப்போது எங்கு சென்றாலும் வெள்ளை நிற ஆடையைத்தான் அணிந்து செல்கிறார். அது மட்டுமன்றி மிகவும் எளிமையான நடைமுறைகளையே பின்பற்றி வருகிறார்.
கடந்த காலத்தில், தான் கவர்ச்சியாக நடித்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்த அவர், திரையுலகின் நிஜத்தை பற்றி அவ்வப்போது சில நேர்காணல்களில் மனம் திறந்து பேசி வருகிறார்.
நடிகை மும்தாஜ், இஸ்லாமை பின்பற்ற ஆரம்பித்த பின்பு மும்தாஜ் இன்ஸ்டாகிராமில் பயங்கர ஆக்டிவ் ஆகிவிட்டார். தொடர்ச்சியாக, கடவுள் பற்றியும், மன நலன் மற்றும் உடல் நலன் குறித்தும் வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். இஸ்லாமிய சம்பந்தமாக தற்போது படித்து வருவதாகவும் ஒரு நேர்கானலில் மும்தாஜ் தெரிவித்துள்ளார். ஷார்ட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு தெருவில் ஆடிய போது தன்னை பார்ப்பதற்கும், இப்போது ஹிஜாப் போட்டுக்கொண்டு தான் நடந்தால் பிறர் தன்னை பார்க்கும் விதத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருப்பதாகவும் மும்தாஜ் அந்த நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார். இவரது இந்த மாற்றத்தை பலரும் வரவேற்றுள்ளனர்.
