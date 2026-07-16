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நமிதாவுக்கு நல்லா உடம்பு குறைஞ்சிருச்சு! 20 வயது இளமை தோற்றம்..வைரல் வீடியோ..

Namitha Weight Loss : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகையாக வலம் வந்த நடிகை நமிதா, தற்போது உடல் எடை குறைந்து ஆளே மாறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 16, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:24 AM IST
நமிதாவுக்கு நல்லா உடம்பு குறைஞ்சிருச்சு! 20 வயது இளமை தோற்றம்..வைரல் வீடியோ..
Image Credit: Namitha Weight Loss | Instagram PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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