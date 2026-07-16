/நமிதாவுக்கு நல்லா உடம்பு குறைஞ்சிருச்சு! 20 வயது இளமை தோற்றம்..வைரல் வீடியோ..

Namitha Weight Loss : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாகவும், கவர்ச்சி நாயகியாகவும் இருந்தவர், நமிதா. கடந்த சில வருடங்களாக திரையுலகிலிருந்து தள்ளியே இருக்கும் இவர், தற்போது உடல் மெலிந்து இருக்கும் வீடியோவை தன்னுடைய இன்ஸ்டா தளத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நமிதா என்றாலே ரசிகர்கள் காதில் விழுவது ‘கொழுக் மொழுக்’தான். சினிமாவில் இருந்த போதும், குழந்தைகள் இருவருக்கு தாயான போதும் அவருடைய உடல் எடை அனைத்து பெண்களுக்கும் கூடுவது போல கூடியது. சில நாட்கள் கேமராக்களின் கண்களில் இருந்து தள்ளியே இருந்த நமிதா, தற்போது ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அவர், தன்னுடைய உடல் எடையை குறைத்திருப்பதை ரசிகர்கள் வீடியோ மூலம் கண்டு கொண்டனர். இந்த வீடியோவின் கேப்ஷனில் அவர், “உன் மனம் எதை நம்புகிறதோ, அதையே உன் உடல் செய்யும்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தற்போது, நமிதாவின் இந்த வீடியோ ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.
‘ஹே மச்சான்’ என்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே தெரிந்து விடும், நாம் எந்த நாயகியை பற்றி பேசப்போகிறோம் என்று. இப்படி தெரியாத தமிழில், கொஞ்சலாக பேசி ரசிகர்களின் மனங்களை கிரங்கடித்தவர்தான் நமிதா. 2000ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்த முக்கியமான ஸ்டார்களுள் இவரும் ஒருவர்.
நமிதா, சூரத்தில் பிறந்து மிஸ் இந்தியா போட்டியில் நுழைந்து அதில் 3வது ரன்னர் அப் பட்டத்தையும் பெற்றவர். அதன் மூலம் கிடைத்த வாய்ப்புகளை வைத்து விளம்பர படங்களில் நடித்த நமிதாவை, தென்னிந்திய திரையுலகம் தங்கள் பக்கம் இழுத்துக்கொண்டது.
நமிதாவிற்கு தமிழ் ரசிகர்களை சொந்தமாக்கிய திரைபடம், சரத்குமாரின் ‘ஏய்’ திரைப்படம்தான். தன் இளமை காலத்திலேயே விஜயகாந்த், சத்யராஜ், அர்ஜுன், பார்த்திபன், சுந்தர்.சி, சரத்குமார் உள்ளிட்ட பல முன்னணி ஹீரோக்களுடன் சேர்ந்து நடித்ததால் இவருடைய புகழ், எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு சென்றது.
நடிகை நமிதா இளமையாக இருந்த போது அவருக்கு பெரும்பாலும் கவர்ச்சி கேரக்டர் வாய்ப்புகளை மட்டுமே திரையுலகம் வழங்கியது. வருடங்கள் செல்ல செல்ல, இவருடைய மவுசு குறைந்ததாலும், புது நடிகைகள் சினிமா உலகில் பிரவேசித்ததாலும் நமிதாவிற்கான வாய்ப்புகள் வராமல் போனது. இதையடுத்து, நமிதா 2009ல் ஜகன்மோகினி என்கிற படத்தில் நடித்தார். பெரும் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட அந்த படம், பெரிதாக சறுக்கியதால் அதற்கு மேல் அவருக்கு வாய்ப்பு பெரிதாக கிடைக்கவில்லை. அப்படியே நடித்தாலும் கெஸ்ட் ரோலிலோ, ஒரு பாடலிலோ மட்டும் நடித்து வந்தார். நமிதாவிற்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. முதல் சீசனில் பங்கேற்று, 28வது நாளில் எவிக்ட் செய்யப்பட்டார்.
இதற்கிடையில் நமிதாவிற்கு 2017ஆம் ஆண்டில் வீரேந்திர சௌத்ரி என்கிற தொழிலதிபருடன் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு இப்போது இரட்டை குழந்தைகளும் இருக்கின்றனர்.
நமிதாவிற்கு சினிமாவைத்தாண்டி அரசியல் ஆசையும் இருக்கிறது. இதனால், அவர் முதலில் 2016ல் அதிமுகவில் இணைந்தார். பின்னர், 2019ஆம் ஆண்டில் பாஜக கட்சியில் இணைந்தார். இப்போது வரை அந்த கட்சியின் ஆக்டிவ் உறுப்பினராக இருக்கிறார்.