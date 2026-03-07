English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • நயன்-விக்கியின் புதிய சொகுசு வீடு.. ரூ.31.50 கோடி.. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கே

நயன்-விக்கியின் புதிய சொகுசு வீடு.. ரூ.31.50 கோடி.. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கே

Nayanthara - Vignesh Shivan New House: இந்திய திரையுலகின் பணக்கார நடிகைகளின் பட்டியலில் நயன்தாராவின் பெயரும் உள்ளது. அவரது புகழும் செல்வமும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இந்த நேரத்தில், நயன்தாரா மற்றொரு சொகுசு வீட்டை வாங்கியுள்ளார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 7, 2026, 10:19 AM IST
  • நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் சொகுசு வீடு
  • இரண்டு சொகுசு வீடுகள் இருக்கின்றனர்.
  • மிகவும் ஆடம்பரமான வீடுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

Trending Photos

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?
camera icon6
vijay
”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் மழை.. வெளுத்து வாங்கப்போகுது! வானிலை அலர்ட்
camera icon7
TN Weather
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் மழை.. வெளுத்து வாங்கப்போகுது! வானிலை அலர்ட்
2007 முதல் 2024 வரை.. டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்.. ரன்னர் அப் யார் யார்?
camera icon9
T20 World Cup
2007 முதல் 2024 வரை.. டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்.. ரன்னர் அப் யார் யார்?
நயன்-விக்கியின் புதிய சொகுசு வீடு.. ரூ.31.50 கோடி.. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கே

Nayanthara - Vignesh Shivan New House: தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா தற்போது மற்றொரு பிரம்மாண்ட சொகுசு வீடு ஒன்றை வாங்கியுள்ளார். தமிழகத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பகுதிகளில் ஒன்றான சென்னை போயஸ் கார்டனில் இவர் சொகுசு டூப்ளக்ஸ் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை வாங்கியுள்ளார். இதன் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ. 31.5 கோடி என்று கூறப்படுகிறது. இந்த வீடு சென்னையின் தேனாம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள 'லெகசி' என்ற பிரீமியம் குடியிருப்பு வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த டூப்ளக்ஸ் வீடு ஒரு அடுக்குமாடி கட்டிடத்தின் 4வது மற்றும் 5வது தளங்களில் அமைந்துள்ளது. இது சுமார் 14,369 சதுர அடி பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சொகுசு வீட்டில் விசாலமான பார்க்கிங் இடமும் உள்ளது. இந்த வீடு குறித்த இந்த விற்பனைப் பத்திரம் 2025, டிசம்பர் 15 அன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் இவருக்கு ஹைதராபாத்தில் உள்ள பஞ்சாரா ஹில்ஸில் ஏற்கனவே இரண்டு சொகுசு வீடுகள் இருக்கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி இவருக்கு கேரளாவில் சொந்தமாக ஆடம்பரமான வில்லா ஒன்றும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது அந்த மாநிலத்தின் மிகவும் ஆடம்பரமான வீடுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில் சென்னையில் தற்போது வாங்கியுள்ள இந்த சொகுசு வீடு நயன்தாரா மற்றும் அவரது கணவர் விக்னேஷ் சிவன் இருவரின் பெயரிலும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில் நயன்தாராவுக்கு 90 சதவீதமும், விக்னேஷ் சிவனுக்கு 10 சதவீதமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வீட்டிற்கு தரைத்தளத்தில் 8 பிரத்யேக கார் நிறுத்துமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. போயஸ் கார்டன் சென்னையின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

போயஸ் கார்டனில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், நடிகர் தனுஷ் மற்றும் மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெ. ஜெயலலிதா போன்ற பல முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு வீடு இருக்கிறது. தற்போது இந்த லிஸ்ட்டில் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் இணைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிகை நயன்தாரா நடிப்பில் கடைசியாக வெளிவந்த திரைப்படம் மன சங்கர வர பிரசாத் காரு. இந்த திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து நயன்தாரா மூக்குத்தி அம்மன் 2, Hi, ராக்காயி, மண்ணாங்கட்டி, டாக்சிக் என பல திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்த படங்களை திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். மறுபுறம், விகேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் LIK. கடந்த ஆண்டே படத்தின் படப்பிடிப்பு அனைத்தும் முடிந்துள்ள நிலையில், இன்னும் படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது. அதன்படி வரும் மார்ச் மாதம் 26ஆம் தேதி படம் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

திரைப்படங்களைத் தாண்டி, நடிகை நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலதிபராகவும் திகழ்ந்து வருகின்றனர். அதன்படி விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் டெய்சி மோர்கனுடன் இணைந்து சருமப் பராமரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கி நடத்தி வருகின்றனர். அதேபோல் லிப் பாம் தயாரிப்பு, ரவுடி பிச்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் என்று பல தொழிலை நடத்து வருகின்றனர். மேலும், இவர்கள் தி டிவின் ஃபுட்ஸ், சாய் வாலா மற்றும் கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த டிக்கெட் 9 ஆகிய நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | ”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?

மேலும் படிக்க | Sai Abhyankkar: அல்லு அர்ஜூன்–அட்லீ பட வாய்ப்பு கிடைத்தது எப்படி? சாய் அபயங்கர் சொன்ன தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

NayantharaVignesh ShivanPoes GardenRajiniDhanush

Trending News