/‘Red Flags’ பற்றி ஸ்டோரி போட்ட நஸ்ரியா! கணவரை சொல்கிறாரா? முழு விவரம்..

Nazriya Nazim : தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் நஸ்ரியா. இவர், 2014ஆம் ஆண்டில் மலையாள நடிகர் பகத் பாசிலுடன் திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து, இவர் ‘Red Flags’ என்று யாரையோ குறிப்பிட்டு அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நஸ்ரியா, மலையாளத்தில் குழந்தை கதாப்பாத்திரமாகவும், வளர்ந்த பின்பு ஹீரோயினாகவும் சில படங்களில் அவர் நடித்திருக்கிறார். அதே சமயத்தில், மிகவும் இளம் வயதிலேயே திருமணமும் செய்து கொண்டார். இவரை திருமணம் கொண்டவர், பிரபல பான் இந்திய நடிகராக இருக்கும் பகத் பாசில்தான். இப்போது, இவரை அனைவருக்கும் தெரிகிறது, சிறந்த நடிகர் என புகழ்கிறோம். ஆனால், இவர் நஸ்ரியாவை திருமணம் செய்து கொண்ட புதிதில் பலரால் ட்ரோல் செய்யப்பட்டார். காலம் போகப்போக, பகத் பாசிலின் கதாப்பாத்திர தேர்வைக்கண்டு பலரும் இவரை இப்போது வியந்து பார்த்து வருகின்றனர்.
நஸ்ரியாவிற்கும் பகத் பாசிலுக்கும் ‘பெங்களூர் டேஸ்’ படத்தில் நடிக்கும் போது காதல் மலர்ந்தது. இதைத்தொடர்ந்து சில மாதங்களில் இவர்கள் திருமணமும் செய்து கொண்டனர். திருமணத்திற்கு பிறகு திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுத்த நஸ்ரியா, இப்போது மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமாவில் தலைக்காட்ட ஆரம்பித்து இருக்கிறார். சமீபத்தில் அவர், தன்னுடைய இன்ஸ்டா பக்கத்தில் “I used to think bulls were crazy for chasing red flags, but here I am" என பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கு அர்த்தம், “சிகப்புக்காெடியின் பின்னால் சுற்றும் காளை மாடுகள், பைத்தியமாகி சுற்றுகின்றன என நினைத்தேன். ஆனால், இப்போது என்னை பார்க்கும் போது அது புரிகிறது” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
காதல் உறவுகளில், அதிகமாக Red Flag என்கிற வார்த்தை பிரபலமானது. red flag என்றால், ஆபத்து, தவறு அல்லது சிக்கல் வரப்போகிறது என்பதை குறிக்கும் எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும். காதல், நட்பு உளிட்ட உறவுகளில் இருக்கும் ஆபத்துகளைதான் இப்படி Red Flags என்று குறிப்பிடுகிறோம். இந்த தலைமுறையினர், ஒருவரது குணாதிசயத்தில் Red Flag இல்லை என்றால் மட்டுமே காதல் உறவிற்குள் இறங்குகின்றனர். தற்போது நஸ்ரியாவும் தன் பதிவில் Red Flag என குறிப்பிட்டுள்ளதால், அவர் தன் கணவர் பகத் பாசிலை சொல்கிறாரா என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.
நடிகை நஸ்ரியா, சமீப காலமாக கால்பந்து குறித்த பதிவுகளையும் பதிவிட்டு வருகிறார். தற்போது FIFA உலகக்கோப்பை நடந்து வருகிறது. இதில், ‘சிகப்பு கொடி’ வைத்திருக்கும் டீம், ஸ்பெயின் நாடுதான். தான், ஸ்பெயின் நாட்டின் அணிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதைதான் இவர் ரெட் ஃப்ளாக் என்று சொல்கிறாரே எனும் சந்தேகம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளளது. இருப்பினும், இந்த பதிவினை பலரும் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.