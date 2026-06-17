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‘Red Flags’ பற்றி ஸ்டோரி போட்ட நஸ்ரியா! கணவரை சொல்கிறாரா? முழு விவரம்..

Nazriya Nazim : தமிழ் மற்றும் மலையாள திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் நஸ்ரியா. இவர், சமீபத்தில் தன்னுடைய இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்துள்ள ஸ்டோரி, அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:17 PM IST
‘Red Flags’ பற்றி ஸ்டோரி போட்ட நஸ்ரியா! கணவரை சொல்கிறாரா? முழு விவரம்..
Image Credit: Nazriya Nazim | Instagram Nazriya account

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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‘Red Flags’ பற்றி ஸ்டோரி போட்ட நஸ்ரியா! கணவரை சொல்கிறாரா? முழு விவரம்..
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