  நடிகை நிதி அகர்வாலை நசுக்கி தள்ளிய ரசிகர்கள்! படவிழாவில் பரபரப்பு-வீடியோ

நடிகை நிதி அகர்வாலை நசுக்கி தள்ளிய ரசிகர்கள்! படவிழாவில் பரபரப்பு-வீடியோ

Nidhhi Agerwal Mobbed By Fans Video : நடிகை நிதி அகர்வாலிடம் அநாகரிகமாக நடந்து கொண்ட ரசிகர்கள். பட விழாவில் பரபரப்பு..வைரலாகும் வீடியோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:35 AM IST
  • கூட்டத்தில் சிக்கிய நிதி அகர்வால்!
  • ஆடை நழுவியதால் அதிர்ச்சி..
  • வைரலாகும் வீடியோ..

நடிகை நிதி அகர்வாலை நசுக்கி தள்ளிய ரசிகர்கள்! படவிழாவில் பரபரப்பு-வீடியோ

Nidhhi Agerwal Mobbed By Fans Video : பிரபல நடிகை நிதி அகர்வால், பிரபாஸ் பட விழாவில் பங்கேற்ற போது அவரை ரசிகர்கள் சூழ்ந்துகொண்ட காட்சி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரபாஸ் படத்தில் நிதி அகர்வால்:

பிரபாஸ் நடித்திருக்கும் தெலுங்கு படம், தி ராஜா சாப். ஹாரர் ரொமாண்டிக் காமெடி கதையாக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்தில் பிரபாஸுக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன், நிதி அகர்வால் ஆகியோர் நடித்திருக்கின்றனர். மாருதி எழுதியிருக்கும் இந்த படத்தில் சஞ்சய் தத், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அடுத்த வருடம் ஜனவரி 6-ம் தேதி வெளியாகும் இந்த படத்தின் ப்ரோமோஷன் வேலைகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

நிதி அகர்வால், தமிழில் ஈஸ்வரன், கழகத் தலைவன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தெலுங்கில் பிரபல ஹீரோயினாக வலம் வரும் இவருக்கு, தி ராஜா சாப் படம் மூலம் பான் இந்திய பட வாய்ப்புகளும் வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பட ப்ரமோஷன் விழா: 

தி ராஜா சாப் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீட்டு விழா ஹைதராபாத்தில் உள்ள லூலூ மாலில் நடைபெற்றது. இதில் இயக்குனர் தமன், நிதி அகர்வால், முக்கியமான பட குழுவினர் பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக ரசிகர்கள் பலர் அந்த மாலில் திரண்டனர். பாதுகாப்பு தடுப்புகள் போடப்பட்டிருந்தாலும் அதை தாண்டி ரசிகர்கள் வந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கூட்டத்தில் சிக்கிய நிதி அகர்வால்..!

நடிகை நிதி அகர்வால், நிகழ்ச்சி முடிந்து கீழே இறங்கி செல்லும்போது ரசிகர்களுக்கு இடையே சிக்கிக் கொண்டார். அவர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்ல முயன்ற பாதுகாவலர்களும் ரசிகர்கள் இடையே மாட்டிக் கொண்டனர். சில நிமிடங்கள் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் விதி அகர்வால் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தார். பின்பு நடுவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரில் ஏறிய அவர் கலைந்திருந்த தனது ஆடைகளை சரி செய்து முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு சென்றார். அவர், முகத்தை பார்க்கையில் upset ஆக இருப்பது நன்றாகவே தெரிகிறது. ஆடைகளை கீழே இருக்கும் அளவிற்கு, ரசிகர்கள் ஒரு நடிகையிடம் எப்படி காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடந்து கொண்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரசிகர்கள் கண்டனம்:

இந்த வருடத்தில், கூட்ட நெரிசல் காரணமாக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்ட சம்பவம், நிறையவே நடந்து இருக்கின்றன. பெங்களூரு ஆர்.சி.பி வெற்றிவிழா, மஹாகும்பமேளா, கரூர் விஜய் மாநாடு என ரசிகர்கள் வெறிப்பிடித்தது போல, பொது இடங்களில் வெறிப்பிடித்தது போல நடந்து கொள்வது, பெறும் இழப்புகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்றன. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எவ்வளவு இருப்பினும், நடிகை-நடிகர்கள், பிற செலிப்ரிட்டிகள் என அனைவருமே மனிதர்கள்தான் ரசிகர்கள் பல நேரங்களில் மறந்து விடுவதை நிதி அகர்வால் கூட்டத்தில் மாட்டிகொண்ட இந்த சம்பவம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. இதற்கு இணையவாசிகள் பலர் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

இப்படிப்பட்ட டாக்ஸிக் ஆன நடத்தைகளை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும், நடிகைகளை இவ்வாறு சூழ்ந்து கொள்வது அவர்களுக்கு துன்புறுத்தலை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறி வருகின்றனர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மதிக்காமல், பிறரை அவமதித்து இப்படி நடந்து கொள்வது கண்டிப்பாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பது பலரின் ஆற்றாமையாக இருக்கிறது.

