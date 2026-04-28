ஹீரோயினாக இருக்க இவ்வளவு செலவா? நிதி அகர்வால் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்!

Nidhhi Agerwal : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், நிதி அகர்வால். இவர், சமீபத்தில் ஹீரோயினாக இருப்பதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்பது குறித்து சமீபத்தில் பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், நிதி அகர்வால். இவர், இந்தி படமான முன்னா மைக்கேல் என்கிற திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். தமிழில் சிம்புவுடன் ஈஸ்வரன் என்கிற திரைப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். ஹைதராபாத்தில் பிறந்து வளர்ந்த இவர் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழி தெரிந்து பேசுபவராக இருக்கிறார். இவருக்கு நடிப்பு மட்டுமல்ல, பேலேட் நடனமும் தெரியும். இந்தியாவின் பெரிய நடிகையாக வர வேண்டுமென ஆசையுடன் வந்த இவர், தற்போது ஓரளவிற்கு அந்த உயரத்தை எட்டியிருக்கிறார். இவருக்கு தற்போது 31 வயதாகிறது.
ஈஸ்வரன் திரைப்படம் பெரிதாக நல்ல விமர்சனத்தை பெறவில்லை என்றாலும், இவருக்கு அடுத்தடுத்து பல முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதையடுத்து இவர் ரவி மோகனின் பூமி மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் கலகத்தலைவன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.
ஹீரோயினாக இருக்க இவ்ளோ செலவாகுமா?
நம்மில் பலருக்கு, சினிமாவில் பெரிய ஆள் ஆக வேண்டும், கண்டிப்பாக நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஆசை இருப்பவர்கள், நிதி ரீதியாக ஓரளவிற்கு பெரிய அளவில் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களால் சினிமாவில் நுழைய முயற்சி செய்ய முடியும் என்கிற கூற்று உலா வருகிறது. அப்படி நிதி ரீதியாக உயர முடியாதவர்களால் சினிமாவில் துணை கதாப்பாத்திரத்திலோ, பெயரே குறிப்பிடாத இடத்திலோ நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்றும் சொல்லப்படும். இதனை, நடிகை நிதி அகர்வாலின் தற்போதைய கூற்று உண்மையென நிரூபித்துள்ளது.
நிதி அகர்வால் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருக்கிறார். அதில், மாத செலவு மட்டும் ரூ.5 லட்சம் ஆவதாக தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது, எங்காவது ட்ராவல் செய்வது, அங்கே தங்குவது, டயட் இருப்பது, ஜிம்மிற்கு செல்வது, ட்ரெயினர் வைத்துக்கொள்வது, பார்லருக்கு செல்லும் செலவுகள் என எல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 5 லட்சம் மேல் செலவு ஆவதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
மேலும், ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அங்கு வரும் நடிகைகள் விலை உயர்ந்த, மாடர்ன் அல்லது கலாச்சார ஆடைகளில்தான் வருவர். மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைலிங், போட்டோஸ், என மொத்தமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், இது போன்ற செலவுகளை ஒரு சில நேரங்களில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்பவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றும், அனைத்து நேரங்களிலும் அதனை எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். தற்போது நிதி அகர்வால் தெரிவித்திருக்கும் கருத்துகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சமீபத்திய படங்கள்:
நடிகை நிதி அகர்வால், கடந்த ஆண்டு ஹரி ஹர வீர மல்லு மற்றும் ராஜா சாப் என இரு படங்களில் நடித்திருந்தார். இதில், ஹரி ஹர வீர மல்லு திரைப்படத்தில் பவன் கல்யாண் ஹீரோவாக இருந்தார். இந்த படம், தெலுங்கில் வெளியாகி பெரிய ஹிட் அடித்தது. நிதி அகர்வாலுக்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. அதே போல, தி ராஜா சாப் திரைப்படத்தில் பிரபாஸ் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இது ஒரு ஹாரர் காமெடி திரைப்படமாகும். இந்த படத்தில் நிதி அகர்வால் மூன்று ஹீரோயின்களுள் ஒருவராக நடித்திருப்பார். இவருக்கு இப்போதைக்கு வாய்ப்புகள் வந்தாலும் சரியாக படம் எதிலும் நடிக்காமல் இருக்கிறார். இந்த ஆண்டு தொடங்கி, அவரது படங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : நிதி அகர்வால் யார்?
பதில் : தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் நடித்துவரும் பிரபல நடிகை நிதி அகர்வால்.
கேள்வி : நிதி அகர்வால் எந்த படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்?
பதில் : முன்னா மைக்கேல் எனும் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார்.
கேள்வி : தமிழில் நிதி அகர்வால் நடித்த முதல் படம் எது?
பதில் : ஈஸ்வரன் படம் மூலம் முதன் முதலாக அறிமுகமானார்.
கேள்வி : நிதி அகர்வாலின் மாதச் செலவு எவ்வளவு?
பதில் : அவர் கூறியதன்படி, மாதத்திற்கு ரூ.5 லட்சத்திற்கும் மேல் செலவாகும்.
