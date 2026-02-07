English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 14 பேருடன் கல்யாணம்! அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்…மனம் திறந்த பிரபல நடிகை-என்ன விவரம்?

14 பேருடன் கல்யாணம்! அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்…மனம் திறந்த பிரபல நடிகை-என்ன விவரம்?

Nikhila Vimal About Pennu Case : பிரபல நடிகை நிகிலா விமல், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில், தான் நடித்த கதாப்பாத்திரம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 7, 2026, 03:30 PM IST
  • 14 பேருடன் திருமணம்..
  • பென்னு கேஸ் படம்..
  • மனம் திறந்த நிகிலா விமல்..

Trending Photos

காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்
camera icon8
Valentines Day 2026
காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்
&#039;தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
Thalapathy
'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
சனியின் அஸ்தமனம்.. மார்ச் முதல் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கபோகும் 3 ராசிகள்!
camera icon6
Shani Asta 2026
சனியின் அஸ்தமனம்.. மார்ச் முதல் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கபோகும் 3 ராசிகள்!
8வது ஊதியக்குழு இணையதளம் LIVE: மக்களின் கருத்தை கோரும் அரசு.... இப்படி அனுப்பலாம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு இணையதளம் LIVE: மக்களின் கருத்தை கோரும் அரசு.... இப்படி அனுப்பலாம்
14 பேருடன் கல்யாணம்! அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்…மனம் திறந்த பிரபல நடிகை-என்ன விவரம்?

Nikhila Vimal About Pennu Case : மலையாளத்தில் இருந்து, பல நடிகைகள், தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்திருக்கின்றனர். அப்படி வந்து, ரசிகர்களை வென்றவர்களுள் ஒருவர் நிகிலா விமல். தமிழில், இவர் சசிகுமார் நடித்த வெற்றிவேல் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். இதையடுத்து, கிடாரி, பஞ்சுமிட்டாய், தம்பி, போர் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

நிகிலா விமல்:

மலையாளத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான நிகிலா விமல், தொடர்ந்து இளம் பெண் ஆன பின்பு ஹீரோயினாக நடிக்க ஆரம்பித்தார். இவருக்கு மலையாளத்திலும் தமிழிலும் ரசிகர்கள் ஜாஸ்தி. தமிழில் இவர் நடித்த போர் தொழில், வாழை உள்ளிட்ட பல படங்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்துள்ளன. மலையாளத்தில், 2024ல் வெளியான ‘குருவாயூர் அம்பலநடையில்’ படம் இவருக்கு நல்ல ஹிட் கொடுத்தது. இப்பாேது தொடர்ந்து, பல படங்களில் இவர் நடித்து வருகிறார்.

14 பேருடன் திருமணம்..

நிகிலா விமல், தற்போது நடித்திருக்கும் ‘பென்னு கேஸ்’ என்கிற மலையாள படம், நல்ல விமர்சனத்தை பெற்றிருக்கிறது. இதில், நிகிலா விமல் மோசடி செய்து பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடும் க்ரைம் செய்யும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். ரோகினி என்கிர பெண், ஆண்களை குறி வைத்து அவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டு, அவர்களை பணத்துக்காக ஏமாற்றும் கதாப்பாத்திரம்தான் ‘பென்னு கேஸ்’ படத்தில் நிகிலா விமல் உடையது.

இப்படத்தில் நடித்தது குறித்து நிகிலா விமல், சமீபத்திய நேர்காணலில் பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது, இந்த படத்தில் 15 முதல் 16 திருமணங்கள் வரை தனக்கு நடக்கும் என்றும், ஒவ்வொரு திருமண காட்சிக்கும், மணப்பெண்ணாக தயாராவது பெரிய டாஸ்க் ஆக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், இதற்காக தான் 14 முறை பல விதமாக கெட்-அப் போட வேண்டியதாக இருந்ததாகவும், இப்போது நிஜமாகவே திருமணம் நடந்தாலும் கூட, அது தனக்கு உற்சாகமாக இருக்குமா என்பது தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். 

பென்னு கேஸ்:

பென்னு கேஸ், மலையாள படம் ஜனவரி 10ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்த, ஃபெபின் சித்தார்த் இயக்கியிருஇந்தார். இதில் நிகிலா விமலுடன் அஜு வர்கீஸ், ஹக்கிம் ஷாஜகான், ரமேஷ் பிஷாரடி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். கலகலப்பான நகைச்சுவை படமாக உருவான இந்த படத்திற்கு தமிழில் பெரிதாக வரவேற்பு இல்லை. இருப்பினும், 1 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் படம் வசூலித்தது.

நிகிலா விமல் ஹிட் படங்கள்!

நிகிலா விமலுக்கு தமிழில் பெரிய வரவேற்பை கொடுத்த படம், வாழை. மாரி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் இவர் பூங்கொடி என்கிற டீச்சராக வந்திருந்தார். இப்போது, 2026ல் தாரம், ஆனந்தன் காடு, தூமகேது உள்ளிட்ட சில படங்கள் இவர் நடிப்பில் உருவாகி வருகிறது. இந்த படங்கள் இந்த ஆண்டிலேயே வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன? படம் வருமா வராதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..

மேலும் படிக்க | சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Malayalam actressNikhila VimalPennu Casefamous actress

Trending News