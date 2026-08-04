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உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது..நிவேதா பெத்துராஜ் பதிவிட்ட திருக்குறள்! இதன் அர்த்தம் என்ன?

Nivetha Pethuraj : பிரபல நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், சமீபத்தில் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் திருக்குறள் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 04, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:40 PM IST
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது..நிவேதா பெத்துராஜ் பதிவிட்ட திருக்குறள்! இதன் அர்த்தம் என்ன?
Image Credit: Nivetha Pethuraj | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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