/உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது..நிவேதா பெத்துராஜ் பதிவிட்ட திருக்குறள்! இதன் அர்த்தம் என்ன?

Nivetha Pethuraj : கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் நிவேதா பெத்துராஜ். இவர், சமீபத்தில் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும்.
- திருக்குறள் 183
என்பதை, நிவேதா பெத்துராஜ் பதிவிட்டிருக்கிறார். இதற்கான அர்த்தம் என்ன என்பதை ரசிகர்கள் பலர் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்— Nivetha Pethuraj (@Nivetha_Tweets) August 4, 2026
அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும்.
- திருக்குறள் 183
“பிறர் இல்லாத போது, அவரைப்பற்றி புறங்கூறி பொய்யாக நடந்து, உயிர் வாழ்தலை விட அவ்வாறு செய்யாமல் வறுமையில் இறந்து விடுதல், அறநூல்கள் சொல்லும் ஆக்கத்தை தரும்” என்பது அந்த திருக்குறளுக்கு இருக்கும் பொருளாகும்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக அரசை கண்டித்து தஞ்சையில் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் பிரபல நடிகை குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கூறி அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்த பிரச்சனை தலைத்தூக்க ஆரம்பித்ததை தொடர்ந்து, ஜோதிமணி, குஷ்பு, தவெக அமைச்சர்கள் கீர்த்தனா, என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட பலர் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, இன்று காலை 7 மணிக்கே நீலாங்கரையில் உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலினின் இல்லத்திற்கு வெளியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். திமுக தொண்டர்கள் அங்கு குவிந்ததோடு, அவரை கைது செய்யக்கூடாது எனவும், தவெக அரசின் போலீஸ் அராஜகம் ஒழிக எனவும் கண்டன குரல்களை எழுப்பினர்.
இறுதியில் கைது செய்யப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், பின்னர் போலீசாரால் வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்டார். அப்போது, தன்னுடைய கைது நடவடிக்கையை காமெடியாக பார்ப்பதாகவும், தான் பேசாத ஒரு விஷயத்தை பேசியதாக பொய் வழக்காக போட்டு தன்னை கைது செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், இந்த தவெக ஆட்சி, எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் அதை திசைத்திருப்பும் நோக்கிலேயே இருப்பதாகவும், இப்போதும் அவர்கள் அதையே செய்து வருவதாகவும் கூறினார். தற்போது நிவேதா பெத்துராஜ் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு, இவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் பலர் கருதுகின்றனர்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவில் நடித்துக்கொண்டிருக்கும் போது நிவேதா பெத்துராஜுடன் பொதுவாக என் மனசு தங்கம் எனும் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதன் பிறகு, இருவரும் நெருங்கி பழகி வந்ததாக திரை வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்பட்டது. ஆனால், தங்களுக்குள் இருந்த உறவு குறித்து இருவரும் வெளியில் பேசியதே இல்லை. அப்படியிருக்கும் பட்சத்தில், சமீபத்தில் உதயநிதி கைதாகியிருக்கும் சமயத்தில் நிவேதா இப்படி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருப்பதால், நெட்டிசன்கள் பலர், “கிருத்திகா உதயநிதியே இவ்வளவு கோபப்படவில்லை, நீங்க ஏன் இப்படி கோவப்பட்றீங்க?” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், ரஞ்சித் இப்ரான் என்கிற துபாய் தொழிலதிபரை காதலித்து வந்தார். அவருடன் சேர்ந்து எடுத்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டார். அதன் பிறகு என்ன ஆனதோ தெரியவில்லை, அந்த புகைப்படத்தை அவர் நீக்கிவிட்டார். நடக்க இருப்பதாக இருந்த திருமணமும் நின்று போனது. அது ஏன் என அவர் எங்கும் விளக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.