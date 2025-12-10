நிவேதா பெத்துராஜின் திருமணம் நிறுத்தம்? காதலரின் புகைப்படங்கள் நீக்கம்!

Nivetha Pethuraj Removes Photos With Fiance : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர் நிவேதா பெத்துராஜ். இவர், சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் ஒருவரை காதலிப்பதாக அறிவித்து பதிவிட்டார். இப்போது, அந்த பதிவுகளை நீக்கியதோடு, காதலரையும் அன்ஃபாலோ செய்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
நிவேதா பெத்துராஜின் திருமண அறிவிப்பு:
ஒரு நாள் கூத்து திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானவர், நிவேதா பெத்துராஜ். துபாயில் படித்து வளர்ந்த இவர், சென்னைக்கு வந்த பின்பு சினிமாவில் தொடர்ந்து நடிக்க தொடங்கினார். முதல் படமே ஹிட் ஆகி விட்டதால், தொடர்ந்து அவருக்கு பிரபல ஹிட் ஹீரோக்களுடன் சேர்ந்து நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. டிக் டிக் டிக், அல வைகுந்தபுரமுலோ, பொன் மாணிக்கவேல் உள்ளிட்டவை இவரது கவனிக்கத்தக்க படங்களாகும்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, தனது திருமண அறிவிப்பை வெளியிட்டு அனைவரையும் ஷாக் ஆக்கினார் நிவேதா பெத்துராஜ். துபாயை சேர்ந்த தொழிலதிபரான ரஜித் இப்ரானை காதலிப்பதாகவும், அவரை விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாகவும் இவர் அறிவித்து இருந்தார். ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இவர்கள் இருவரும் தங்களின் திருமண அறிவிப்பை வெளியிட்டனர். அடுத்த வருடத்தில் இருவருக்கும் திருமணம் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இன்ஸ்டாவில் Unfollow- புகைப்படம் Delete!
நிவேதா பெத்துராஜ்ஜிற்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மில்லியன் கணக்கில் ஃபாலாேவர்ஸ் இருக்கின்றனர். ஆனால் அவர் ஃபாலோ செய்து வந்தது என்னவோ தனது காதலரான ரஜித் இப்ரானை மட்டும்தான். இப்போது, அவர் யாரையும் ஃபாலோ செய்யவில்லை. இதற்கு அர்த்தம், அவர் தனது காதலரை இன்ஸ்டாவில் அன்ஃபாலோ செய்திருக்கிறார் என்பதுதான். இதைப்பார்த்த ரசிகர்கள், பதறிப்போய் இவர் காதலருடன் இருந்த புகைப்படத்தை தேடினர். ஆனால், அந்த புகைப்படத்தையும் இப்போது காணவில்லை.
திருமணம் நிறுத்தம்?
நிவேதா பெத்துராஜ், தற்போது இப்படி தனது காதலரின் புகைப்படத்தை டெலிட் செய்து அன்ஃபாலோ செய்திருப்பதை ஒட்டி, அவரது திருமணம் நின்று விட்டதாக பலர் கூறி வருகின்றனர். நிவேதா பெத்துராஜ் மட்டும் இல்லை, அவரது காதலரும், அவரை அன்ஃபாலோ செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த திருமணம் குறித்து நிவேதா பெத்துராஜ் அல்லது அவரது காதலர் பக்கத்தில் இருந்து எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நிவேதா பெத்துராஜின் திருமண அறிவிப்பு வெளியான போது, ஒரு பிரபல அரசியல் பிரமுகருடன் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக பலரும் கூறி வந்தனர். நிவேதாவின் காதலர் ப்ரொஃபைலிலும் இதை வைத்து கமெண்ட் செய்து வந்தனர். இதை அவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தாலும், நெட்டிசன்களின் இது போன்ற கமெண்ட்கள், இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
நிவேதா பெத்துராஜ் இப்போது என்ன செய்கிறார்?
நிவேதா பெத்துராஜ், தற்போது வெளியூர்களுக்கு பயணம் செய்து அதனை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார். சமீபத்தில், நாய்களுக்கு ஆதரவாக அவர் சென்னையில் நடத்திய பேரணி, பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது. அதில் அவர், குழந்தைகளுக்கு நாய்கள் மற்றும் நாய்க்கடி குறித்த விழிப்புணர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ரேபிஸ் நாேய்க்கான ஊசி குறித்தும் அவர் பேசியது சர்ச்சையாக மாறியது.
தொடர்ந்து தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழி படங்களில் நடித்து வரும் நிவேதா பெத்துராஜ், 2023ல் பூ என்கிற படத்தில் நடித்திருந்தார். பின்னர் பார்டி என்கிற தமிழ் படத்தில் நடித்தார். தற்போது இந்த படம் ரிலீஸிற்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | காதல் தோல்விக்கு பிறகு மரண கம்-பேக் கொடுத்த கோலிவுட் பிரபலங்கள்!!
மேலும் படிக்க | ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ