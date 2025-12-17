English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜெயிலர் 2 : ரஜினியுடன் நடனமாடும் பிரபல நடிகை! தமன்னா கிடையாது..யார் தெரியுமா?

ஜெயிலர் 2 : ரஜினியுடன் நடனமாடும் பிரபல நடிகை! தமன்னா கிடையாது..யார் தெரியுமா?

Nora Fatehi Dancing With Rajinikanth Jailer 2 : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து ஒரு நடிகை நடனமாடுவதாக கூறப்படுகிறது. அவர் யார் தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 17, 2025, 01:13 PM IST
  • ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடனமாடும் நடிகை!
  • தமன்னா கிடையாது..
  • யார் தெரியுமா? முழு தகவல்..

ஜெயிலர் 2 : ரஜினியுடன் நடனமாடும் பிரபல நடிகை! தமன்னா கிடையாது..யார் தெரியுமா?

Nora Fatehi Dancing With Rajinikanth Jailer 2 : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள பாடல் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல் ஒன்று, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஜெயிலர் 2:

ஜெயிலர் திரைப்படம், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியானது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம், ரஜினிக்கு பெரிய ஹிட் கொடுத்த படங்களுள் ஒன்றாகும். இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம், தற்போது உருவாகி வருகிறது. இதன் ஷூட்டிங்கில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பிசியாக இருக்கிறார். இன்னும் சில நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் முழுவதுமாக முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கேரளா, கோவா, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில், ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பானது நடைப்பெற்று வருகிறது.

ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடும் நடிகை!

பிரபல நடிகைகளாக இருப்பவர்கள், ஹீரோயினாக நடிப்பதை விட கேமியோ ரோலில் நடிப்பதையும், ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடுவதையும் அதிகமாக விரும்புகின்றனர். சிம்ரன், கிரண், ரம்யா கிருஷ்ணனில் ஆரம்பித்து, தற்போது தமன்னா வரை பலரும் இந்த ட்ரெண்டை பின்பற்றி வருகின்றனர். 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் படதத்தில், தமன்னா ‘காவாலா’ பாடலுக்கு நடனமாடியிருந்தார். இந்த பாடலும் ஜனி மாஸ்டரின் நடன அசைவுகளும் இணையத்தில் வைரலானது. தற்போது இதே போல ஜெயிலர் 2 படத்திலும் ஒரு பாடல் இருக்கிறதாம். டான்ஸ் நம்பராக கருதப்படும் இந்த பாடலிலும் ஒரு பிரபல நடிகை நடனமாட இருக்கிறார். ஆனால், அவர் தமன்னா இல்லை.

அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, பாலிவுட்டின் பிரபலமான நோரா ஃபட்டேகிதான். இந்தி மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் இவருக்கு தமிழ் ரசிகர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். பாகுபலி 2 படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘மனோகரி’ பாடலில் இவர் நடனமாடி இருக்கிறார். மலையாளத்தில் சில படங்களில் இவரது முகத்தை பார்த்திருப்போம். ஜெயிலர் 2 படத்தில் நோரா ஃபட்டேகி நடனாடும் பாடலின் படப்பிடிப்பு, தற்போது சென்னையில் நடைப்பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் இப்பாடலின் ஷூட்டிங் முடிவடையலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 

தமிழில் நடிக்கும் படம்..

நோரா ஃபட்டேகி, தமிழில் முதன்முறையாக ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார். ராகவா லாரன்ஸ் இயக்கி நடிக்கும் காஞ்சனா 4 படத்தில், நோரா ஃபட்டேகி முக்கிய நாயகியாக நடிக்கிறாராம். ஹீரோவுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் நடிகைகளுள், இவரும் ஒருவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. காஞ்சனா 4 மற்றும் ஜெயிலர் 2 உள்ளிட்ட படங்களுக்கு பின்னர் தொடர்ந்து நோராவிற்கு தமிழில் பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

படம் எப்போ ரிலீஸ்?

ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. முதற்கட்டமாக, இப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி வெளியாகலாம் என்று தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், முந்தைய படத்தில் நடித்த மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விநாயகன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களை தாண்டி, இன்னும் சில சர்ப்ரைஸ் கேமியோக்களையும் படத்தில் இணைத்திருக்கிறார்களாம்.

Jailer 2Nora FatehirajinikanthDance SongNelson Dilipkumar

