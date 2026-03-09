த்ரிஷாவிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட பார்த்திபன் - என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

விஜய் விவாகரத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் இணையத்தில் பெரும் பேசு பொருளாக மாறி வரும் நிலையில், சினிமா மேடை ஒன்றில் த்ரிஷாவை மறைமுகமாக விமர்சித்து நடிகர் பார்த்திபன் பேசிய கருத்துக்கள் இணையத்தில் பெறும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு எதிராக திரிஷா கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்த நிலையில், தற்போது பார்த்திபன் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். இது தொடர்பான ஆடியோ ஒன்றையும் பார்த்திபன் வெளியிட்டுள்ளார். இது தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் வைரலாகி வருகிறது. சமீபத்தில் ஒரு தனியார் சினிமா நிகழ்ச்சியில் பார்த்திபன் கலந்து கொண்டார். அப்போது ரேபிட் பயர் ரவுண்டில் கேள்விகள் அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அப்போது திரிஷா புகைப்படம் இடம்பெற்றது. இந்த புகைப்படத்தை பார்த்தவுடன், பார்த்திபன் சில கருத்துக்களை சூசகமாக தெரிவித்தார். இந்த வீடியோ அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை என்றாலும், ரசிகர் ஒருவர் எடுத்தது இணையத்தில் பெரும் வைரலானது.
I was informed by the organisers of a recent event that my name and picture were included at the last minute at the request of an individual conveyed through his assistant.
A microphone doesn’t make a comment intelligent or humorous. It just makes stupidity louder.Crude words…
— Trish (@trishtrashers) March 8, 2026
விஜய் விவகாரம்!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையான விவாகரத்து தொடர்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வரும் நிலையில், திரிஷாவின் பெயரும் அதில் அடிபட்டு வந்தது. இந்த சமயத்தில் திரிஷா குறித்து பார்த்திபன் இப்படி பேசியது பலருக்கும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. மேடையில் பேசிய பார்த்திபன், "இந்த குந்தவையை கொஞ்ச காலம் வீட்டிலேயே குந்தவைக்க சொல்லுங்கள். குந்தவை வீட்டில் குந்தவைத்தாலே இங்கு நிறைய பிரச்சனைகளை தடுக்கலாம். சில கவிதைகளை ரசிக்கலாம்.. ஆனால் அந்த கவிதையை சொல்லாமல் இருப்பது சில நேரங்களில் மிகவும் பெட்டர்" என்று தெரிவித்து இருந்தார்.
பொங்கி எழுந்த திரிஷா
பார்த்திபனின் இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்திய நிலையில், பொதுவாக இது போன்ற விஷயங்களை கடந்து செல்லும் திரிஷா கோபமான பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டு இருந்தார். அதில் சில கடுமையான வார்த்தைகளையும் குறிப்பிட்டிருந்தார். "நிகழ்ச்சி ஒன்றில் என்னுடைய பெயரும் புகைப்படமும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தவர்களில் ஒருவர் மூலம் தெரிந்துகொண்டேன். ஒரு மைக்ரோஃபோன் கையில் கிடைத்துவிட்டதால் மட்டுமே ஒருவர் நகைச்சுவையாகவோ அல்லது அறிவுப்பூர்வமாகவோ எதையும் பேசிவிட முடியாது. ஏற்கனவே ஒருவரிடம் இருக்கும் முட்டாள்தனத்தை இன்னும் சத்தமாக வெளிப்படுத்த மட்டுமே அந்த மைக்ரோஃபோன் பயன்படும். முழுமையான அறிவில்லாமல் பேசப்படும் இந்த மாதிரியான பண்படாத வார்த்தைகள், யாரை பற்றி பேசப்படுகிறதோ அவரை விட, பேசுபவரின் கேரக்டரையே அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்துகின்றன" என்று கூறி இருந்தார்.
ஆடியோ மூலம் மன்னிப்பு கேட்ட பார்த்திபன்!
திரிஷாவின் இந்த கருத்து மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியது. பலரும் பார்த்திபனுக்கு தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில் இந்த பிரச்சனையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த பார்த்திபன் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்டு ஆடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் பகிரங்க மன்னிப்பும் கேட்டுள்ளார். "சில நேரங்களில் சில தவறுகள் எந்தவித நோக்கமுமின்றி அரங்கேறி விடுகின்றன. அந்த விருது விழாவில் த்ரிஷாவின் புகைப்படம் திரையில் வந்ததும், அரங்கத்தில் இருந்த அனைவரும் 'குந்தவை.. குந்தவை..' என்று கத்தத் தொடங்கினார்கள். அந்த உந்துதலில் தான் நகைச்சுவைக்காக குந்தவையை வீட்டிலேயே குந்தவைக்க சொல்லுங்கள் என்று விளையாட்டாகச் சொன்னேன். நான் மேடையில் பேசி முடித்து கீழே வந்ததும், அங்கிருந்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள், 'குந்தவை பற்றி பேசியதை நீங்கள் தவிர்த்திருக்கலாம்' என்று எனக்கு அறிவுறுத்தினார்.
எது நடந்ததோ
அது தவறாகவே
நடந்துள்ளது இதில்.
வருந்துவதைத் தவிர
வேறு வழியில்லை !https://t.co/pOTDcx1QR8
— Radhakrishnan Parthiban (@rparthiepan) March 8, 2026
உடனே நான் அந்த நிறுவனத்திடம் அந்த பகுதியை மட்டும் ஒளிபரப்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். ஆனால், பார்வையாளர்களில் யாரோ தங்கள் செல்போனில் எடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகிவிட்டது. இது சிலருக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதற்காக நான் எனது வருத்தத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன். நான் எப்போதுமே பெண் விடுதலையை ஆதரிப்பவன்; ஆணும் பெண்ணும் எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என நினைப்பவன். பெண்ணே இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆகப்பெரும் சக்தி!" என்று பேசி உள்ளார்.
