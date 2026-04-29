செய்தியாளர் கேட்ட கேள்வி..அழுதுகொண்டே மேடையை விட்டு சென்ற நடிகை! வைரல் வீடியோ..

Payal Rajput : பிரபல நடிகை பாயல் ராஜ்புட், சமீபத்தில் தான் நடித்திருந்த பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி கேட்டவுடன் உடைந்து அழுது, உடனடியாக மேடையை விட்டு சென்றார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Post Office RD: 10 ஆண்டுகளில் ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ
camera icon13
Post Office RD
Post Office RD: 10 ஆண்டுகளில் ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ
தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் எவ்வளவு இருக்கும்?
camera icon10
Gold price
தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் எவ்வளவு இருக்கும்?
Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ : வித்தியாசம் என்ன..? எது வாங்குவது பெஸ்ட்?
camera icon9
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ : வித்தியாசம் என்ன..? எது வாங்குவது பெஸ்ட்?
தமிழகத்தில் மே 2 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. லிஸ்டில் 9 மாவட்டங்கள்! வானிலை மையம் அப்டேட்
camera icon6
Weather update
தமிழகத்தில் மே 2 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. லிஸ்டில் 9 மாவட்டங்கள்! வானிலை மையம் அப்டேட்
Payal Rajput : நடிகர்-நடிகைகள், தாங்கள் நடிக்கும் படத்தினை ப்ரமோஷன் செய்வதற்காக அதன் பட விழாக்களிலும் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பிலும் கலந்து கொள்வது வழக்கம். அப்படி, சமீபத்தில் அவர் நடித்த RX 100 என்கிற படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடந்தது.

பாயல் ராஜ்புட்:

தென்னிந்திய திரையுலகில், வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருக்கிறார் பாயல் ராஜ்புட். இவர் தமிழில் இருவர் உள்ளம், லீடர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தெலுங்கிலும் ஆர்டிஎக்ஸ் லவ், ரக்‌ஷனா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இந்தியிலும் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். ஹிட் ஹீரோக்களுடன் நடிக்க வாய்ப்புகளும் இவருக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதையடுத்து அவர் சமீபத்தில் ஒரு பட விழாவில் ஒரு கேள்விக்கு ரியாக்ட் செய்த விதம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பத்திரிகையாளர் கேட்ட கேள்வி: 

சமீபத்தில் பாயல் ராஜ்புட் நடித்திருந்த படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நடைப்பெற்றது. அதில், தனக்கு RX 100 திரைப்படம் மூலமாக வாழ்க்கை மாறியதாக தெரிவித்தார். அந்த படத்திற்கு பிறகு நிறைய வெற்றி-தோல்விகளை பார்த்து விட்ட இவர், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் குறித்தும் பேசினார். 

அவர் நடித்த படத்தில், அவரது கதாப்பாத்திரம் குறித்து அவரிடம் ஒரு நிரூபர் கேள்வி கேட்டார். அப்போது பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே பாயலுக்கு அழுகை வந்தது. கொஞ்ச நேரம் அழுது விட்டு பின்னர் மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தார். பேசி முடித்த பின்னரும் அவரால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை. எனவே, அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டு விட்டு, முகத்தை மூடியவாறு அழுதுகொண்டே மேடையில் இருந்து இறங்கி கீழே போய்விட்டார்.

ஏன் அழுதார்?

நிரூபர் கேட்ட கேள்வி, அவரது திரை வாழ்க்கையை பற்றிய ரொம்பவும் சிம்பிளான கேள்விதான். பாயல், இது குறித்து பேசும் போது தனது தந்தையை நினைவு கூர்ந்தார். அப்போதுதான் அவருக்கு தொண்டை அடைத்தது. தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து பேசிய அவர், தான் வாழ்க்கையில் நடந்த பிரச்சனைகளையும், தன் தந்தையின் உடல் நல பாதிப்பு குறித்தும் பேசினார். இதனால், தான் விபாசனா மெடிட்டேஷன் மூலமாக மனதை தேற்றிக்கொண்டதாகவும் கூறினார். இதையெல்லாம் பேசிய பிறகு உடைந்து அழுத பாயல், திடீரென மேடையை விட்டு மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு கீழே இறங்கி விட்டார். பாயல் ராஜ்புட்டின் இந்த வீடியோவானது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | 45,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதியான நடிகை! நடித்தது கொஞ்ச படம்தான்..யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | இவர்தான் பூஜா ஹெக்டே காதலரா? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம்!

