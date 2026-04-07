கிலோ கணக்கில் தங்கம் சேர்த்திருக்கும் குஷ்பூ! சுந்தர்.சி-யிடம் என்ன இருக்கு? சொத்து விவரம்..

Kushboo Sundar C : தமிழ் சினிமாவில் பவர் ஜோடிகளுள் ஒரு ஜோடி, குஷ்பு-சுந்தர்.சி. காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்கள் இருவரும், சினிமாவில் இருப்பதோடு, அரசியலிலும் ஒரு ரவுண்டு வருகின்றனர். இதில், சமீபத்தில் சுந்தர்.சி தான் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியடப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.
அரசியலில் நுழைந்த சுந்தர்.சி:
சட்டமன்றத் தேர்தலில், NDA கூட்டணி சார்பாக மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக சில நாட்களுக்கு முன்பு, நடிகரும் இயக்குனருமான சுந்தர்.சி அறிவித்தார். NDA கூட்டணியில், புதிய தமிழகம் கட்சிக்கென்று ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது. இதையடுத்து இந்த கட்சியின் சார்பாக சுந்தர்.சி இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். வெறும் இயக்குநராகவும், நடிகராகவும் மட்டும் இருந்த இவர், இப்போது அரசியல்வாதியாகவும் மாறியிருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சொத்து மதிப்பு:
பொதுவாக, சட்டமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளராக களம் காணும் அனைவருமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்கள். அப்படி தாக்கல் செய்யும் போது அவர்கள் அனைவரும், தனது சொத்து மதிப்பு குறித்தும், தனது துணையின் சொத்து மதிப்பு குறித்தும் குறிப்பிட வேண்டும். இதையடுத்து என்டிஏ கூட்டணியில், இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும் சுந்தர்.சியும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ஹ போது, அவருடன் மனைவியும் நடிகையுமான குஷ்பு உடனிருந்தார். கூடவே, புதிய நீதி கட்சியின் தலைவர் ஏசி சண்முகமும் உடனிருந்தார். இந்த நிலையில், சுந்தர்.சி. தனது வேட்புமனுவில் அவரது சொத்து மதிப்புகள் என்னென்ன என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். அதில் குஷ்புவின் சொத்து மதிப்பும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
குஷ்புவின் சொத்து மதிப்பு:
நடிகை குஷ்புவிடம், சுமார் ரூ.4.80 கோடி மதிப்பிலான 3.5 கிலோ தங்கம் மற்றும் 24.3 கிலோ வெள்ளி இருப்பதாக அந்த வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், சுந்தர்.சி கைவசம் சுமார் 220 கிராம் தங்கம் இருப்பதாக அந்த வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை தொடர்ந்து, அசையும் சொத்துக்களாக ரூ.28 லட்சம் மதிப்பிலான டொயோட்டா கார், ரூ.12.80 லட்சம் மதிப்பிலானகியா சோனட் மற்றும் கார்னிவர் கார் இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
சொகுசு கார்..
குஷ்புவிடம், சுமார் ரூ.33 லட்சம் மதிப்பிலான சொகுசு கார் இருக்கிறது. இதன் மூலமாக, குஷ்புவிடம் ரூ.6.06 கோடிக்கும், சுந்தர்.சியிடம் ரூ.2.97 கோடி அசையும் சொத்துக்களும் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுந்தர்.சியிடம் அசைஇயா சொத்துக்களாக சுந்தர்.சியிடம் ரூ.4 கோடிக்கு நிலம் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில், குஷ்புவின் பெயரில், ரூ.2.74 கோடி அளவிற்கு அசையா சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது.
மொத்தத்தில்..
சுந்தர்.சியி பெயரில் ரூ.2.97 கோடி அசையும் சொத்துகளும், ரூ.17.7 கோடி அசையா சொத்துகளும் இருக்கின்றது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதே போல, குஷ்புவின் பெயரில் ரூ.6 கோடி அசையும் சொத்துக்களும், ரூ.4.17 கோடி அசையா சொத்துகள் இருப்பதும் தெரிகிறது. இவர்களின் சொத்து மதிப்பு, தற்போது இணையத்தில் விவாத பொருளாகி இருக்கிறது.
