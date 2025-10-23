5 நிமிடம் ஆடும் பூஜா ஹெக்டேவுக்கு..‘இத்தனை’ கோடி சம்பளமா? எவ்வளவு தெரியுமா?

Pooja Hegde Salary Allu Arjun Atlee Film : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர் பூஜா ஹெக்டே. இவர், சமீபத்தில் ஒரு படத்தில் 5 நிமிடங்களுக்கு ஆடுவதற்காக அவர் வாங்கியிருக்கும் சம்பளத்தை கேட்ட ரசிகர்கள் ஷாக் ஆகியிருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
பூஜா ஹெக்டே:
‘முகமூடி’ திரைப்படம் வந்த சமயத்தில், ‘யார்ரா இந்த ஹீரோயின்’ என்று பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்தான், பூஜா ஹெக்டே. வந்த புதிதில் பலரிடம் நடிக்க தெரியவில்லை என்று விமர்சனம் பெற்ற இவர், இப்போது தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார்.
பூஜா ஹெக்டே, வட இந்தியாவை சேர்ந்த நடிகையாக இருந்தாலும் அவருக்கு தென்னிந்தியாவில் நிறைய பட வாய்ப்புகள் கிடைக்க காரணமாக இருந்தது, தெலுங்கு படங்கள்தான். அங்கு பல டாப் நடிகர்களுடன் சேர்ந்து நடித்தார். பின்பு, அவருக்கு தமிழில் ‘பீஸ்ட்’ படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதைத்தொடர்ந்து விஜய்யுடன் ‘ஜனநாயகன்’ படத்திலும் ஜாேடியாக நடித்திருக்கிறார். கடைசியாக, அவர் ரெட்ராே படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார்.
ஒரு பாடலுக்கு நடனம்..
ஹீரோயின்கள் பலர், ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனமாடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். அந்த லிஸ்டில் புதிதாக சேர்ந்துள்ளார் பூஜா ஹெக்டே. சமீபத்தில் வெளியான கூலி திரைப்படத்தில் ‘மோனிகா’ பாடலில் நடனமாடியிருந்தார். இதற்கு ரசிகர்கள் அதிக வரவேற்பு கொடுத்தனர்.
5 நிமிடம் நடனமாட..
தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் அல்லு அர்ஜுன், புஷ்பா 2 படத்திற்கு பிறகு ப்ளாக் பஸ்டர் நாயகனாக மாறி விட்டார். தற்போது, சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனை, அட்லீ இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு அதிக அளவிலான எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதில் நாயகியாக, தீபிகா படுகோன் நடிக்கிறார். இந்த படத்தில், பூஜா ஹெக்டே ஒரு ஐந்து நிமிட பாடலுக்கு நடனமாட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சம்பளம்:
பூஜா ஹெக்டே, இந்த 5 நிமிட பாடலுக்கு நடனமாட, சுமார் ரூ.5 கோடி சம்பளமாக வாங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், மோனிகா பாடலில் நடனமாடிய போது பூஜா, ரூ.3 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்பட்டது. எனவே, அவர் தற்போது சம்பளத்தை உயர்த்தி இருக்கலாம் என்றும் ரசிகர்கள் யூகித்திருக்கின்றனர்.
இப்போது என்ன செய்கிறார்?
ஹிட் ஹீரோயினாக வலம் வரும் பூஜா ஹெக்டே, தொடர்ந்து சில படங்களில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். ஜனநாயகன் படத்தில் கயல் எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கும் இவர், அடுத்து இந்தியில் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார். இதையடுத்து, காஞ்சனா 4 படத்திலும் ஹீரோயினாக வருகிறார். தெலுங்கிலும், துல்கர் சல்மானுடன் சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார். இவரும், தென்னிந்தியாவில் அடுத்த பெரிய நடிகையாக வலம் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
