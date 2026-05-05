விஜய் முதல்வர் ஆவதை..அன்றே கணித்த பூஜா ஹெக்டே! தளபதி கொடுத்த ரியாக்ஷன்..வைரல் வீடியோ

Pooja Hegde Vijay : ஜனநாயகன் படத்தில், விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்தவர் பூஜா ஹெக்டே. இதற்கு முன்னரும் விஜய்க்கு ஜோடியாக பீஸ்ட் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இவர், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங்கின் போது எடுத்த வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் கடைசியாக ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். தமிழக அரசியல் கட்சியை தொடங்கியதற்கு பிறகு, தான் இனி சினிமாவிற்கு வர மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங்கை நடத்தி முடித்த பின்னர், முழு நேரமாக கட்சி பணிகளில் இறங்கினார்.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, தொடங்கப்பட்ட 2 ஆண்டுகளிலேயே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. விஜய், முதலமைச்சர் எனும் இடத்திற்கு வரும் நாள், நெருங்கி விட்டது. இதையடுத்து, விஜய்க்கு ஆதரவாகவும், அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தும் பல சினிமா பிரபலங்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர். அதில், ஒருவர் பூஜா ஹெக்டே.
பூஜா ஹெக்டே வெளியிட்ட வீடியோ!
நடிகை பூஜா ஹெக்டே, விஜய் முதல்வர் ஆகியிருப்பதை அடுத்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த வீடியோ, ஜனநாயகன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுக்கப்பட்டது என தெரிகிறது. அதில், ஒரு வெள்ளை போர்டில், “Who Will win the Election?” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை ஹைலைட் செய்து காண்பித்துள்ள பூஜா ஹெக்டே, அதற்கு அடுத்த ஃப்ரேமில் தனக்கு பின்னால் இருக்கும் விஜய்யை காண்பிக்கிறார். அப்போது விஜய் முகத்தை மூடி, சிரிக்கிறார். பின்னர், பூஜாவும் விஜய்யும் சிரிக்கும் ஃப்ரேமோடு அந்த வீடியோ முடிகிறது.
பூஜா ஹெக்டே, தனது கேப்ஷனில், “நான் இதை முன்கூட்டியே கணித்திருக்கிறேன் இல்லையா? கனவுகள் நிஜமாக வாழ்த்துக்கள் விஜய் சார்” என்று கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
பல சினிமா செலிப்ரிட்டிகள் வாழ்த்து!
விஜய், தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கப்போவதை அடுத்து, பல சினிமா நட்சத்திரங்கள் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சூர்யா, சிம்பு, விஜய் ஆண்டனி, லாேகேஷ் கனகராஜ், பிரதீப் ரங்கநாதன், சிரஞ்சீவி, ராம்சரண் உள்ளிட்ட பல பேர் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் படம் என்ன ஆச்சு?
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் வெளியிட, படக்குழு திட்டமிட்டது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததன் காரணமாக படத்தை வெளியிட முடியாமல் போனது. இதையடுத்து, படத்தை மறு வெளியீடு செய்யக்கூடாது எனவும், விரைவில் படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்றும், படக்குழு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தது. ஆனால், கடைசி வரை படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழை வழங்க கூடிய சூழல் வராததால், வழக்கை வாபஸ் செய்யும் நிலைக்கு படக்குழு தள்ளப்பட்டது. இதையடுத்து, படத்தை மறு ஆய்வு செய்வதற்குள்ளாகவே, படம் இணையத்தில் கசிந்தது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
ஜனநாயகன் படத்தின் துணை படத்தொகுப்பாளர்தான் படத்தை இணையத்தில் கசிய விட்டதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப்பும் தென்னிந்திய படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்து இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். நிலை இப்படியே இருப்பதால், படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
