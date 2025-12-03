English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • “குடும்பத்தை அழித்தவள்..” சமந்தாவை தாக்கி பதிவிட்ட பிரபல நடிகை? வைரலாகும் போஸ்ட்!

“குடும்பத்தை அழித்தவள்..” சமந்தாவை தாக்கி பதிவிட்ட பிரபல நடிகை? வைரலாகும் போஸ்ட்!

Poonam Kaur Attack On Samantha : பிரபல நடிகை சமந்தாவிற்கு சமீபத்தில் 2வது திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து, பிரபல நடிகை பூணம் அவரை திட்டுவது போல ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Dec 3, 2025
  • சமந்தாவிற்கு 2வது திருமணம்
  • குடும்பத்தை தாக்கியவள் என பிரபல நடிகை பதிவு!
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?

“குடும்பத்தை அழித்தவள்..” சமந்தாவை தாக்கி பதிவிட்ட பிரபல நடிகை? வைரலாகும் போஸ்ட்!

Poonam Kaur Attack On Samantha : பிரபல நடிகை சமந்தா, தற்போது 2வது திருமண வாழ்க்கையில் நுழைந்துள்ளார். இவரை திட்டுவது போல, பிரபல நடிகை ஒருவர் இணையத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அவர் என்ன கூறினார் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

சமந்தாவிற்கு 2வது திருமணம்:

தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா, கடந்த சில ஆண்டுகளாக பெரிதாக படங்களில் நடிக்காமல் இருக்கிறார். பிரேக் எடுப்பதற்கு முன்பு இவர் நடித்த பல படங்களும், தோல்வியில் முடிந்தன. நண்பர்களுடன் வெளிநாடு செல்வது, படத்தயாரிப்பு என்றிருந்த சமந்தா, பிரபல இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை காதலித்து வருவதாக தகவல் வெளியானது.

‘தி ஃபேமிலி மேன்’ தொடரின் இயக்குநரான ராஜ் நிடிமொரு, சமந்தாவை அந்த வெப் தொடரை இயக்கி இருக்கிறார். அப்போது இருவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சமந்தாவிற்கும் ராஜ்ஜிற்கும் திருமணம் முடிந்ததாக செய்தி வெளியானது. சமந்தாவும் போட்டோக்களை வெளியிட்டு அந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தினார்.

நடிகையின் பதிவு:

தமிழில், நெஞ்சிருக்கும் வரை, வெடி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தவர் பூனம் கவுர். இவர், தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “ஒரு குடும்பத்தை அழித்து விட்டு நீ ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கிக்கொண்டாய். நன்றாக படித்த, சக்தி வாய்ந்த மற்றும் சுயநலமான பெண். PR வேலையால் உங்களை புகழ்கிறார்கள். பணத்தால் பலவீனமான, மோசமான நிலையில் உள்ள ஆண்களை வாங்க முடியும்.” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார். இவர் இப்படி பதிவிட்டிருப்பது, சமந்தாவை தாக்கிதானா என்கிற கேள்வி ரசிகர்களுக்குள் எழுந்துள்ளது.

ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்..

ராஜ் நிடிமொரு, ஷாமிலி என்பவரை ஏற்கனவே திருமணம் செய்துள்ளார். எட்டு வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, இருவரும் பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஷாமிலி, 2023ஆம் ஆண்டு வரை, ராஜ் நிடிமொருவுடன் இருக்கும் திருமண புகைப்படங்களை பதிவிட்டு இருக்கிறார். அதன் பிறகுதான் இருவரும் பிரிந்திருக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் யூகித்து வருகின்றனர். ஷாமிலியும் திரையுலகில் துணை இயக்குநராகவும், கிரியேட்டிவ் இயக்குநராகவும் ஆக்டிவாக உள்ள ஆள்தான். இவர், சமந்தாவுடனும் ஒரு காலத்தில் நட்புடன் இருந்தாராம்.

சமந்தாவை திட்டி பதிவிட்ட நடிகை?

சமந்தா, இப்படி மனைவியை பிரிந்து இருக்கும் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்தது குறித்து பலரும் பலவாராக பேசி வருகின்றனர். நாக சைதன்யாவிற்கும் சோபிதாவிற்கும் திருமணம் ஆன போது, சமந்தா ரசிகர்கள் நாக சைதன்யாவை பெரிதும் திட்டி தீர்த்தனர். சோபிதாவிற்கு, ‘குடும்பத்தை பிரித்தவள்’ என்று பெயர் வைத்தனர். சமந்தாவும், இப்போது ஏற்கனவே திருமணம் ஆன ஒருவரைத்தான் காதலித்து திருமணம் செய்திருக்கிறார். இதை பார்த்த ரசிகர்கள், ‘இவர் செய்வது மட்டும் சரியா?’ என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். தற்போது ஒரு நடிகையும், இவரை திட்டுவது போன்று வெளியாகியிருக்கும் பதிவு, வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..

மேலும் படிக்க | 2வது திருமணத்திற்கு பிறகும்..முதல் திருமண பாேட்டோவை டெலிட் செய்யாத சமந்தா!

