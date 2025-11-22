மர்மமாக உயிரிழந்த பிரபல நடிகை..கொலையா? இல்லையா? 23 ஆண்டுகளாக தீராத குழப்பம்..

Actress Prathyusha Court Verdict : தமிழ் திரையுலகில் வெகு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும், பிரபலமான நடிகையாக இருந்தவர், பிரத்யுஷா. இவரது உயிரிழப்பு, திரையுலகில் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கு விசாரணை, 23 வருடங்களாக நடந்து வருகிறது.
யார் இந்த பிரத்யுஷா?
தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் நடித்திருப்பவர், பிரத்யுஷா. வெகு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும், பெரிய அளவில் மக்களின் வனம் ஈர்த்த நடிகையாக இருந்தவர்தான் இந்த பிரத்யுஷா. சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்த இவர், தன் தாயுடன் வளர்ந்து வந்தார். ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் இவர் கலந்து கொண்டதை அடுத்து, சினிமா வாய்ப்புகளும் இவருக்கு குவிய தொடங்கியது.
1988ல் தெலுங்கில் மோகன் பாபுவின் படத்தில் அறிமுகமான பிரத்யுஷா, தமிழில் தம்பி ராமையா இயக்கிய மனு நீதி என்கிற படம் மூலம் அறிமுகமானார். இதையடுத்து, சூப்பர் குடும்பம், தவசி, கடம் பூக்கள் என்கிற படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
தற்கொலையா? கொலையா? குழப்பம்
பிரத்யுஷாவும், சித்தார்த் ரெட்டி என்பவரும் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த காதலுக்கு, சித்தார்த்தின் குடும்பத்தார் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும், இருவருக்கும் எதிராக பல விஷயங்களை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, 2022ஆம் ஆண்டு, சித்தார்த்தும் பிரத்யுஷாவும் தற்கொலை செய்து தற்கொலை செய்துகொள்ள முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதில் சித்தார்த் உயிர் பிழைத்திருக்கிறார், பிரத்யுஷா மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்ததாக தெரிகிறது. உயிரிழக்கையில் அவருக்கு வயது 22 என்று கூறப்படுகிறது.
தற்கொலைக்கு தூண்டுதல், தற்கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்காக சித்தார்த் ரெட்டியை ஐதராபாத் பெருநகர அமர்வு நீதிமன்றம் குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்து, அவருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
பின்பு இந்த தண்டனை இரண்டு ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டு, ரூ.50,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த தீர்ப்பில் தனக்கு அதிருப்தி இருந்ததால், பிரத்யுஷாவின் தாயார் 2012ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதையடுத்து, தன் மகள் இறந்தது தற்கொலை அல்ல கொலைதான் என்று வாதிட்டார்.
இறுதி தீர்ப்பு:
பிரத்யுஷாவின் இறப்பானது தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் பெரிதாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தது. 23 ஆண்டுகளாக இந்த இறப்பு கொலையா? தற்கொலையா? எனும் விசாரனை நடைப்பெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் இந்த வழக்கின் விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமர்வுக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்துள்ளனர். உயிரிழந்த பிரத்யுஷாவிற்கு இப்போதாவது நீதிகிடைக்க்கும் என்று அவரது ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
