English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • நடிகை பிரத்யுஷா மரண வழக்கு: 24 ஆண்டுகளுக்கு பின்..உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!

நடிகை பிரத்யுஷா மரண வழக்கு: 24 ஆண்டுகளுக்கு பின்..உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!

Prathyusha Death Case Verdict : தென்னிந்திய திரையுலகில், பிரபல நடிகையாக இருந்தவர், பிரத்யுஷா. இவரது மரண வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 17, 2026, 05:42 PM IST
  • பிரத்யுஷா மரண வழக்கு!
  • 24 ஆண்டுகளுக்கு பின் தீர்ப்பு
  • குற்றவாளி யார்?

Trending Photos

ஒரே படத்தில் 45 வேடங்களில் நடித்த நடிகர்! கமல், ரஜினி, விஜய் கிடையாது..யார் தெரியுமா?
camera icon6
Indian Actor
ஒரே படத்தில் 45 வேடங்களில் நடித்த நடிகர்! கமல், ரஜினி, விஜய் கிடையாது..யார் தெரியுமா?
வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலை என்ன?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலை என்ன?
30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேஷத்தில் சனி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு இனி பொற்காலம் - ஏழரை சனி விடுபடுகிறது
camera icon10
Saturn
30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேஷத்தில் சனி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு இனி பொற்காலம் - ஏழரை சனி விடுபடுகிறது
கம்மி விலையில்.. கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உட்பட 4 கோயில்களுக்கு 11 நாள் டூர்! IRCTC செம பேக்கேஸ்
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில்.. கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உட்பட 4 கோயில்களுக்கு 11 நாள் டூர்! IRCTC செம பேக்கேஸ்
நடிகை பிரத்யுஷா மரண வழக்கு: 24 ஆண்டுகளுக்கு பின்..உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!

Prathyusha Death Case Verdict : ஒரு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும், மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான முகமாக இருந்தவர், பிரத்யுஷா. இவரது இறப்பு, கொலையா, தற்கொலையா என கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு இன்றளவும் தீராத மர்மமாக இருந்தது. இது குறித்த முழு தகவலையும், அவரது இறப்பிற்கு காரணமாக இருந்த குற்றவாளிக்கு என்ன தண்டனை கிடைத்தது என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

நடிகை பிரத்யுஷா:

தமிழ், தெலுங்கில் நடித்து பிரபலமான நடிகைதான், பிரத்யுஷா. இவர், வெகு சில படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும், மக்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் கவனம் ஈர்த்தவராக இருந்தார். சிறிய வயதிலேயே தந்தையை இழந்த இவர், தனது தாயுடன் வளர்ந்து வந்தார். சில ரியாலிட்டி ஷோக்களில் இவர் கலந்து கொண்டதை அடுத்து, இவருக்கு எக்கச்சக்க பட வாய்ப்புகள் குவிந்தன.

1988ஆம் ஆண்டு, தெலுங்கில் மோகன் பாபுவின் படம் ஒன்றில் நடித்து அறிமுகமானார், பிரத்யுஷா. தமிழில் தொடர்ந்து தம்பி ராமையா இயக்கிய மனு நீதி என்கிற படத்தில் நடித்து தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானார். தொடர்ந்து தவசி, சூப்பர் குடும்பம் உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்தார்.

மர்மமான முறையில் இறப்பு:

பிரத்யூஷா, சித்தார்த் ரெட்டி என்பவருடன் காதல் உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்களின் காதலுக்கு சித்தார்த் குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்திருக்கின்றனர். இவர்களை பிரிக்க பல சம்பவங்களை அவர்கள் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு, சித்தார்த்தும் பிரத்யுஷாவும், ஒன்றாக உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முடிவெடுத்ததாக தெரிகிறது. இதனால் இருவரும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்ததாக கூறப்பட்டது.

மருந்து குடித்ததில், பிரத்யுஷா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் முன்பே உயிரிழந்திருக்கிறார். சித்தார்த் பிழைத்துக்கொண்டார். உயிரிழக்கும் போது, பிரத்யுஷாவிற்கு 22 வயது மட்டுமே.

வழக்கு..

தற்கொலைக்கு தூண்டுதல், தற்கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்காக, சித்தார்த் ரெட்டி மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து ஹைதராபாத் பெருநகர அமர்வு நீதிமன்றம் அவரை குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்தது. அவருக்கு ஐந்தாண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. அதன் பின்பு, இது இரண்டு ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டு, ரூ.50,000 அபராதம் செலுத்த வேண்டும் என்று தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பில், தனக்கு அதிருப்தி இருப்பதாக கூறி, பிரத்யுஷாவின் தாயார் 2012ல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். 

தீர்ப்பு:

பிரத்யுஷா, 2002ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார். தற்போது 24 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு, இவரது வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் தொடர்புடைய சித்தார்த் ரெட்டியை, குற்றவாளி என உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அமேலும், அவருக்கு குறைக்கப்பட்டிருந்த 2 ஆண்டுகள் தண்டனை உத்தரவை ரத்து செய்து, 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை உறுதி செய்தது. மேலும், நடிகை பிரத்யுஷா, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும், இதற்கு தூண்டுதலாக, சித்தார்த் இருந்தார் என்றும் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | 48 வயது நடிகைக்கு மறுமணம் செய்ய ஆசைப்படும் மகள்! மாப்பிள்ளைக்கு விதிக்கப்படும் கண்டீஷன் என்ன?

மேலும் படிக்க | மர்மமாக உயிரிழந்த பிரபல நடிகை..கொலையா? இல்லையா? 23 ஆண்டுகளாக தீராத குழப்பம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PrathyushaSiddharth ReddyCase Verdictfamous actress

Trending News