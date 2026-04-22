குடியரசு தலைவர் விருந்தில் பிரியங்கா மோகன்..! தென் காெரிய அதிபருடன் உரையாடும் போட்டோ வைரல்..

நடிகை ப்ரியங்கா மோகன் தனது வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். 2026 ஏப்ரல் 20 அன்று ராஷ்ட்ரபதி பவன்-ல் நடைபெற்ற அரசு விருந்தில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இந்த விருந்தை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் த்ரௌபதி முர்மு, தென் கொரியா அதிபர் லீ ஜே-ம்யூங் அவர்களை வரவேற்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
விருந்து:
இந்த நிகழ்வில், தனது Netflix திரைப்படமான Made in Korea-ஐ விளம்பரம் செய்து ப்ரியங்கா மோகன் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட பல முக்கிய நபர்களுடன் உரையாடும் வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது .
இந்த விருந்து ஒரு மரபு நிகழ்வாக மட்டுமல்ல; இந்தியா–தென் கொரியா உறவுகளை வலுப்படுத்தும் கலாச்சார, தூதரக இணைப்பின் சக்திவாய்ந்த அடையாளமாகவும் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், கலை மற்றும் சினிமா முக்கிய பங்காற்றி, நாடுகளை இணைக்கும் மென்மையான பாலமாக திகழ்கின்றன. Made in Korea உலகளவில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. மார்ச் 12 அன்று வெளியான இந்த படம் 54 நாடுகளில் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து, Non-English திரைப்படங்களில் உலகளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது.
இந்த அனுபவத்தைப் பற்றி ப்ரியங்கா மோகன் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து, “இது என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சினிமா வெற்றியைத் தாண்டி, கலைஞர்கள் சர்வதேச உறவுகளிலும் முக்கிய பாலமாக மாறி வருகிறார்கள் என்பதை இந்த நிகழ்வு தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறது. தொடர்ந்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், "மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மற்றும் தென்கொரிய ஜனாதிபதி லீ ஜே மியுங் அவர்கள் முன்னிலையில், மாண்புமிகு ஜனாதிபதி திருமதி திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வழங்கிய இரவு விருந்தில் கலந்துகொண்டது பெருமைக்குரியது.
இத்தகைய சிறப்புமிக்க பிரமுகர்களுடன் இருந்ததற்கும், அவர்களுடன் உரையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். இத்தகைய மதிப்புமிக்க தலைவர்களுடன் அமர்ந்து உணவு அருந்தும் வாய்ப்பு கிடைத்ததை ஆழ்ந்த பெருமையாகக் கருதுகிறேன். எங்கள் "மேட் இன் கொரியா" திரைப்படத்திற்கு அவர்கள் அளித்த பாராட்டுக்களால் நெகிழ்ந்து போனேன். சசி தரூர் அவர்களைச் சந்தித்து, ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் உரையாடியது அற்புதமாக இருந்தது.
இன்று என் உள்ளிருக்கும் சிறுமி ஒரு ஆழ்ந்த சாதனை உணர்வைப் பெறுகிறாள். பல வருடக் கனவுகள், கடின உழைப்பு மற்றும் நம்பிக்கையை அமைதியாகப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு தருணம் இது. இது போன்ற தருணங்கள், நாம் ஏன் இதைச் செய்கிறோம் என்பதை எனக்கு நினைவூட்டுகின்றன - கலாச்சாரங்களைக் கடந்து இணைக்கும் கதைசொல்லல்.
நான் என்றென்றும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் ஒரு நினைவு. இந்தப் பயணத்தை இவ்வளவு சிறப்பானதாக மாற்றிய 'மேட் இன் கொரியா' குழுவினர் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்" என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த திரைப்படத்தில், சில முக்கிய கொரிய பிரபலங்கள் நடித்திருந்தனர். குறிப்பாக ஸ்குவிட் கேம் தொடர் மூலமாக பிரபலமான
பிரியங்கா மோகன் நடித்த Made In Korea திரைப்படம்:
ரியங்கா மோகன் நடிப்பில் உருவாகும் மேட் இன் கொரியா (Made in Korea) — Netflix நிறுவனம் தயாரிக்கும் முதல் இந்தோ–கொரியன் முழுநீள திரைப்படம் இது.சர்வதேச அளவில் கவனம் பெறும் ஒரு முக்கியமான இந்தியா–தென் கொரியா கூட்டுத் தயாரிப்பாக இந்த படம் உருவாகி இருந்தது. இந்த படம், கடந்த மார்ச் 12ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நேரடியாக வெளியாகியிருந்தது. பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய இந்த படம், பெரிதாக நல்ல விமர்சனங்களை பெறவில்லை. இருப்பினும், தென்கொரியா உடனான நல்லுறவை பேணுவதற்கு இந்த படம் வழிவகுத்து கொடுத்தது. இதற்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் வகையில்தான், பிரியங்கா மோகன் இந்திய குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த அரசு விருந்தில் கலந்து கொண்ட ஒரே திரையுலக பிரபலம் இவர்தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : நடிகை பிரியங்கா மோகன் எந்த முக்கிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார்?
பதில் : பிரியங்கா மோகன், ஏப்ரல் 20ல் ராஷ்டிரபதி பவனில் நடந்த அரசு சிறப்பு விருந்தில் விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
கேள்வி : இந்த விருந்தை யார் ஏற்பாடு செய்தார்கள்?
பதில் : இந்த விருந்தை Droupadi Murmu, தென் கொரியா அதிபர் Lee Jae-myung அவர்களை வரவேற்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
கேள்வி : பிரியங்கா மோகன் ஏன் இந்த விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டார்?
பதில் : அவர் நடித்த Made in Korea திரைப்படம், இந்தியா–தென் கொரியா கலாச்சார இணைப்பை பிரதிபலிப்பதால், அவருக்கு இந்த அழைப்பு வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
