பிரியங்கா மோகனின் AI கவர்ச்சி புகைப்படங்கள்! இணையத்தில் அவரே வெளியிட்ட பதிவு..

Priyanka Mohan Slam Fake AI Images : தமிழ் திரையுலகில் டாப் இடத்தை பிடித்த நடிகையாக இருக்கிறார், பிரியங்கா மோகன். இவர், கவர்ச்சியாக இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு அவர் விளக்கம் கொடுத்து இன்ஸ்டா மற்றும் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
வைரலான கவர்ச்சி புகைப்படங்கள்!
நடிகை பிரியங்கா மோகன், சமீபத்தில் அவன் கல்யாண் உடன் They Call Him OG என்கிற படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் காட்சி போல ஒரு சீன் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வந்தது. அதுமட்டுமன்றி, அதில் அவர் துண்டு கட்டிக் கொண்டு, தலையில் டவல் கட்டிக் கொண்டு இருப்பது போன்ற புகைப்படங்களும், வைரலானது. இந்த கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் பார்ப்பதற்கு உண்மை போலவே இருந்தன. பலர் இதனை வைரல் ஆக்கி வந்தனர். ஒரு சிலர் பிரியங்கா மோனை Homely wife என்று கூறி வந்தனர்.
பிரியங்கா மோகன் விளக்கம்:
கடந்த சில நாட்களாகவே வைரலாகி வந்த இந்த புகைப்படங்கள் பற்றி பிரியங்கா மோகன் விளக்கமளித்து பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். Instagram மற்றும் X தள பக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: “என்னை தவறாக சித்தரிக்கும் வகையில், சில AI போட்டோக்கள் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன. இப்படி போயான காட்சிகளை பகிர்வதை தயவு செய்து நிறுத்துங்கள். AI-ஐ நல்ல படைப்புகளை உருவாக்க பயன்படுத்துங்கள். எதை பகிர்கிறோம், எதை உருவாக்குகிறோம் என்பதில் கவனமாக இருங்கள்” என்று ஆதங்கத்துடன் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த AI புகைப்படத்தில், யாரோ பிரியங்காவிற்கு மேக்-அப் போடுவது போலவும் அவர் அதனை கண்ணாடியில் போட்டோ எடுப்பது போலவும் ஒரு புகைப்படம் இருந்தது. இதை பார்க்கும் போது லைட் ஆக ஏஐ போல தெரிந்தாலும், சாதாரண மக்களால் இதனை கண்டுபிடிக்க முடியாது.
Some AI-generated images falsely depicting me have been circulating. Please stop sharing or spreading these fake visuals. AI should be used for ethical creativity and not misinformation. Let’s be mindful of what we create and what we share. Thank you.
— Priyanka Mohan (@priyankaamohan) October 10, 2025
பாதிக்கப்பட்ட நடிகைகள்!
சமீப சில நாட்களாக, ஏஐ டூல்கள் அதிகமாக தலையெடுத்து வருவதையொட்டி அதை தவறாக உபயோகிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு, பல நடிகைகளும் பலிகடாவாகி இருக்கின்றனர்.
நடிகை ஆலியா பட்-ஐ வைத்து செய்த Deep Fake AI வீடியோ, சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெரிதும் வைரலானது. இதையடுத்து, ராஷ்மிகா மந்தனாவும் இதே போன்ற ஒரு பொய்யான வீடியோவில் சிக்கினார். தொடர்ந்து கத்ரீனா கைஃப், கஜோல், ஐஸ்வர்யா ராய் என்று அனைவரும் இந்த AI-க்கு இரையாகினர்.
இதற்கு எதிராக வழக்குகள் தொடரப்பட்டாலும், எத்தனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும், இதை உருவாக்கும் நபர்கள் யார், யாரென்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகிறது. அரசு தலையிட்டால் மட்டுமே, இதற்கு முழுக்கு போட முடியும் என்பது பலரது கருத்தாக இருக்கிறது.
பிரியங்கா மோகனின் அடுத்த படம்:
தமிழில் டாக்டர் படம் மூலம் அறிமுகமான பிரியங்கா மோகன், அடுத்தடுத்து எதற்கும் துணிந்தவன், டான், கேப்டன் மில்லர், பிரதர் உள்ளிட்ட தமிழ் படங்களில் நடித்தார். தெலுங்கு திரையுலகிலும் இவருக்கு பெரிய மார்கெட் உள்ளது. இப்போது பவன் கல்யாணுடன் நடித்து விட்டதால் அந்த மார்கெட் இன்னும் ஏற்றம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக, கவினின் 9வது படத்தில் இவர் நடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
