நடிகை ரச்சிதா வீட்டிற்குள் மினி பார்..எல்லாமே விலை உயர்ந்த சரக்கு!

Rachitha Mahalakshmi : தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான சரவணன் மீனாட்சி தொடர் மூலம் பிரபலமானவர் ரச்சிதா. கன்னட நடிகையான இவர், பிக்பாஸ் உள்ளிட்ட சில நிகழ்ச்சிகள் மூலம் பிரபலமாகி, இப்போது படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
ரச்சிதா மகாலட்சுமி:
கன்னட மொழியில் சில தொடர்களில் நடித்து வந்த ரட்சிதா மகாலட்சுமிக்கு, பிரிவோம் சந்திப்போம் என்கிற தொடர் பெரிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது. சரவணன் மீனாட்சி தொடரில், இரண்டாவது சீசனில் ஹீரோயினாக நடித்து பெரும்புகழ் பெற்றார். இவருக்கு தொடர்ந்து சீரியல்கள் கிளிக் ஆனதை அடுத்து பெங்களூருவில் இருந்து சென்னைக்கு வந்தார். இதையடுத்து, இவருக்கு தொடர்ந்து தமிழ், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்து.
விவாகரத்து:
ரச்சிதாவிற்கும், அவருடன் சீரியல்களில் நடித்த தினேஷிற்கும் திருமணம் ஆனது. ஆனால், சில ஆண்டுகளிலேயே இருவரும் பிரிந்து விவாகரத்து பெற்றனர்.
பிக்பாஸ் 6:
கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்த பெரிய ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான பிக்பாஸின் 6வது சீசனில் ரச்சிதா மகாலட்சுமி பங்கேற்றார். அதில், டஃப் போட்டியாளராக இருந்த இவர், இறுதிப்போட்டிக்கு சில நாட்களுக்கு முன் வெளியேற்றப்பட்டார். இதையடுத்து, இவர் தொடர்ந்து வரும் பட வாய்ப்புகளில் நடித்து வருகிறார்.
மினி பார்..
மகாலட்சுமி, சமீபத்தில் யூடியூப் சேனலுக்காக, ஹோம் டூர் செய்திருந்தார். அதில் தன் வீட்டில் இருக்கும் அனைத்து ரூமையும் சுற்றிகாண்பித்தார். அப்போது, ஒரு ரூமுக்குள் சென்ற போது அவரையே அறியாமல் அவர் குஷியானார். அங்கு ரூமில் ஒரு கபோர்ட் இருந்தது. அதில் இருப்பது மருந்து என்றும், அது அப்பப்போ நம் வாழ்க்கைக்கு உதவும் என்றும் தெரிவித்தார். இதனை டானிக் ரூம் என்கிற பெயரையும் வைத்து அழைத்தார். அந்த கபோர்டை திறந்து பார்த்த போதுதான் அதற்குள் மது பாட்டில்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது. வீட்டிற்குள் மினி பார் செட்டப்பை வைத்திருக்கும் ரச்சிதா,இந்தபார் செட்-அப் வீட்டிற்குள்ளேயே இருப்பதற்கான காரணம் குறித்தும் பேசினார். அதாவது, அவருடைய தந்தை பெரிய மதுப்பிரியராம். அவர், வீடு கட்டினால் அங்கு சரக்கு வைப்பதற்கென தனியாக இடம் வைக்க வேண்டும் என்று கூறுவாராம். இதற்காக, ஒரு பார் செட்-அப்பை தன் வீட்டிற்குள்ளேயே வைத்திருப்பதாக ரச்சிதா தெரிவித்துள்ளார். அந்த கபோர்டிற்குள் இருந்தவை எல்லாம் விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு சரக்குகள் ஆகும்.
ரச்சிதாவிற்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்?
ரச்சிதா, அந்த ஹோம் டூரில் தனக்கு பிடித்த ஒயின் குறித்தும் பேசியிருக்கிறார். அதில் சிகப்பு மூடியுடன் இருந்த சுலா என்கிற ஒயினை எடுத்து அதுதான் தனது ஃபேவரெட் என்று கூறினார். மேலும், இது போன்ற ஒயினை வாரத்திற்கு ஒரு முறை குடிக்கலாம் என்றும், இதனை முழுமையாக குடிக்க கூடாது என்றும் கூறினார். கூடவே, இதனை அடிக்கடி குடித்தால் குண்டாகி விடுவோம் என்றும் தெரிவித்தார்.
