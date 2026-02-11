சூர்யா-ஜோதிகா லவ் ஆரம்பிக்க காரணமே..‘இந்த’ பிரபல நடிகைதான்! யார் தெரியுமா? சிவகுமார் சொன்னது..

Radhika Reason Why Suriya Jyothika Love : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நட்சத்திர ஜோடிகளுள் ஒன்று, சூர்யா ஜாேதிகா ஜோடி. இவர்கள் இருவரின் காதலுக்கு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்த நடிகை யார் என்பது குறித்து சிவகுமார் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.
சூர்யா - ஜாேதிகா:
நடிகர் சூர்யாவும், நடிகை ஜாேதிகாவும் திரையுலகிற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில்தான் வந்தனர். இவர்கள் இருவரும் தங்களின் இளமைக்காலத்தில் ஒரு சில படங்களில் சேர்ந்தே நடித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இவர்கள் இருவரும் காதலித்து, திருமணம் செய்து, இரண்டு குழந்தைகள் பெற்று, அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்தே விட்டார்கள்.
சூர்யாவும் ஜோதிகாவும் முதன் முதலில் சேர்ந்து நடித்த படம், பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார். இதற்கு பிறகு, மாயாவி, பேரழகன், காக்க காக்க, உயிரிலே கலந்து, சில்லுன்னு ஒரு காதல் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தனர்.
திருமணம்:
ஜோதிகா, வட இந்தியாவை சேர்ந்தவர் ஆவார். இதனால், சூர்யாவின் தந்தையும் நடிகருமான சிவகுமார் தரப்பில் இருந்து ஆரம்பத்தில் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதாக அந்த சமயத்தில் கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, சிவகுமாரை ஒரு வழியாக ஒப்புக்கொள்ள வைத்து சூர்யா திருமணத்தை நடத்திக்கொண்டார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்துதான் சூர்யா, தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் மும்பையில் செட்டில் ஆகி விட்டார். இந்த நிலையில்தான், தற்போது இவர்கள் இருவரின் காதல் சாத்தியமாக யார் காரணம் என்பது குறித்த உண்மை தெரிந்திருக்கிறது.
ராதிகா-சிவகுமார் நேர்காணல்:
ராதிகாவும் சரத்குமாரும், உயிரிலே கலந்து, கும்மி பாட்டு, பாடாத தேனீக்கள் உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருக்கின்றனர். இதில், சூர்யாவுடன் தான் நடிக்கும் போது ஏற்பட்ட அனுபவம் குறித்து ராதிகா பேசினார்.
சூர்யா, கொஞ்சம் வெட்கப்படும் டைப் என்று கூறிய ராதிகா, ஷூட்டிங் சமயத்தில் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருப்பாராம். அதே போலத்தான் ஜோதிகாவும். யாரிடமும் பேசாமல் அமைதியாக இருப்பாராம். அப்போது ராதிகா அவரிடம் சென்று, “இங்கே பாரு சூர்யா, நீ இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நீ நன்றாக சிரிக்க வேண்டும். அங்கே பாரு, ஜோவிடம் போய் பேசு..” என்றெல்லாம் அட்வைஸ் செய்ததாக கூறினார்.
ராதிகா இப்படி பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே, சிவகுமார் “அவன் சிவனேன்னு இருந்திருப்பான்..அவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து வைத்த அய்யோக்கிய பெண் இவர்தான்..எங்கேயோ இருந்தவர்கள், இப்போது சேர்ந்து இரண்டு குழந்தைகளே பெற்று விட்டார்கள்” என்று ராதிகாவை கைக்காட்டி கூறினார். உடனே, இவர்கள் இருவர் மேடையில் அமர்ந்து பேசுவதை பார்த்துக்கொண்டிருந்த ஆடியன்ஸ் பெரிதாக கரகோஷம் எழுப்பி சிரித்தனர். இவர்கள் இருவரும் இப்படி பேசிய வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மும்பைக்கு குடி பெயர்ந்தது ஏன்?
சென்னையில் இருந்த போது, ஜோதிகா-சூர்யா தனது குழந்தைகளுடன் சிவகுமாருடன் தங்கி இருந்தனர். அதன் பிறகு குழந்தைகள் படிப்பிற்காகவும், ஜோதிகாவின் பாலிவுட் பட வாய்ப்புகளை முன் நிறுத்தியும் ஜோதிகாவும் சூர்யாவும் மும்பைக்கு குடி பெயர்ந்ததாக் தெரிகிறது. இருப்பினும், அவர்கள் ஏன் தனியாக சென்றனர் என்பது குறித்து எந்த தனிப்பட்ட கருத்துகளையும் அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
