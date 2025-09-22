நடிகை ராதிகாவின் தாயார் மரணம்! இவர் யார் தெரியுமா? இந்தியரே இல்லை..

Radhika Mother Geetha Radha Passes Away : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இடம் பிடித்துள்ளவர் ராதிகா. எம்.ஆர்.ராதாவின் மகளான இவர், தற்போது தொடர்ச்சியாக தாய் கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார்.
ராதிகாவின் தாயார் உயிரிழப்பு!
நடிகை ராதிகாவின் தாயார் பெயர், கீதா ராதா. இவர், மறைந்த நடிகர் எம்.ஆர்.ராதாவின் முன்னாள் மனைவி ஆவார். இவர், கடந்த சில நாட்களாகவே உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சில தினங்களுக்கு முன்பு, தீவிர சிகிச்சையில் இருந்த இவர், ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று (21.09.2025) இரவு 9.20 மணிக்கு காலமானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
ராதிகாவின் தாயார் கீதா ராதாவின் இறுதி சடங்குகள், சென்னை போயஸ் கார்டனில் இருக்கும் அவரது இல்லத்தில் நடக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவரது உடல் இறுதி ஊர்வலத்தில் போயஸ் கார்டனில் தொடங்கி, பெசண்ட் நகர் வரை எடுத்து செல்லப்பட்டு, அங்கிருக்கும் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படும் என்று குடும்பத்தினர் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
கண்ணீரில் குடும்பத்தினர்..!
உயிரிழந்த ராதிகாவின் தாயார் கீதா, பழம்பெரும் நடிகர் எம்.ஆர்.ராதாவின் மனைவிகளுள் ஒருவர் ஆவார். இவர், அவருக்கு நான்காவது மனைவி என்று சொல்லப்படுகிறது. எம்.ஆர்.ராதாவுக்கும் கீதாவுக்கும் ராதிகா மற்றும் நிரோஷா என்று இரு மகள்கள் பிறந்தனர். இவர்கள் இருவருமே பிரபல நடிகைகள் ஆவர்.
கீதா ராதா, இலங்கையை சேர்ந்த தமிழ் பெண் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே, ராதிகா இளம் வயதில் வெளிநாட்டில் படித்து வளர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.
எம்.ஆர்.ராதா இறந்த பின்பு, ராதிகாவையும் நிரோஷாவையும் முழுக்க முழுக்க பார்த்துக்கொண்டது, அவரது தாய் கீதாதான். இவர்தான், தன் மகள்களை சரியாக வழிநடத்தி, அவர்கள் கூடவே அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்தார். அவர்களுக்கு திருமணம் ஆன பின்பும், தனது ஆதரவை அவர்களுக்காக அளித்து வந்தார். பேரன்-பேத்திகளை பார்த்து விட்ட அவர், தற்போது வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நிலை சரியில்லாத காரணங்களினால் உயிரிழந்து இருக்கிறார்.
கீதா ராதாவின் இறப்பு, அவரது குடும்பத்தினரை பெரிதாக கலங்க வைத்திருக்கிறது. இதற்கு, ராதிகாவின் உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் சிலர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ராதிகா அடுத்தடுத்து நடிக்கும் படங்கள்..!
நடிகை ராதிகாவும் கூட, சில நாட்களுக்கு முன்பு மஞ்சள் காமாலை நோய் பாதிப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர், உடல் நிலை தேறி வீட்டிற்கு வந்தார். முதலில் வருடத்திற்கு நான்கைந்து படங்களில் நடித்து வந்த ராதிகா, இப்போது வருடத்திற்கு ஓரிரண்டு படங்களில் மட்டுமே நடித்து வருகிறார். இந்த ஆண்டு ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படத்தில் நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து அவர் இப்படியே தாயார் கதாப்பாத்திரங்களில் நடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
