  • இரவில் பிரபல நடிகையுடன் பைக்கில் சுற்றிய ரஜினி! துரத்தி வந்த கார்..உள்ளே இருந்தது யார்?

Radhika Recalls Roaming Around With Rajini : நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தனது இளமை காலத்தில் பைக்கில் சுற்றியிருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 9, 2026, 10:45 AM IST
Radhika Recalls Roaming Around With Rajini : தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராக வலம் வருபவர், ரஜினிகாந்த். இவர் குறித்து நடிகை ராதிகா ஒரு நேர்காணலில் பேசிய போது, பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

ரஜினிகாந்துடன் பைக்கில் சுற்றிய நடிகை!

நடிகை ராதிகா, தாய் கிழவி என்னும் படத்தில் இருக்கிறார். சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம் குறித்த நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட போது தனது திரையுலக வாழ்க்கை பற்றிய பல விஷயங்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது ரஜினிகாந்த் உடன் இருந்த நட்பு குறித்தும் பேசினார். 

ஒருமுறை தனது நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்ற போது ரஜினிகாந்த் பார்த்ததாகவும் அவரை பார்த்த பிறகு அவரது நண்பர்கள் எல்லோரும் அவர் மிகவும் பிரபலம் என்று சொன்னதாகவும் கூறினார். அந்த சமயத்தில் அவரை யாரென்று தனக்கு தெரியாது என்றும் அவர் சிகரெட்டை தூக்கி போடும் ஸ்டைல் குறித்து அனைவரும் பேசியதால் அது தனக்கு செய்து காண்பிக்குமாறு அவரிடம் கேட்டதாகவும் தெரிவித்தார். கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அந்த ட்ரிக்கை அவர் செய்து காண்பித்ததாக கூறியவர் இருவருக்குமே தாங்கள் யார் என்று அப்போது தெரியாது என்றும் கூறினார். 

பைக்கில் சுற்றினார்…

ரஜினியுடன் ஏற்பட்ட ஒரு சுவாரசியமான அனுபவம் குறித்தும் ராதிகா பேசினார்.  ஒருமுறை ரஜினியுடன் பைக்கில் சென்னையை சுற்றியபோது ஒரு கார் தங்களை நோக்கி வேகமாக வந்ததாகவும் யார் என பார்த்தால் அது ரஜினி மனைவி லதாவின் சகோதரர் என்றும் கூறினார். இரவில் ஷூட்டிங் என்பதால் அந்த சமயத்தில் AVMல் இருந்து தனது வீட்டிற்கு பைக்கில் சென்றதாகவும் அதை “யாரோ ஒரு பெண்ணுடன் ரஜினி சுற்றுகிறார்” என நினைத்துக் கொண்டு அவர் வந்ததாகவும் கூறினார். தங்கள் இருவரும் ஒன்றாக வந்தது லதாவுக்கு தெரியும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். 

பைக்கில் சுற்றும் போது ஒரு நாள் பாதசாரிகள் நடந்து செல்லும் இடத்தை காண்பித்து இங்கெல்லாம் தான் படுத்து உறங்கிய இடம், என பல விஷயங்களை ரஜினிகாந்த் காண்பித்ததாக தெரிவித்தார்.  அப்போது, தனக்கு பிறர் படும் கஷ்டம் தெரிந்திருந்தாலும் ரஜினி தன்னை பற்றி சொன்னது தன்னை ஈர்த்ததாக கூறினார். ரஜினிகாந்தை நிக் நேம் வைத்தெல்லாம் அழைத்து வம்பிழுத்து விளையாடியதாகவும், எவ்வளவு விளையாடினாலும் அவர் மீதான மரியாதை குறைந்ததில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

Radhika

ராதிகா-ரஜினி படங்கள்:

நடிகர் ரஜினிகாந்தும் ராதிகாவும் பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். குறிப்பாக ஊர் காவலன், நல்லவனுக்கு நல்லவன், ரங்கா, மூன்று முகம் உள்ளிட்ட பல படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன. இது குறித்து பேசிய ராதிகா தங்களது படங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆன ஸ்கிரிப்ட்கள் கிடைத்தாகவும் கேரவன் எல்லாம் இல்லாமல் மரத்தடியில் அமர்ந்து டைலாக்ஸ் படிப்போம் என்றும் பேசியிருந்தார். எத்தனை நாட்கள் ஆனாலும் இந்த மரியாதை குறையாது என்றும் கூறியிருந்தார்.

